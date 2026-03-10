search
Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump amenință Iranul cu lovituri „de douăzeci de ori mai puternice” dacă va bloca Strâmtoarea Ormuz. Vor domni „moarte, foc și furie”

0
0
Publicat:

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a amenințat luni că va lovi Iranul „de douăzeci de ori mai puternic” dacă acesta va încerca să oprească fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte strategice energetice din lume.

Trump a amenințat luni că va lovi Iranul „de douăzeci de ori mai puternic”. FOTO: Profimedia
Trump a amenințat luni că va lovi Iranul „de douăzeci de ori mai puternic”. FOTO: Profimedia

„Dacă Iranul face orice care să oprească fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, va fi lovit de Statele Unite ale Americii de douăzeci de ori mai puternic decât a fost lovit până acum”, a scris liderul american pe Truth Social.

Trump a afirmat că SUA „vor elimina ţinte uşor de distrus care vor face practic imposibil ca Iranul să se mai reconstruiască vreodată” și a avertizat că asupra lor vor domni „moarte, foc și furie”. Totuși, el a adăugat: „Dar sper și mă rog să nu se întâmple”.

Strâmtoarea Ormuz este considerată una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, aproximativ o cincime din transporturile globale de petrol tranzitând această zonă.

Președintele american a descris avertismentul său drept „un cadou din partea Statelor Unite ale Americii pentru China şi toate acele naţiuni care folosesc intens Strâmtoarea Ormuz”. China și alte economii asiatice depind în mare măsură de petrolul și gazele naturale transportate pe această rută maritimă, care a fost aproape închisă de la începutul conflictului.

Anterior, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a transmis că orice țară arabă sau europeană care expulzează ambasadorii israelieni și americani de pe teritoriul său va primi, începând de marți, drept de trecere nerestricționat prin Strâmtoarea Ormuz.

De asemenea, forțele armate iraniene „așteaptă flota navală americană în Strâmtoarea Ormuz”, iar sfârșitul războiului „este în mâinile Iranului”, a declarat marți dimineață purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare Islamice, generalul-maior Ali Mohammad Naeini.

Acesta a avertizat că, dacă atacurile SUA–Israel vor continua, Iranul „nu va permite exportul niciunui litru de petrol din regiune”.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
digi24.ro
image
Ne-am putea confrunta cu cea mai gravă criză energetică din ultimii 35 de ani. Ce spun specialiștii
stirileprotv.ro
image
Tabel 40 orașe | Mai ninge sau nu în România? În ce localități se întoarce iarna, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
mediafax.ro
image
Campionatul MLS, zguduit de un scandal uriaș de pariuri! Americanii nu au milă în astfel de cazuri și au dictat o pedeapsă fără precedent
fanatik.ro
image
Primarul cu cel mai bogat CV infracțional a fost reabilitat. Adrian Mladin este din nou om cinstit, după ce obișnuia să ceară mite de milioane de euro
libertatea.ro
image
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
digi24.ro
image
Plecat de la Metaloglobus, Mihai Teja dezvăluie salariile șocante de la echipă
gsp.ro
image
Gata! Donald Trump a făcut anunțul despre criza care a făcut înconjurul lumii: "Tocmai am vorbit cu prim-ministrul”
digisport.ro
image
Cristela Georgescu, acuzații despre amenzile uriașe primite și presiunile asupra familiei sale: "Există două amenzi foarte mari / Am fost sancționați pe baza unei aparențe"
stiripesurse.ro
image
După ce doi „pești ai Apocalipsei” au eșuat simultan în fața a două turiste americane, cresc temerile privind un dezastru iminent
antena3.ro
image
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
cancan.ro
image
La ce oră va intra pensia pe card joi, 12 martie? Care pensionari iau un bonus record de aproape 2.700 de lei?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Ce salariu are o femeie de serviciu în 2026: sumele dezvăluite de români
playtech.ro
image
Șefii PSD care au lăsat fără sediu și fără utilaje o companie de stat. Schema cu 7 milioane plimbate prin conturi și misterul taxelor dispărute în drum spre Fisc
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Mesajul lui Gigi Becali care l-a făcut pe Mirel Rădoi să se răzgândească
digisport.ro
image
VIDEO Prima ruptură majoră între SUA și Israel după invazia în Iran: „Bibi” l-ar fi „făcut” pe la spate pe Trump, iar acum sunt neînțelegeri (surse)
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Gabriela Ciobanu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bacău
kanald.ro
image
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
wowbiz.ro
image
Bani în plus de Paşte! Ce angajaţi sunt avantajaţi şi cât primesc în plus pe card
romaniatv.net
image
Trump l-a sunat de urgență pe Putin. Președintele Rusiei are soluția pentru războiul din Iran
mediaflux.ro
image
Plecat de la Metaloglobus, Mihai Teja dezvăluie salariile șocante de la echipă
gsp.ro
image
Traumele prin care a trecut Maria, fiica adoptată a lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. După abandonul familiei, a fost la un pas de a fi adoptată, dar iarăși abandonată: „A avut și probleme de sănătate”
actualitate.net
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cum se prepară salata de ciuperci cu maioneză de post. Rețeta împărtășită de Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu. Video
click.ro
image
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă 7.000 de lei pe lună în România, de fapt?
click.ro
image
Cele 4 zodii care vor fi răsfățate de univers, între 14 și 26 martie. Veștile bune, pentru acești nativi, vin una după alta
click.ro
Prințesa Kate descălțată, Foto GettyImages (1) jpg
Picioarele lui Kate, un nou subiect de discuție. După ce s-a descălțat ieri în public, a uimit cu începutul de monturi și unghiile nefăcute
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
„Bivolițe la Pantelimon trecând apa”, pictură de Jean Neylies (© iMAGO Romaniae)
Aventurile neobișnuite ale unei bivolițe cu o stea în frunte, după cedarea Cadrilaterului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 10 martie. Scorpionii fac o greșeală, Capricornii ar putea câștiga mai mulți bani
image
Cum se prepară salata de ciuperci cu maioneză de post. Rețeta împărtășită de Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu. Video

OK! Magazine

image
Un expert în cititul pe buze a dezvăluit ce instrucțiune fermă i-a dat Regele Charles Reginei Camilla la slujba dedicată Zilei Commonwealth-ului

Click! Pentru femei

image
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde