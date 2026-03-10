search
Marți, 10 Martie 2026
Războiul din Orientul Mijlociu a ajuns și în Irak. SUA au bombardat milițiile aliniate Iranului

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Armata Statelor Unite este din nou implicată în operațiuni de luptă active în Irak, vizând miliții susținute de Iran, pe fondul escaladării conflictului în Orientul Mijlociu, relatează WSJ.

foto shutterstock
foto shutterstock

Forțele americane au răspuns unei serii de atacuri ale milițiilor din Irak în sprijinul Teheranului. Acestea au inclus zeci de atacuri cu rachete și drone, vizând o bază militară și un consulat din nordul Irakului, facilități diplomatice, inclusiv Ambasada SUA din Bagdad. Sâmbătă, rachetele au lovit ambasada, ceea ce l-a determinat pe prim-ministrul irakian Mohammed Shia al-Sudani să denunțe atacul drept un „act terorist” comis de „grupuri rebele”.

Lovituri aeriene împotriva milițiilor din Irak

Căpitanul Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, a confirmat duminică că forțele americane au efectuat atacuri ca parte a Operațiunii Epic Fury, menite să protejeze personalul SUA de atacurile milițiilor aliniate Iranului. „Am efectuat operațiuni în Irak ca parte a Operațiunii Epic Fury, însă acestea au fost efectuate pentru apărarea trupelor americane, deoarece au fost atacate de miliții aliniate Iranului”, a declarat acesta.

Operațiunea marchează o schimbare semnificativă de direcție pentru Pentagon, care evitase în mare măsură țintirea milițiilor irakiene în ultimii ani, pentru a nu relua un conflict care a costat sute de vieți americane. Oficialii irakieni au raportat mai multe lovituri aeriene împotriva bastioanelor milițiilor, inclusiv în apropierea Jurf al-Sakhar, la sud de Bagdad, și al-Qaim, lângă granița Irak-Siria. Ambele orașe au sunt folosite de multă vreme ca depozite pentru arme furnizate de Iran, dar și ca rampe de lansare pentru atacuri asupra bazelor americane din regiune (Siria și Iordania).

Pe 4 martie, o lovitură aeriană în Babil l-a ucis pe Abu Hassan al-Fariji, comandant al grupării Kataib Hezbollah, desemnată teroristă de SUA, împreună cu un alt membru al miliției. Kataib Hezbollah a admis moartea lui Fariji, menționând că acesta a fost unul dintre comandanții grupării vreme de două decenii. Hawkins a spus însă că nu are informații care să lege atacul de forțele americane.

Analiștii apreciază că SUA pare să urmărească aplicarea unei lovituri puternice grupărilor susținute de Iran în Irak, deschizând totodată un al doilea front împotriva Iranului. „Ei lucrează pentru a decapita infrastructura susținută de Iran în Irak”, a declarat Tamer Badawi, cercetător asociat la Royal United Services Institute din Londra, care a precizat că de la începutul războiului cu Iranul, au fost raportate cel puțin 20 de atacuri asupra milițiilor din Irak, efectuate probabil de forțele SUA sau aliați.

În ciuda faptului că majoritatea atacurilor au cauzat pagube minime, atacurile milițiilor s-au intensificat în nordul Irakului, în special asupra facilităților energetice și a bazei americane din Erbil, centrul regiunii autonome kurde. Ambasada SUA a avertizat duminică că grupurile aliniate Iranului „continuă să reprezinte o amenințare semnificativă la adresa siguranței publice. S-au făcut apeluri la atacuri împotriva cetățenilor americani și a intereselor SUA în Irak. Hotelurile frecventate de străini și alte facilități din regiunea Kurdistanului irakian au fost ținte ale atacurilor. De asemenea, au fost atacate infrastructuri critice din întreg Irakul”.

Reînnoirea conflictului  pune presiune asupra stabilității politice și economice fragile a Irakului. Întreruperea exporturilor de petrol, combinate cu tensiuni sectare, riscă să inverseze progresul realizat în ultimii ani.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a subliniat că loviturile SUA împotriva Iranului diferă de prezența militară de lungă durată în Irak. „Acesta nu este Irak. Nu este fără sfârșit”, a spus el pe 2 martie, diferențiind campania limitată actuală de angajarea militară de lungă durată.

Influența Iranului în Irak

Reluarea atacurilor milițiilor reprezintă unul dintre puținele cazuri de la începutul războiului în care grupările sprijinite de Iran s-au mobilizat împotriva SUA și Israelului. Militanți Hezbollah din Liban au tras, de asemenea, rachete și drone spre Israel, în timp ce alte grupuri regionale au rămas în mare parte pe margine.

Irakul rămâne un teren de luptă geopolitic între Washington și Teheran. Iranul menține o influență semnificativă la Bagdad, dar SUA dețin încă o putere economică și militară considerabilă. Eforturile recente ale SUA vizează blocarea revenirii fostului prim-ministru Nouri al-Maliki, pe care oficialii îl consideră mult prea apropiat de Teheran și de milițiile șiiite.

Milițiile, multe dintre ele apărute din haosul post-invazie, au luptat atât împotriva militanților sunniți, cât și împotriva forțelor americane pe care le-au perceput drept forțe de ocupație. Iranul a furnizat arme, inclusiv explozivi care au cauzat numeroase victime printre soldații SUA în primii ani ai războiului. Multe dintre aceste grupări au jucat ulterior un rol central în combaterea militanților Statului Islamic, unele chiar integrându-se în forțele oficiale de securitate irakiene, deși sunt desemnate drept organizații teroriste de SUA.

De la sfârșitul conflictului cu ISIS, milițiile aliniate Iranului, inclusiv Kataib Hezbollah și Asaib Ahl al-Haq, și-au consolidat puterea politică și continuă să aibă influență în guvernul Irakului. În atacurile asupra țintelor americane și aliate, folosesc adesea nume alternative pentru a-și ascunde implicarea.

SUA și-au retras în mare parte trupele din țară după două decenii. Cu toate acestea, Pentagonul are un număr nedivulgat de personal militar în Irak.

SUA au lovit ținte ale milițiilor în Irak în ultimii ani, inclusiv Jurf al-Sakhar, dar numai ca represalii pentru atacurile irakiene care au ucis soldați americani.

Ciocniri cu armata irakiană

Guvernul irakian, care încearcă să mențină legăturile cu Washingtonul și Teheranul deopotrivă, nu a comentat valul de atacuri împotriva grupurilor milițiene, deși oficialii spun în particular că nu au nicio îndoială că SUA sunt responsabile.

Sâmbătă, armata irakiană a declarat că două unități ale Forțelor de Mobilizare Populară, o grupare militană umbrelă, au fost vizate de bombardamente aeriene „Atacurile perfide” au ucis un membru al miliției și au rănit trei, se arată în comunicatul care nu a numit cine se află în spatele acestora.

Ciocnirile recente au implicat și confruntări directe cu forțele armate irakiene. Miercuri, un conflict neobișnuit lângă Najaf a dus la uciderea unui soldat irakian, în timp ce alți câșiva au fost răniți. 

Oficialii irakieni au declarat că confruntarea a avut loc în deșertul din apropierea orașului irakian Najaf, unde există o prezență numeroasă a milițiilor.

Trupele irakiene trimise să investigheze au fost atacate de trupe străine necunoscute, dar și de elicoptere, a declarat Basim al-Awadi, purtător de cuvânt al guvernului. „Forțele irakiene au fost supuse unui foc intens și mortal”, a spus el, adăugând că atacul subminează „încrederea dintre Irak și coaliție” și că comandanții militari americani „au negat că ar fi avut cunoștință despre incident”

Hawkins, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, a declarat: „Nu am cunoștință să fi avut vreun rol în acest sens, dar nu am informații complete despre tot ceea ce se întâmplă în Irak”.

loading Se încarcă comentariile...
