TVA a crescut cu 2%, prețurile au „explodat” și cu 20%. Modul revoltător în care profită unii comercianți de creșterea taxelor

Prima zi cu TVA și taxe crescute a adus prețuri mai mari în magazine, dar în multe cazuri produsele s-au scumpit și cu 20%. Saltul este greu de justificat prin creșterea TVA cu 2%, iar oamenii dau vina pe speculanți și pe faptul că mulți comercianți profită și vin cu scumpiri de „oportunitate”.

Așa cum era de așteptat, de la 1 august s-au scumpit aproape toate produsele, pe fondul creșterii TVA. Însă în multe cazuri, scumpirile au fost mai mari decât s-ar justifica prin faptul că TVA a crescut. Observația i-a aparținut unui internaut, care a calculat, pe Reddit, cât de mult s-au scumpit până și covrigii.

„TVA crește cu 2 procente ... covrigul se scumpește de la 2,5 la 3 lei”, e titlul postării. „Cât ar fi trebuit să coste covrigul de 2,5 ron dacă se aplică doar majorarea TVA? Să calculăm cât ar fi trebuit să coste un covrig de 2,5 lei dacă se aplică doar creșterea TVA-ului de la 19% la 21%, fără alte scumpiri artificiale. Aplicăm TVA 21%: Dacă s-ar fi aplicat doar creșterea TVA-ului, covrigul de 2,5 lei ar fi costat aproximativ 2,54 lei, nu 3 lei. Diferența de preț (3 - 2,54 = 0,46 lei) este peste TVA și reflectă o scumpire «de oportunitate»”, a scris autorul postării.

Odată lansată provocarea, mai mulți internauți și-au dat cu părerea pe această temă.

„Pâinea Vel Pitar de 700g se scumpește de la 7,20 la 8 lei aici în Brașov. Doamne-ajută”, a scris unul dintre ei. „Cu fabrica în oraș chiar”, a remarcat cineva. „Fac ca la medicamente, le plimba între depozite, să justifice prețul”, a observat cineva.

„Nici pâine goală nu mai poți mânca, în Kaufland e vreo 6,70 pâinea dinainte de creșterea TVA”, a scris cineva. O posibilă soluție i-a fost dată de un coleg de pe Reddit: „500g de făină de calitate sunt 6 lei. 8,5 lei 100g de drojdie în ambalaj reutilizabil. You know what to do. Bonus, scapi și de toate mizeriile alea de agenți de afânare și conservanți și etc.”

„Covrigul are TVA de 9%, nu 19%. Până și ChatGPT gresește”, a comentat cineva. „Și s-a făcut 11”, a clarificat altul.

Argumente în sprijinul comercianților

Altora însă li se par normale scumpirile, inclusiv cele de „oportunitate” și găsesc scuze, ba chiar consideră că o scumpire de 18%, când TVA a crescut doar cu 2%, e complet justificată.

„TVA covrig de la 9 la 11%, accize benzină +10%, TVA benzină de la 19 la 21%, curent electric recent scumpit și la transport nu se calculează doar benzina ci si RCA, costuri de întreținere a flotei care cresc și ele. Dacă covrigarul e part time angajat și ia sub 3.750 brut, cotizațiile se calculează oricum pentru 3.750 de pe 1 ianuarie anul ăsta. Făina și ea mai scumăa din moment ce necesită recoltare și prelucrare cu combustibil și forță de muncă. 18% per total scumpire cu toate majorările astea nu e rău. În sensul că nu cred că te arde covrigaria”, l-a „înțepat” cineva pe autorul postării inițiale.

„Nu funcționează chiar așa. Ai avut creștere la acciză de combustibil, liberalizare la electricitate. Nu e doar TVA-ul”, i-a dat cineva dreptate.

„TVA-ul se plătește doar la clientul final, în rest se deduce, deci doar creșterea de 2% a TVA-ului nu înseamnă cumularea a câte 2% pentru fiecare verigă din lanțul de producție / aprovizionare”, a punctat altul

„TVA-ul pe produs da, dar dacă producătorilor intermediari le-au crescut cheltuielile, cresc și ei prețurile”, a venit cineva cu un cotraargument.

Prețuri scoase din joben

„Da, dar ce spui tu e doar oportunitatea de a crește fiecare prețurile cu 5-10% pe motiv că a crescut TVA-ul. Simpla creștere a TVA-ului nu justifică majorări de prețuri peste +1.6% (pentru cota de 19->21%)”, a insistat cel corectat.

„Să-ți spun un secret. Nu ai nevoie de motiv să crești prețurile. Mă rog, dincolo de creșterea profitului. Dacă ăla se trezește mâine să facă covrigii 5.000.000 și obține un profit mai mare cu probabil efort mai mic, decizia a fost bună. În general lumea se ferește să crească prețurile de frica concurenței. Acum, când ai o chestie exterioară care le crește tuturor costurile, e o șansă să crească prețurile. Unii mai mult, alții mai puțîn, până se vede care e noul preț optim. Așa, revenind la costuri. Ai costurile tale personale care au crescut, ai costurile companiei care nu țin de achiziția de produse care cresc și ai presiune să crești salariile că na, cresc prețurile. Poți să ai cu ușurință costuri crescute cu mai mult decât aia 2% care merg în TVA”, a revenit cel cu contraargumentele.

„Ai dreptate, pe termen lung, totuși nu ți-a crescut niciun cost peste noapte. Stocurile din care ai produs covrigul ăla sunt aceleași din care l-ai făcut și ieri. Nu s-a întâmplat nimic peste noapte ca să justifice creșterea de prețuri peste ce impune modificarea de TVA”, a mai precizat celălalt.

Perspective îngrijorătoare pentru simpli angajați

„Și stai să vezi când se bagă în euro. 1 covrig = 3 lei... = un euro (astăzi, mâine 1,50). Mark my words, toate țarile sarace care au intrat în euro așa au pațit (Citiți despre Spania cu peseta în 99)”, a venit un avertisment sumbru.

Evident, salariile nu cresc în același ritm ca și prețurile, iar de multe ori rămân exact la același nivel ani la rând. „Angajații tăi vin mâine să îți ceară 10% în plus că totul s-a scumpit. Proprietarul spațiului pe care îl închiriezi cere și el mai mult. Așa că mărești și tu covrigul. Economia are mulți factori”, a fost o descierea a cercului vicios în care au intrat prețurile. Doar că explicațiile sale au fost nu întâmplător privite cu rezervă de ceilalți internauți, prilej și pentru câteva glume.

„Doar că angajaților nu le dai”, a glumit cineva. „Dă-i mă încolo, auzi la ei, vor bani. Da` din pasiune mai muncește cineva?”, l-a completat altcineva. „Nu știți că pasiunea ține de foame?”, a glumit altcineva. „Hahaha. Auzi, angajați care primesc 10% la salariu. Lol. Ești amuzant”, a punctat altul. „Patronake dă salarii mai mari la oameni că a crescut TVA. Mi-ai făcut dimineața mai frumoasă, mulțumesc”, s-a amuzat cineva.

Criză eternă la privat

„În privat e «criză» de vreo 2 ani, majorări la covrigari sunt SF. În mall la vânzări se câștigă la fel ca în 2021. Scumpirile se duc în bani de X5 și X7 pentru patronache și prințesikă, nu vede covrigarul/buticarul/vânzătorul nici 15 lei în plus, că dacă nu îi convine se găsește altul mai disperat decât el să-i ia locul”, a rezumat altul situația.

„Ar fi bine să mărească doar covrigul… Din păcate măresc doar prețul”, a comentat cineva. „Se mărește gaura din covrig”, i-a replicat altcineva.

„Ieri un Macbook Pro pe Emag era 8.399, acum e 8.999. Dacă era doar o creștere de TVA, prețul trebuia să fie 8.541; restul de 458 a apărut așa din neant. Deci practic avem o creștere de TVA de 2% peste care se mai adaugă și o creștere a produsului de 5.36%. Afacerile afaceresc. Și nu îmi spuneți mie că «păi s-a scumpit și benzina», că oricum produsele sunt toate transportate în bulk, nu te costă atât nici dacă te duci tu cu mașina la câteva județe distanță să-l ridici de la un depozit”, a observat un internaut.

Cineva a descoperit și aici o conspirație, iar în locul oportunismului binecunoscut al unor comercianți a văzut un atac suveranist la adresa guvernului.

„Se profită pentru a da vina pe Guvern. De ieri până astăzi majorările de prețuri la produse nu ar trebui să fie mai mari decât diferența de TVA. Ulterior prețurile vor crește mai mult pentru că și făina cumpărată pentru acel covrig e mai scumpă, și curentul/gazul la cuptoare e mai scump, și benzina sau motorina s-a scumpit. Și da toate acestea vor da o majorare de preț la produsul finit mai mare decât acei 2% diferența de TVA. Însă această majorare trebuie să se reflecte în produsele fabricate de acum încolo și nu la stocul existent.”

„Complot suveranist”, i-a făcut unul jocul.

„Nu cred că doar TVA este cauza măririi. TVA mărit cu 2%, accize pe combustibil mărite, facturi la utilități mărite. Pe lângă acestea, din 2026 majoritatea SRL care erau la impozit pe venit o să treaca la impozit pe profit (16%). Se măresc și dividendele de la 10% la 16%. Cel mai probabil patronii au profitat de ocazie ca să facă măriri treptate, în loc de o mărire imensă la 1 ianuarie. Pe scurt, inflație ca la carte...”, a fost altă părere.

„Și totul gandit de «liberali»”, a comentat cineva.

„La cum arată economia noastră curentă și la ce tunuri s-au dat în ultimii ani, taxele astea veneau fie că aveam la conducere liberali, europeni, naționaliști, suveraniști, extratereștri. Faptul că pune și UE presiune e doar cireașa de pe tort...”, i-a răspuns altcineva. „UE pune presiune să reducem deficitul nu să creștem taxe”, a venit replica.

„E același lucru. Deficitul e prea mare ca să mai bagăm mici reduceri de cheltuieli. Măirea de taxe era singurul mod de a rezolva rapid situația”, a decretat cineva. „Păi să bage reduceri mari de cheltuieli”, a fost contrat imediat.

Guvernul le-a ridicat mingea la fileu speculanților

„Orice companie o să crească prețurile mai mult la orice schimbare de politică fiscală, e ușor să dea vina pe schimbările de politică… 2% change? Alright take this 20% price increase fam”, a fost o nouă remarcă.

„Același sac de boabe de la Advance pe care îl comand de 2 ani. Aseară 254 lei, azi dimineață 317 lei. Îmi e scârbă”, a fost un comentariu sincer.

„Biscuiți la Profi ... Ieri 3,75, azi 4,15 ... Scumpire peste 10 la sută”, a fost alt exemplu. „Metrou 7 lei… covrig 3 lei… deja 10 lei pe zi de muncă dus-intors. Oportuniști”, a scris altul.

„Dar n-ați mai văzut schema asta până acum? Orice modificare de taxe e prilej pentru comercianți să mai bage un adaos. Mă aștept ca prin toamnă să văd +2-3 lei la chestii care costa 8 lei acum. Acum stau potoliți și ei, e perioada de tranziție de 2-3 săptămâni și după aia începe neamul prost să trântească prețurile din pix ușor ușor. Bineînțeles consumerismul va rămâne la același nivel, doar nu suntem țară de sărăkii, no?”, s-a revoltat un internaut.

„Mie ca antreprenor îmi cresc toate costurile (transport, energie, salarii etc). Toate aceste creșteri le voi pune în prețul final către consumator. Apoi îmi cresc și eu profitul, că doar am și eu viață și familie unde îmi cresc costurile pentru mașină, copii, benzină, curent etc, astfel că voi mari, iar prețul produsului către consumatorul final. E normal să fie așa. Prin urmare, prețul covrigului meu va crește cu cât este necesar (nu doar TVA) pentru a acoperi toate cele de mai sus”, a explicat cineva din postura antreprenorului.

„Deci tu ești antreprenorul care indexează salariile cu rata inflației? La mine în companie ni s-a spus că nu vom primi astfel de măriri pentru că fișa postului nu s-a schimbat. Ce voiam să te întreb, mai angajezi? Nu de alta, dar în curând cred că o să mă prindă salariul minim din urmă...”, l-a ironizat cineva.

Scuzele perfecte: Covid și războiul din Ucraina

„Salariile se tot măresc de câtiva ani. Știi cum de când cu Covid și Rusia avem inflație mascată, pentru că ăștia sincronizeaza euro cu ron și se devalorizează ambele. Cine e cât de cât într-un domeniu concurențial plătește deja cu 20-30% mai mult la salarii”, i-a răspuns altul.

„E mult 20% scumpire. Probabil majoritatea antreprenorilor și-au luat în calcul și creșterea pe care o vor avea furnizorii + că urmează să crească și taxa pe dividende și profit. Oricum toate taxele astea pe care le bagă statul firmelor, tot clienții retail le plătesc. Deși culmea, toată lumea e fericită că li se ia bani firmelor”, a fost alt comentariu dintre sutele postate de internauți.