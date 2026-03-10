Trump amenință Iranul cu lovituri „de douăzeci de ori mai puternice” dacă va bloca Strâmtoarea Ormuz. Vor domni „moarte, foc și furie”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a amenințat luni că va lovi Iranul „de douăzeci de ori mai puternic” dacă acesta va încerca să oprească fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte strategice energetice din lume.

„Dacă Iranul face orice care să oprească fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, va fi lovit de Statele Unite ale Americii de douăzeci de ori mai puternic decât a fost lovit până acum”, a scris liderul american pe Truth Social.

Trump a afirmat că SUA „vor elimina ţinte uşor de distrus care vor face practic imposibil ca Iranul să se mai reconstruiască vreodată” și a avertizat că asupra lor vor domni „moarte, foc și furie”. Totuși, el a adăugat: „Dar sper și mă rog să nu se întâmple”.

Strâmtoarea Ormuz este considerată una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, aproximativ o cincime din transporturile globale de petrol tranzitând această zonă.

Președintele american a descris avertismentul său drept „un cadou din partea Statelor Unite ale Americii pentru China şi toate acele naţiuni care folosesc intens Strâmtoarea Ormuz”. China și alte economii asiatice depind în mare măsură de petrolul și gazele naturale transportate pe această rută maritimă, care a fost aproape închisă de la începutul conflictului.

Anterior, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a transmis că orice țară arabă sau europeană care expulzează ambasadorii israelieni și americani de pe teritoriul său va primi, începând de marți, drept de trecere nerestricționat prin Strâmtoarea Ormuz.

De asemenea, forțele armate iraniene „așteaptă flota navală americană în Strâmtoarea Ormuz”, iar sfârșitul războiului „este în mâinile Iranului”, a declarat marți dimineață purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare Islamice, generalul-maior Ali Mohammad Naeini.

Acesta a avertizat că, dacă atacurile SUA–Israel vor continua, Iranul „nu va permite exportul niciunui litru de petrol din regiune”.