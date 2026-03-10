search
Marți, 10 Martie 2026
Video „Autostrada cu tuneluri” din vest, la jumătate. Finalizarea ei în 2026 devine tot mai incertă

Publicat:

La aproape doi ani de la începerea lucrărilor pe cel mai dificil tronson al Autostrăzii Vestului (A1 Deva - Lugoj), progresul fizic pe șantier a depășit 50 la sută, dar șansele ca „Autostrada cu tuneluri” să fie finalizată în 2026 sunt reduse.

Viaductul de 1,1 kilometri. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Începute în 2024, lucrările la tronsonul Margina – Holdea al Autostrăzii Vestului (A1 Lugoj – Deva), numit și „Autostrada cu tuneluri”, au termenul estimat de finalizare în septembrie 2026, potrivit datelor Centrului de Studii Tehnice Rutiere și Informatică (CESTRIN) din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Autostrada, realizată pe jumătate

Tronsonul, cu o lungime totală de aproximativ 13 kilometri, prezintă un grad ridicat de dificultate din cauza celor două tuneluri, ale căror patru galerii totalizează 4,6 kilometri. Primul tunel (T1) are o lungime de 367,5 metri pe o galerie și 415 metri pe cealaltă, iar al doilea (T2) are galerii de 1.985 de metri și 1.825 de metri.

Tunelurile sunt completate de trei pasaje. Primul, cu o lungime de 213 metri, este construit în zona Holdea, la ieșirea din Tunelul Mare. Al doilea, cu o lungime de 121 de metri, leagă capetele celor două tuneluri, iar al treilea este un viaduct de 1.085 de metri, amplasat la capătul tunelului mic de la Nemeșești, peste calea ferată.

Aproximativ 800 de muncitori și sute de utilaje au fost mobilizați pe șantierul „Autostrăzii cu tuneluri”, însă, pe măsura trecerii timpului, șansele ca segmentul de autostradă să fie finalizat în 2026 par tot mai mici. În decembrie 2025, lucrările la tronsonul Holdea – Margina au ajuns la un stadiu de aproximativ 50 la sută. În martie 2026, progresul fizic pe șantier a depășit 53 la sută, arată datele CESTRIN.

Mai este însă necesară excavarea a aproximativ doi kilometri de galerii, fabricarea și montarea grinzilor pe circa 1,5 kilometri de pasaje și realizarea celorlalte lucrări de infrastructură, în aproximativ jumătate de an, termenul estimat încă de finalizare, potrivit CNAIR.

Peste 2,6 kilometri din galeriile viitoarelor tuneluri au fost excavați, iar pasajele din vecinătatea lor se află la finalul lucrărilor de infrastructură, înainte de a intra în etapa instalării grinzilor.

La viaductul de 1,1 kilometri, pilele au fost deja ridicate pe toată lungimea structurii, iar în prezent se lucrează la armarea și finalizarea capetelor acestora, în pregătirea montării grinzilor tablierului. Viaductul de la Nemeșești traversează valea și coboară peste calea ferată spre Margina, fiind proiectat astfel pentru a evita zonele instabile ale terenului și infrastructura feroviară din zonă.

Dincolo de segmentul de 4,5 kilometri care cuprinde tunelurile și pasajele, între Nemeșești și Holdea, șantierul autostrăzii continuă cu terasamentele deja realizate până la Margina. Platforma viitoarei autostrăzi a fost conturată, iar în paralel sunt realizate lucrări de drenaj și de amenajare a cursurilor de apă din zonă. La Margina a fost amenajată platforma pe care vor fi fabricate cele aproximativ 450 de grinzi folosite la suprastructura viaductului și a celorlalte pasaje de pe autostradă.

Peste 250 de kilometri de autostradă promiși în 2026

La sfârșitul anului 2025, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța că în 2026 ar putea fi deschiși aproximativ 250 de kilometri noi de autostrăzi și drumuri expres în România.

„În anul 2025 am atins borna de 1.418 kilometri de drumuri de mare viteză! Am deschis circulația pe încă 146 km de autostradă și drum expres. Anul viitor este și mai ambițios: în 2026 ținta este de 250 de kilometri noi!”, anunța Cristian Pistol, directorul CNAIR, în 31 decembrie 2025, într-o postare pe Facebook.

Printre proiectele vizate se numără aproximativ 125 de kilometri din Autostrada Moldovei (A7), 9,13 kilometri din sectorul Margina – Holdea al A1 Lugoj – Deva, secțiunea Curtea de Argeș – Tigveni a Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1), 68 de kilometri din Autostrada Transilvania (A3), precum și drumul expres Brăila – Galați (10,76 km). De asemenea, este vizată și finalizarea inelului nordic al Autostrăzii A0 – Centura Capitalei.

Inaugurarea tronsonului Holdea – Margina era condiționată, potrivit directorului CNAIR, de succesul testelor complexe pentru echipamentele de siguranță și monitorizare.

Incertitudini pe lotul marilor viaducte de pe Autostrada Transilvania

Sub semnul întrebării rămâne și inaugurarea, în 2026, a cel puțin 40 de kilometri din Autostrada Transilvania (A3) Cluj – Oradea, condiționată de ritmul lucrărilor la un segment de 3,2 kilometri de viaducte construite la Nădășelu și Topa Mică.

Viaductul Topa Mică, în lungime de circa doi kilometri, și viaductul Nădășelu (de aproximativ 1,2 kilometri) sunt construite pe segmentul Nădășelu – Poarta Sălajului al Autostrăzii Transilvania (A3 Cluj – Oradea).

Lucrările la cele două viaducte au început în primăvara anului 2025 și au termen de finalizare în 2026. Construcția lor este impusă de solul argilos și instabil, care nu permite realizarea unui terasament clasic și necesită soluții inginerești complexe, cu piloți forați adânc și structuri masive din beton.

Tot în 2026 va trebui finalizat și nodul rutier de la Românași, intrat recent în șantier. Contractul pentru construcția nodului rutier, în valoare de 71,3 milioane de lei, finanțat prin PNRR, are un termen de execuție de șapte luni.

Nodul de la Românași, construit de UMB, va asigura legătura cu Autostrada Transilvania (subsecțiunea Zimbor – Poarta Sălajului), DN1F și DJ108A, până la finalizarea secțiunii Poarta Sălajului – Zalău, estimată pentru anul 2031.

