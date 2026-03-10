search
Marți, 10 Martie 2026
Încep optimile Champions League. Cele mai importante meciuri și programul complet

Publicat:
Ultima actualizare:

Liga Campionilor la fotbal revine cu meciurile-tur din faza eliminatorie a optimilor de finală. În total, vor fi trei dueluri între echipele din La Liga și formații din Premier League.

Radu Drăgușin este singurul român din optimile de finală FOTO Facebook Tottenham
Radu Drăgușin este singurul român din optimile de finală FOTO Facebook Tottenham

Runda debutează cu un duel interesant între turci și englezi la Istanbul. Galatasaray a surprins Juventus cu o victorie categorică pe teren propriu, în tur, scor 5-2, însă va fi mult mai dificil să repete performanța în fața campioanei Angliei. Turcii au câștigat deja în faza grupelor acasă cu echipa lui Slot, 1-0, chiar când „cormoranii” traversau cea mai slabă perioadă a sezonului, la sfârșitul lui septembrie.

Dincolo de acest aspect și de forma lor oscilantă, Liverpool a fost o echipă care a marcat în deplasare, reușind unul sau două goluri în șapte din ultimele nouă meciuri oficiale jucate pe teren străin. În Champions League, au învins Interul lui Chivu în deplasare. Gazdele au primit unul sau două goluri în șase din ultimele șapte partide disputate pe Rams Park. Cele două echipe s-au mai duelat la Istanbul, în faza grupelor. Pe 26 februarie 2002, o partidă condusă de Urs Meier, s-a încheiat 1-1. Pentru Galata a marcat românul Radu Niculescu, cu o lovitură de cap. A egalat Emile Heskey.

Atalanta, urmărită de nemți

După o revenire spectaculoasă în fața Borussiei Dortmund, Atalanta întâlnește cea mai temută echipă din Germania, puternica Bayern München, una dintre favoritele la câștigarea trofeului în Ligă. Ultima reprezentantă a Italiei în competiție a marcat și a primit mai mult de un gol pe meci în faza grupelor (10 goluri marcate și 10 primite în opt partide), la fel și acasă (șase marcate și cinci primite în patru meciuri). Prin urmare, este de așteptat ca Atalanta să înscrie cel puțin un gol în fața lui Bayern, care are al doilea cel mai prolific atac din faza grupelor (22 goluri), dar a primit câte un gol pe meci (opt). Echipa din Bergamo a marcat în ultimele opt meciuri oficiale disputate acasă, iar formația germană nu a rămas fără gol în niciun meci din acest sezon.

Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin, o întâlnește pe Atletico Madrid

Deși a avut un eșec surprinzător cu Bodo/Glimt, Atletico Madrid rămâne o echipă redutabilă pe teren propriu în acest sezon, cu poftă mare de gol. Nouă din cele 10 meciuri ale lui Atlético în Champions League în acest sezon (inclusiv toate cele de acasă) au avut cel puțin trei goluri, la fel cum s-a întâmplat în opt din ultimele 11 partide oficiale ale lui Tottenham Hotspur, o echipă care arată mai bine în Europa decât în Premier League, deși are probleme defensive. Totuși, trupa lui Radu Drăgușin, care se confruntă cu o criză în Premier League, a depășit două goluri pe meci în faza grupelor (17 în opt) și are peste un gol pe meci în campionatul intern (38 în 28).

Cele mai importante meciuri din optimile UCL 2026

Barça joacă la Newcastle într-un duel eliminatoriu în care este favorită, dar Newcastle, deși traversează un sezon dificil, nu este un adversar de luat peste picior. Cele două echipe s-au întâlnit în prima etapă a fazei grupelor, tot în Anglia, iar echipa lui Flick s-a impus cu 2-1, Marcus Rashford reușind o „dublă”. Opt din cele 10 meciuri ale englezilor în Champions League au avut cel puțin trei goluri, la fel ca toate cele opt ale catalanilor în faza grupelor, iar Barcelona nu a reușit să păstreze poarta intactă în niciunul dintre ele, așa că ne așteptăm la goluri și acțiune în ambele careuri.

Bodo/Glimt înfruntă Sporting, după ce l-a eliminat pe Chivu în play-off

Surpriza rundei este Bodo, cea care l-a eliminat pe Cristian Chivu. Nordicii au meci cu portughezii de la Sporting Lisabona. Cel mai tare joc se ține în Spania, între Real Madrid și Manchester City, devenit un duel „clasic”.

Programul optimilor

Marți

Galatasaray - Liverpool 19:45

Atalanta - Bayern Munchen 22:00

Atletico Madrid - Tottenham 22:00

Newcastle - Barcelona 22:00

Miercuri

Leverkusen - Arsenal 19:45

Bodo/Glimt - Sporting 22:00

PSG - Chelsea 22:00

Real Madrid - Manchester City 22:00

