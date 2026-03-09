Ciprian Ciucu intră cu buldozerul în Centrul Vechi. Ce construcții vizează primarul general: „Afectează vizual orașul”

Ciprian Ciucu anunță că urmează demolări în Centrul Vechi al Bucureștiului, pe lista sa fiind câteva obiective despre care spune că „afectează vizual orașul”, blochează spațiul public și creează o imagine de dezordine.

Mai multe terase și construcții ridicate fără autorizație în Centrul Vechi al Bucureștiului urmează să fie demolate, a anunțat luni, 9 martie, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Măsura face parte dintr-un plan mai amplu de curățare și reorganizare a uneia dintre cele mai aglomerate zone turistice ale orașului, iar unele dintre aceste amenajări improvizate afectează imaginea orașului și contribuie la aglomerarea și dezordinea din zonă.

„Acum, mai multe construcții, printre care și terase din Centrul Vechi, urmează să fie demolate. Multe dintre ele afectează vizual orașul, blochează trotuarele și creează un sentiment de dezordine”, a declarat edilul, citat de ProTV.

Decizia autorităților vine în contextul în care Centrul Istoric al Capitalei, considerat una dintre principalele atracții turistice, se confruntă cu numeroase probleme de infrastructură și întreținere.

Cei care ajung în zonă observă rapid starea precară a multor clădiri istorice. Fațadele degradate, tencuiala căzută și pavajul denivelat îi obligă pe trecători să fie atenți la fiecare pas. În plus, mulți turiști spun că prima impresie despre București este influențată de aspectul acestei zone.

„Exteriorul clădirilor arată învechit. Dar când intri în interiorul lor se vede că este un oraș bogat, cu foarte multă istorie. Fațada clădirilor cred că este cel mai rău lucru, pentru că este primul lucru pe care îl vezi”, afirma un turist străin.

„Eu sunt din Spania și este diferit, îmi place. Clădirile cred că sunt mai frumoase (în Spania), dar îmi plac diferențele”, a comentat un spaniol venit în vizită în Bucureşti.

Nemulțumiți sunt și unii dintre comercianții care își desfășoară activitatea în zonă, care spun că, deși încearcă să mențină curățenia în jurul localurilor, imaginea generală a străzilor rămâne una neîngrijită.

„Degeaba noi, ca restaurant, terasă, facem curat la noi, dacă pe străzi... uitați ce este. Nu poți face ceva util pentru străini dacă tu îi primești în jeg, în piatră ruptă, în mâzgălituri”, spune Cosmin Iordache, comerciant din Centrul Vechi.

Autoritățile locale discută deja cu specialiști în urbanism și arhitectură despre modul în care ar putea fi reorganizată zona.

„Ce e bine e că lumea vine acolo. Ce e rău este că pare că nimic nu e reglementat acolo. E o gălăgie infernală. Vreau să vă zic că și în alte orașe europene, în zonele istorice, este cam aceeași densitate și învolburare de persoane, dar fondul construit este mult mai atent, mai îngrijit și nu cu atâtea firme, bannere, multe dintre ele ascund, de fapt, clădirile care unele stau să cadă”, a explicat Emil Ivănescu, președintele Ordinului Arhitecților București.

Centrul Vechi al Bucureștiului are o istorie de câteva secole și include numeroase clădiri monument istoric. Cu toate acestea, zona rămâne vulnerabilă: aproximativ 180 de imobile sunt încadrate în clase de risc seismic ridicat, chiar dacă activitatea economică din zonă generează anual venituri de milioane de euro.

Autoritățile speră ca măsurile de reorganizare și eliminarea construcțiilor ilegale să fie primul pas pentru revitalizarea acestei zone emblematice a Capitalei.