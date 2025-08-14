Marcel Ciolacu, critici dure la adresa premierului Bolojan: „Dacă vrem ca România să nu intre în recesiune, trebuie să mizăm tot pe investiții”

Marcel Ciolacu, fost premier al României, l-a criticat pe Ilie Bolojan și a declarat că economia poate evita recesiunea doar prin menținerea și accelerarea investițiilor, mai ales în infrastructură. El a avertizat că o austeritate „oarbă” ar frâna dezvoltarea și ar afecta creșterea economiei.

„Dacă vrem ca România să nu intre în recesiune, trebuie să mizăm tot pe investiții. Investițiile în infrastructura mare, dar și cele din Programul Anghel Saligny trebuie să continue, pentru a crea efecte de multiplicare și a mări potențialul economiei românești. Doar prin măsuri de austeritate oarbă nu ajungem nicăieri. România are nevoie de dezvoltare” a scris fostul premier, Marcel Ciolacu, joi, pe Facebook.

Mesajul său vine în contextul în care Institutul Național de Statistică a confirmat că economia României continuă să înregistreze creștere.

„Astăzi, Institutul Național de Statistică a confirmat că România rămâne pe plus. Cifrele oficiale arată că economia României a rezistat bine, rămânând pe o traiectorie de creștere economică. România nu a intrat în recesiune și asta este o veste foarte bună pentru economie”, a precizat Ciolacu.

Potrivit lui Ciolacu, datele Eurostat arată că 10 state membre ale Uniunii Europene au înregistrat scăderi economice anuale în ultimii doi ani. Între acestea se numără Germania, Austria, Olanda, Irlanda, Finlanda, Suedia, Ungaria, Malta, Estonia și Letonia. În schimb, România a avut cea mai rapidă viteză de convergență economică față de media UE27 de la aderare, ajungând la nivelul Poloniei și depășind Ungaria, Slovacia, Croația, Grecia, Letonia și Bulgaria.

În 2024, România a atins 78% din media UE în ceea ce privește PIB-ul pe locuitor

„În context, conform datelor Eurostat, 10 țări din UE27 au avut scădere economică anuală în ultimii doi ani. Concret, vorbim despre state precum Germania, Austria, Olanda, Irlanda, Finlanda, Suedia, Ungaria, Malta, Estonia sau Letonia.

De la aderarea la Uniunea Europeană, România a avut cea mai ridicată viteză de convergență față de media UE27, ajungând din urmă Polonia, fiind peste Ungaria, Slovacia, Croația, Grecia, Letonia și Bulgaria. În anul 2024, România a ajuns la 78% din media UE, în ceea ce privește convergența reală – PIB pe locuitor la paritatea puterii de cumpărare”, a mai scris fostul șef al Guvernului.

Ciolacu își laudă guvernarea: „Am făcut cele mai mari investiții publice din istoria României”

„Am reușit asta mergând pe un model bazat pe investiții publice masive (din buget si fonduri europene) și crearea de locuri de muncă. Am făcut cele mai mari investiții publice din istoria României, de peste 54 de miliarde de euro. În această perioadă, s-au realizat cele mai mari investiții în autostrăzi și drumuri rapide, în infrastructura de educație și sănătate și în lucrări de infrastructură locală” a declarat fostul președinte al social-democraților.

În final, fostul șef al executivului îl avertizează pe premierul Bolojan că stoparea sau reducerea investițiilor prin politici de austeritate ar frâna ritmul de dezvoltare și ar pune în pericol progresul economic obținut în ultimii ani.