search
Luni, 9 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ciprian Ciucu intră cu buldozerul în Centrul Vechi. Ce construcții vizează primarul general: „Afectează vizual orașul”

0
0
Publicat:

Ciprian Ciucu anunță că urmează demolări în Centrul Vechi al Bucureștiului, pe lista sa fiind câteva obiective despre care spune că „afectează vizual orașul”, blochează spațiul public și creează o imagine de dezordine.

Centrul Vechi al Bucureştiului va fi reorganizat. FOTO: Sever Gheorghe
Centrul Vechi al Bucureştiului va fi reorganizat. FOTO: Sever Gheorghe

Mai multe terase și construcții ridicate fără autorizație în Centrul Vechi al Bucureștiului urmează să fie demolate, a anunțat luni, 9 martie, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Măsura face parte dintr-un plan mai amplu de curățare și reorganizare a uneia dintre cele mai aglomerate zone turistice ale orașului, iar unele dintre aceste amenajări improvizate afectează imaginea orașului și contribuie la aglomerarea și dezordinea din zonă.

„Acum, mai multe construcții, printre care și terase din Centrul Vechi, urmează să fie demolate. Multe dintre ele afectează vizual orașul, blochează trotuarele și creează un sentiment de dezordine”, a declarat edilul, citat de ProTV.

Decizia autorităților vine în contextul în care Centrul Istoric al Capitalei, considerat una dintre principalele atracții turistice, se confruntă cu numeroase probleme de infrastructură și întreținere.

Cei care ajung în zonă observă rapid starea precară a multor clădiri istorice. Fațadele degradate, tencuiala căzută și pavajul denivelat îi obligă pe trecători să fie atenți la fiecare pas. În plus, mulți turiști spun că prima impresie despre București este influențată de aspectul acestei zone.

 „Exteriorul clădirilor arată învechit. Dar când intri în interiorul lor se vede că este un oraș bogat, cu foarte multă istorie. Fațada clădirilor cred că este cel mai rău lucru, pentru că este primul lucru pe care îl vezi”, afirma un turist străin.

 „Eu sunt din Spania și este diferit, îmi place. Clădirile cred că sunt mai frumoase (în Spania), dar îmi plac diferențele”, a comentat un spaniol venit în vizită în Bucureşti.

Nemulțumiți sunt și unii dintre comercianții care își desfășoară activitatea în zonă, care spun că, deși încearcă să mențină curățenia în jurul localurilor, imaginea generală a străzilor rămâne una neîngrijită.

„Degeaba noi, ca restaurant, terasă, facem curat la noi, dacă pe străzi... uitați ce este. Nu poți face ceva util pentru străini dacă tu îi primești în jeg, în piatră ruptă, în mâzgălituri”, spune Cosmin Iordache, comerciant din Centrul Vechi.

Autoritățile locale discută deja cu specialiști în urbanism și arhitectură despre modul în care ar putea fi reorganizată zona.

„Ce e bine e că lumea vine acolo. Ce e rău este că pare că nimic nu e reglementat acolo. E o gălăgie infernală. Vreau să vă zic că și în alte orașe europene, în zonele istorice, este cam aceeași densitate și învolburare de persoane, dar fondul construit este mult mai atent, mai îngrijit și nu cu atâtea firme, bannere, multe dintre ele ascund, de fapt, clădirile care unele stau să cadă”, a explicat Emil Ivănescu, președintele Ordinului Arhitecților București.

Centrul Vechi al Bucureștiului are o istorie de câteva secole și include numeroase clădiri monument istoric. Cu toate acestea, zona rămâne vulnerabilă: aproximativ 180 de imobile sunt încadrate în clase de risc seismic ridicat, chiar dacă activitatea economică din zonă generează anual venituri de milioane de euro.

Autoritățile speră ca măsurile de reorganizare și eliminarea construcțiilor ilegale să fie primul pas pentru revitalizarea acestei zone emblematice a Capitalei.

București

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
digi24.ro
image
Un specie periculoasă de păianjen se răspândește rapid într-o țară din Europa. Un bărbat mușcat, în stare gravă la spital
stirileprotv.ro
image
Alertă în Turcia. O nouă rachetă balistică, lansată din Iran, a fost doborâtă în spațiul aerian NATO
gandul.ro
image
Care sunt riscurile prelungirii conflictului militar din Orientul Mijlociu. Impactul estimat asupra consumului și industriei din România
mediafax.ro
image
Doi morți în ultimele două săptămâni din cauza unui drum. Cât ar costa repararea străzii din Iași unde ambulanțele se împotmolesc mereu: „Nu ne-a fost alocat niciun leu”
fanatik.ro
image
Procesul sutelor de mii de tone de animale îngropate ilegal pe malul Dunării a ajuns la final: după 39 de termene de judecată faptele s-au prescris
libertatea.ro
image
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
digi24.ro
image
Plecat de la Metaloglobus, Mihai Teja dezvăluie salariile șocante de la echipă
gsp.ro
image
Fără precedent! Ce riscă Iran, dacă decizia așteptată de întreaga planetă va fi retragerea
digisport.ro
image
VIDEO Prima ruptură majoră între SUA și Israel după invazia în Iran: „Bibi” l-ar fi „făcut” pe la spate pe Trump, iar acum sunt neînțelegeri (surse)
stiripesurse.ro
image
După ce doi „pești ai Apocalipsei” au eșuat simultan în fața a două turiste americane, cresc temerile privind un dezastru iminent
antena3.ro
image
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
cancan.ro
image
Caporal cu 20 ani munciți - pensie militară de 6.100 lei. Pensiile civile, la jumătate și la 65 ani. De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Arderea frunzelor și a resturilor vegetale, interzisă primăvara. Ce trebuie să faci cu ele pentru a nu lua amendă
playtech.ro
image
Fiica lui Ion Țiriac, atac devastator la adresa celor care critică autoritățile din Dubai. Mesajul lui Alexandru Țiriac la întoarcerea în România
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gata! Donald Trump a făcut anunțul despre criza care a făcut înconjurul lumii: "Tocmai am vorbit cu prim-ministrul”
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva bizar! De ce rebelii Houthi din Yemen stau departe de războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Gabriela Ciobanu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bacău
kanald.ro
image
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
wowbiz.ro
image
Cât de bine arată! Dan Petrescu s-a pus pe picioare și s-a vindecat. Cum a fost surprins pe stradă, ziua în amiaza mare. Credea că nimeni nu îl observă! / FOTO
romaniatv.net
image
Donald Trump și Benjamin Netanyahu, anchetați pentru atacuri. Se cere punerea lor sub acuzare
mediaflux.ro
image
Plecat de la Metaloglobus, Mihai Teja dezvăluie salariile șocante de la echipă
gsp.ro
image
Traumele prin care a trecut Maria, fiica adoptată a lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. După abandonul familiei, a fost la un pas de a fi adoptată, dar iarăși abandonată: „A avut și probleme de sănătate”
actualitate.net
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO
click.ro
image
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă 7.000 de lei pe lună în România, de fapt?
click.ro
image
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție de zodie: „Este bine să aveți lângă voi, pentru o mai mare protecție energetică...”
click.ro
Printesa Beatrice, Printesa Eugenie si Printul Andrew in 2019, la nunta lui Harry cu Meghan. FOTO Getty Images 960049188 jpg
Bani murdari pentru fetele lui tata! S-a aflat de unde aveau Prințesele Beatrice și Eugenie bani pentru stilul lor de viață luxos
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
lyme
Căpușele, Lyme și misterul bolii Lyme: ce spun documentele declasificate
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Destinații spectaculoase din România, ferite de aglomerație: „Recomand cu căldură”. Sunt perfecte pentru o escapadă de weekend
image
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO

OK! Magazine

image
Cum a rănit-o Andrew pe Meghan în timp ce încă era la Palat. Fostul prinț a fost la fel de grobian și cu Ducesa

Click! Pentru femei

image
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde