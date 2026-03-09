search
Luni, 9 Martie 2026
Moldoveancă dată afară dintr-un restaurant din Paris. Povestea a devenit virală pe Internet: „Nimeni nu-i dispus să cheltuiască bani pe fondul orăcăielilor copilului tău”

O tânără originară din Republica Moldova susține că a fost scoasă dintr-un restaurant considerat exclusivist din Paris de o ucraineancă, pentru că avea cu ea copiii. Incidentul, relatat  pe rețelele sociale, a stârnit numeroase reacții în mediul online, cele mai multe deloc favorabile ei.

Victoria Postolache, din Republica Moldova, a povestit pe reţelele sociale că experiența trăită într-un restaurant de lux din capitala Franței a fost una umilitoare. Tânăra afirmă că ea și familia sa au fost nevoiți să părăsească localul, după ce personalul ar fi considerat că prezența copilului nu este acceptată.

„Am fost dați afară din restaurant pentru că am copil, în restaurant unde sunt câini, copiii nu pot intra. De râsul curcilor am ajuns. E frig, sunt nervoasă, dezamăgită și scârbită”, și-a început ea relatarea.

Potrivit acesteia, totul ar fi început după ce a decis să petreacă o seară liniștită alături de familie într-un restaurant considerat exclusivist. Ea spune că a făcut rezervare în prealabil și chiar a lăsat datele cardului pentru confirmare.

Situația ar fi luat însă o turnură neașteptată în momentul în care au ajuns la restaurant. Deși au fost invitați inițial în interiorul localului, tânăra spune că familia a fost condusă către o zonă pe care a descris-o drept „în bucătărie”.

„Am fost dați afară din restaurant, eu cu Eduard și fetele. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată în viața mea să intru la restaurant să fac rezervare, să las cardul, plus că ieșeam de aici chiar cu un bon de minim de 100 euro de persoană și totuși suntem dați afară pentru că avem un copil și în acest restaurant vezi, dragă Doamne, nu se poate cu copiii. În ce zile am ajuns? Sunt restaurante în care mergi și cu câinele după tine și eu nu pot să merg în restaurant cu copilul. Serios, ce politici și… în ce mod ne-au dat practic afară. Nu ne-au zis așa, pentru că ne-au dus la o masă în bucătărie.

În bucătărie eram, nu exagerez, eram acolo, puteam spăla și vasele, mai aveam un pic. Nu mi se pare deloc normal în Franța, la Gran Cafe, o ucraineancă să ne dea afară din restaurant pentru că avem un copil, asta e ceva strigător la cer”, a spus ea.

„M-am simțit ca un intrus”

Tânăra a descris momentul drept unul extrem de stânjenitor și spune că, pentru prima dată, a avut senzația că este tratată ca un intrus doar pentru că era însoțită de copil.

„Cum ați fi reacționat voi acum? Așa putem. Noi plecăm la alt restaurant. Prima oară în viața când mă simt așa, o intrusă, un intrus. Mă simt… să te simți prost pentru că ai copil”, a mai spun tânăra moldoveanca.

În cele din urmă, familia a decis să părăsească localul și să caute un alt restaurant.

Povestea relatată de Victoria Postolache a circulat rapid pe rețelele sociale și a generat numeroase comentarii și reacții din partea utilizatorilor, cele mai multe dintre ele  destul de ostile.

Ce spun internauţii

* „Este normal deoarece este regim de bar, este ilegal într-un bar să intre un copil, peste tot în țările civilizate pe o terasă este acceptat un copil, dar în interior nu. Oamenii își pierd licența și chiar pot fi închiși dacă sunt reclamanți!

Nu o luați personal, unde-i lege nu-i tocmeală! Data viitoare întrebați dacă copii sunt acceptați seara.”

* „Nimeni nu-i dispus să cheltuiască bani într-un restaurant pe fondul orăcăielilor copilului tău, oamenii plătesc să se simtă bine nu să-și petreacă seara într-o atmosferă de creșă.”

* „Nu ai voie cu copii în restaurant după o anumită oră. În Anglia e după ora șapte cred.”

* „Mai bine nu postai așa ceva. Copii nu se duc la restaurant. Nici pentru ei nu e plăcut, nici pentru clienţii care sigur doresc linişte, nu plânsete.”

* „Copii dorm la ora aia, nu îi duci in restaurant noaptea...”

* „Nu știu de ce, însă ai tot punctat că ai fost «ai fost dată afară» de o ucrainieană. De ce nu ne spui în ce țară ?? Când ai făcut reținere, nu te-au informat despre politica restaurantului??? Ucraineana era patroana ??? Când postezi ceva de genul ăsta, trebuie detaliat, pt. că un sfert din informațiile tale bagi lumea în ceață”, sunt doar câteva dintre comentarii.

