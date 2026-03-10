Articol publicitar

STUDIU: 8 din 10 părinți spun că cei mici cer frecvent dulciuri

0
0
Publicat:

Kaufland a lansat prima campanie despre relația dintre emoții și alimentație. România se numără printre țările europene cu cele mai ridicate rate de obezitate infantilă. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, 28% dintre copiii români cu vârste între 7 și 8 ani sunt supraponderali sau suferă de obezitate. În același timp, 7 din 10 părinți spun că sunt informați cu privire la alimentația copiilor, însă gestionarea poftelor pentru dulciuri rămâne adesea o provocare în viața de zi cu zi.

1200 x 800 Ceva dulce KV png

Pornind de la această realitate, Kaufland a lansat campania „Când cere ceva dulce, oferă-i o vorbă dulce”, prima inițiativă de psihonutriție a companiei dedicată părinților și copiilor din România, care își propune să ofere sprijin practic pentru gestionarea momentelor în care cei mici cer dulciuri.

Un studiu realizat în parteneriat cu iZi Data arată că 8 din 10 părinți se confruntă zilnic sau de câteva ori pe săptămână cu cereri ale copiilor pentru dulciuri și gustări. În aceste situații, 43% dintre părinți încearcă să ofere alternative sănătoase, iar 33% aleg să negocieze. Totuși, pentru 56% dintre părinții tineri și pentru 64% dintre cei peste 45 de ani, refuzul rămâne dificil.

Deciziile sunt adesea influențate și de factori emoționali. 39% dintre mame spun că oboseala le afectează alegerile alimentare, în timp ce tații menționează mai frecvent sentimentul de vină sau milă atunci când trebuie să refuze copilul.

Studiul mai arată că poftele pentru dulciuri apar cel mai des înainte de cină (38%), la prânz (35%) și după cină (21%), iar menținerea regulilor alimentare devine mai dificilă la cumpărături (46%) sau în contexte precum vizitele la bunici, petrecerile ori vacanțele (32%).

Seria educativă cu Diana Lupu, psihoterapeut relațional și de familie

Componenta principală a campaniei este o serie de 10 episoade video educaționale, realizate împreună cu psihoterapeutul relațional și de familie Diana Lupu. Materialele abordează teme precum: replici-cheie pentru a refuza empatic, tehnici de reglare emoțională, strategii pentru gestionarea tantrumurilor legate de mâncare și metode de a oferi alternative sănătoase, fără conflict. Primele episoade sunt disponibile pe canalul de YouTube Kaufland, iar următoarele vor fi publicate săptămânal.  

„Nutriția bună” – direcție strategică pentru Kaufland

Inițiativa face parte din strategia de responsabilitate corporativă Kaufland, în cadrul pilonului „Nutriție bună”. Această direcție urmărește conștientizarea publicului cu privire la o alimentație echilibrată, promovarea produselor sănătoase și dezvoltarea de soluții accesibile pentru o nutriție sustenabilă.

De-a lungul timpului, Kaufland a dezvoltat inițiative dedicate copiilor precum Akademia Kinderland, NutriCOOLtura și Supereroii FRESH, menite să îi apropie mai mult de consumul de fructe și legume prin joacă și experiențe interactive adaptate vârstei.

În plus, în magazinele Kaufland părinții au posibilitatea să achite cumpărăturile la casa prioritară unde nu există dulciuri și tentații pentru cei mici.

Metodologie studiu iZi Data:

Studiu online targetat IZI data inițiat de Kaufland, realizat în rândul părinților de copii cu vârste între 2 și 8 ani, utilizatori de internet, din toate regiunile României, pe un eșantion de 1001 respondenți. Perioada de colectare: 17-28 iulie 2025.

Mai multe informații sunt disponibile și pe site-ul companiei Kaufland România

Viață sănătoasă

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
digi24.ro
image
Ne-am putea confrunta cu cea mai gravă criză energetică din ultimii 35 de ani. Ce spun specialiștii
stirileprotv.ro
image
Tabel 40 orașe | Mai ninge sau nu în România? În ce localități se întoarce iarna, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
mediafax.ro
image
Campionatul MLS, zguduit de un scandal uriaș de pariuri! Americanii nu au milă în astfel de cazuri și au dictat o pedeapsă fără precedent
fanatik.ro
image
Primarul cu cel mai bogat CV infracțional a fost reabilitat. Adrian Mladin este din nou om cinstit, după ce obișnuia să ceară mite de milioane de euro
libertatea.ro
image
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
digi24.ro
image
Plecat de la Metaloglobus, Mihai Teja dezvăluie salariile șocante de la echipă
gsp.ro
image
Gata! Donald Trump a făcut anunțul despre criza care a făcut înconjurul lumii: "Tocmai am vorbit cu prim-ministrul”
digisport.ro
image
Cristela Georgescu, acuzații despre amenzile uriașe primite și presiunile asupra familiei sale: "Există două amenzi foarte mari / Am fost sancționați pe baza unei aparențe"
stiripesurse.ro
image
După ce doi „pești ai Apocalipsei” au eșuat simultan în fața a două turiste americane, cresc temerile privind un dezastru iminent
antena3.ro
image
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
cancan.ro
image
La ce oră va intra pensia pe card joi, 12 martie? Care pensionari iau un bonus record de aproape 2.700 de lei?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Ce salariu are o femeie de serviciu în 2026: sumele dezvăluite de români
playtech.ro
image
Șefii PSD care au lăsat fără sediu și fără utilaje o companie de stat. Schema cu 7 milioane plimbate prin conturi și misterul taxelor dispărute în drum spre Fisc
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Mesajul lui Gigi Becali care l-a făcut pe Mirel Rădoi să se răzgândească
digisport.ro
image
VIDEO Prima ruptură majoră între SUA și Israel după invazia în Iran: „Bibi” l-ar fi „făcut” pe la spate pe Trump, iar acum sunt neînțelegeri (surse)
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Gabriela Ciobanu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bacău
kanald.ro
image
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
wowbiz.ro
image
Bani în plus de Paşte! Ce angajaţi sunt avantajaţi şi cât primesc în plus pe card
romaniatv.net
image
Trump l-a sunat de urgență pe Putin. Președintele Rusiei are soluția pentru războiul din Iran
mediaflux.ro
image
Plecat de la Metaloglobus, Mihai Teja dezvăluie salariile șocante de la echipă
gsp.ro
image
Traumele prin care a trecut Maria, fiica adoptată a lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. După abandonul familiei, a fost la un pas de a fi adoptată, dar iarăși abandonată: „A avut și probleme de sănătate”
actualitate.net
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cum se prepară salata de ciuperci cu maioneză de post. Rețeta împărtășită de Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu. Video
click.ro
image
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă 7.000 de lei pe lună în România, de fapt?
click.ro
image
Cele 4 zodii care vor fi răsfățate de univers, între 14 și 26 martie. Veștile bune, pentru acești nativi, vin una după alta
click.ro
Prințesa Kate descălțată, Foto GettyImages (1) jpg
Picioarele lui Kate, un nou subiect de discuție. După ce s-a descălțat ieri în public, a uimit cu începutul de monturi și unghiile nefăcute
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
„Bivolițe la Pantelimon trecând apa”, pictură de Jean Neylies (© iMAGO Romaniae)
Aventurile neobișnuite ale unei bivolițe cu o stea în frunte, după cedarea Cadrilaterului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 10 martie. Scorpionii fac o greșeală, Capricornii ar putea câștiga mai mulți bani
image
Cum se prepară salata de ciuperci cu maioneză de post. Rețeta împărtășită de Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu. Video

OK! Magazine

image
Un expert în cititul pe buze a dezvăluit ce instrucțiune fermă i-a dat Regele Charles Reginei Camilla la slujba dedicată Zilei Commonwealth-ului

Click! Pentru femei

image
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde