Trump ia în calcul ridicarea sancțiunilor asupra Rusiei, printre alte măsuri, pentru a scade prețul petrolului

Administrația Trump ia în calcul o serie de măsuri pentru a gestiona creșterea bruscă a prețurilor globale la petrol, cauzată de escaladarea conflictului din Iran, potrivit mai multor surse apropiate discuțiilor citate de Reuters.

Printre opțiunile evaluate de administrația președintelui Donald Trump se numără relaxarea unor sancțiuni impuse Rusiei și eliberarea petrolului din rezervele strategice.

Discuțiile reflectă îngrijorarea crescândă din cadrul administrației că majorarea costurilor la combustibil ar putea afecta consumatorii și afacerile americane, mai ales în contextul alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, în urma cărora republicanii speră să păstreze controlul în Congres.

Vorbind cu jurnaliștii în Florida luni, Trump a recunoscut că administrația sa revizuiește politica sancțiunilor ca parte a eforturilor de stabilizare a piețelor globale de petrol. Totuși, el nu a oferit detalii despre țările care ar putea beneficia de o relaxare temporară.

„Avem sancțiuni asupra unor țări,” a spus Trump. „Le vom ridica până când situația din Strâmtoare se stabilizează,” a spus el făcând referire la perturbările din jurul Strâmtorii Ormuz, una dintre rutele pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Ormuz, un pasaj îngust între Iran și Oman, transportă aproximativ 20% din oferta globală de petrol. De la începutul loviturilor militare americane și israeliene împotriva unor ținte iraniene pe 28 februarie, traficul navelor prin strâmtoare a fost semnificativ afectat, contribuind la creșterea accentuată a prețurilor globale la energie.

Analiștii susțin că relaxarea sancțiunilor asupra Rusiei ar putea crește oferta globală de petrol într-un moment de perturbări majore ale exporturilor din Orientul Mijlociu. Totuși, o astfel de măsură ar putea complica și eforturile Washingtonului de a limita veniturile Moscovei în contextul războiului din Ucraina.

În cursul aceleiași conferințe de presă, Trump a declarat că a avut o „convorbire telefonică foarte bunăl” cu președintele rus Vladimir Putin cu privire la situația din Ucraina.

Experții în piața energetică avertizează că Casa Albă dispune de puține instrumente pentru a scade rapid prețul petrolului, cu excepția cazului în care traficul prin Strâmtoarea Ormuz poate fi restabilit. Administrația anunțase anterior un plan de a furniza escortă navală și asigurare pentru petrolierele care tranzitează zona, dar planul nu a reușit până acum să crească semnificativ traficul.

„Problema este că opțiunile variază de la marginale și simbolice, până la profund neinspirate,” a declarat o sursă implicată în discuții cu Casa Albă, sub protecția anonimatului.

O altă măsură posibilă aflată în evaluare este utilizarea rezervelor de petrol. Oficialii americani au discutat coordonarea unei eliberări de petrol din rezerve strategice împreună cu țările Grupului celor Șapte (G7), ca un efort comun de stabilizare a pieței.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a confirmat luni că administrația ia în considerare o eliberare coordonată din Rezerva Strategică de Petrol (SPR), însă nicio decizie finală nu a fost luată.

În plus, oficialii analizează și alte instrumente politice, inclusiv reduceri fiscale temporare, intervenții pe piața futures a petrolului și ridicarea anumitor restricții prevăzute în Legea Jones - lege prin care transportul intern de combustibil nu poate fi efectuat decât de nave înregistrate în SUA.

În ciuda creșterii prețurilor, Trump a încercat să liniștească publicul, susținând că situația va fi temporară. Într-o postare pe platforma sa Truth Social duminică, el a descris creșterea recentă a prețurilor ca „un preț foarte mic de plătit pentru SUA.”

Luni, președintele a declarat că se așteaptă ca impactul pe termen lung al conflictului să ducă la prețuri mai mici pentru consumatorii americani.

Totuși, creșterea actuală este semnificativă. Prețul global al petrolului brut a atins luni 119 dolari pe baril, niveluri nemaivăzute din mijlocul anului 2022, determinând majorarea prețurilor la benzină și alți combustibili la nivel mondial.

Casa Albă ceruse deja săptămâna trecută agențiilor federale să elaboreze propuneri care să atenueze presiunea asupra prețurilor la petrol și benzină. Potrivit surselor, discuțiile implică mai mulți oficiali de rang înalt, inclusiv șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, și consilierul principal Stephen Miller.