STUDIU: 8 din 10 părinți spun că cei mici cer frecvent dulciuri

Kaufland a lansat prima campanie despre relația dintre emoții și alimentație. România se numără printre țările europene cu cele mai ridicate rate de obezitate infantilă. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, 28% dintre copiii români cu vârste între 7 și 8 ani sunt supraponderali sau suferă de obezitate. În același timp, 7 din 10 părinți spun că sunt informați cu privire la alimentația copiilor, însă gestionarea poftelor pentru dulciuri rămâne adesea o provocare în viața de zi cu zi.

Pornind de la această realitate, Kaufland a lansat campania „Când cere ceva dulce, oferă-i o vorbă dulce”, prima inițiativă de psihonutriție a companiei dedicată părinților și copiilor din România, care își propune să ofere sprijin practic pentru gestionarea momentelor în care cei mici cer dulciuri.

Un studiu realizat în parteneriat cu iZi Data arată că 8 din 10 părinți se confruntă zilnic sau de câteva ori pe săptămână cu cereri ale copiilor pentru dulciuri și gustări. În aceste situații, 43% dintre părinți încearcă să ofere alternative sănătoase, iar 33% aleg să negocieze. Totuși, pentru 56% dintre părinții tineri și pentru 64% dintre cei peste 45 de ani, refuzul rămâne dificil.

Deciziile sunt adesea influențate și de factori emoționali. 39% dintre mame spun că oboseala le afectează alegerile alimentare, în timp ce tații menționează mai frecvent sentimentul de vină sau milă atunci când trebuie să refuze copilul.

Studiul mai arată că poftele pentru dulciuri apar cel mai des înainte de cină (38%), la prânz (35%) și după cină (21%), iar menținerea regulilor alimentare devine mai dificilă la cumpărături (46%) sau în contexte precum vizitele la bunici, petrecerile ori vacanțele (32%).

Seria educativă cu Diana Lupu, psihoterapeut relațional și de familie

Componenta principală a campaniei este o serie de 10 episoade video educaționale, realizate împreună cu psihoterapeutul relațional și de familie Diana Lupu. Materialele abordează teme precum: replici-cheie pentru a refuza empatic, tehnici de reglare emoțională, strategii pentru gestionarea tantrumurilor legate de mâncare și metode de a oferi alternative sănătoase, fără conflict. Primele episoade sunt disponibile pe canalul de YouTube Kaufland, iar următoarele vor fi publicate săptămânal.

„Nutriția bună” – direcție strategică pentru Kaufland

Inițiativa face parte din strategia de responsabilitate corporativă Kaufland, în cadrul pilonului „Nutriție bună”. Această direcție urmărește conștientizarea publicului cu privire la o alimentație echilibrată, promovarea produselor sănătoase și dezvoltarea de soluții accesibile pentru o nutriție sustenabilă.

De-a lungul timpului, Kaufland a dezvoltat inițiative dedicate copiilor precum Akademia Kinderland, NutriCOOLtura și Supereroii FRESH, menite să îi apropie mai mult de consumul de fructe și legume prin joacă și experiențe interactive adaptate vârstei.

În plus, în magazinele Kaufland părinții au posibilitatea să achite cumpărăturile la casa prioritară unde nu există dulciuri și tentații pentru cei mici.

Metodologie studiu iZi Data:

Studiu online targetat IZI data inițiat de Kaufland, realizat în rândul părinților de copii cu vârste între 2 și 8 ani, utilizatori de internet, din toate regiunile României, pe un eșantion de 1001 respondenți. Perioada de colectare: 17-28 iulie 2025.

Mai multe informații sunt disponibile și pe site-ul companiei Kaufland România