Lotul 1 Nord al Autostrăzii Bucureștiului A0 ar putea fi dat parțial spre circulație în această vară, potrivit Asociației Pro Infrastructură, care a publicat imagini filmate cu drona de pe cei 17,5 kilometri ai tronsonului dintre Bâcu, în apropierea nodului cu A1, și Corbeanca, lângă DN1.

Reprezentanții asociației spun că deschiderea primilor kilometri ar putea avea loc la finalul lunii iunie sau cel târziu în prima jumătate a lunii iulie, dacă vremea va fi favorabilă și mobilizarea în șantier va fi una bună. Termenul ar veni însă mai târziu decât promisiunea inițială a constructorului.

„A0 Nord, inaugurare parțială în iunie? Sâmbătă am dat o tură cu drona pe cei 17,5 kilometri ai lotului 1 al Autostrăzii A0 Nord, de la Bâcu în apropiere de nodul cu A1 până în Corbeanca lângă DN1. Chiar dacă Retter va rata promisiunea inițială cu deschiderea parțială în mai între DN1 și DN1A, cu vreme bună și mobilizare exemplară poate da drumul la trafic la sfârșit de iunie, cel târziu în prima jumătate a lunii iulie”, au transmis reprezentanții Asociației Pro Infrastructură într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestora, în prezent sunt doar două pasaje peste A0 unde a fost turnată placa de suprabetonare, în timp ce restul lucrărilor sunt la nivelul solului și pot fi accelerate, în special în etapele de așternere a balastului stabilizat, a straturilor de asfalt și la finisaje.

Asociația Pro Infrastructură își exprimă însă îngrijorarea cu privire la „ritmul foarte slab” al lucrărilor realizate de compania Pizzarotti, responsabilă de partea de drum (fără structuri) pe secțiunea dintre A1 și DN1A.

Potrivit organizației, compania italiană se confruntă cu dificultăți financiare.

„Italienii au serioase probleme financiare: au intrat în concordat, deci există un risc foarte ridicat de a intra în insolvență și chiar în faliment. Retter și-a asumat public că poate prelua partea deținută de partenerul Pizzarotti și a dat asigurări că are capacitatea tehnică și financiară de a pune în teren lucrările în termenul contractual, noiembrie 2026. Însă tranșarea situației trebuie să se facă rapid ca să se evite acumularea de întârzieri ce nu mai pot fi recuperate în timp util”, mai arată Pro Infrastructură.

Contractul pentru acest tronson a fost semnat cu asocierea Pizzarotti–Retter pe 20 septembrie 2023, iar ordinul de începere a lucrărilor a fost emis pe 16 octombrie 2023. Proiectul prevede 12 luni pentru proiectare și 22 de luni pentru execuție.

Având în vedere că autorizația de construire a fost emisă pe 23 ianuarie 2025, termenul de finalizare a lucrărilor este noiembrie 2026.