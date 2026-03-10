Rusia a dezvoltat drone Shahed mai rapide decât interceptoarele ucrainene. Ce soluții are Kievul

Campania de bombardament strategic a Rusiei în Ucraina se bazează tot mai mult pe dronele de mare viteză „Geran”, ceea ce ridică întrebări privind capacitatea sistemelor de interceptare ale Ucrainei de a ține pasul, relatează Forbes. Aceste muniții autonome, derivate din dronele iraniene Shahed, au fost dezvoltate semnificativ de la introducerea lor în 2022, declanșând o adevărată cursă tehnologică în spațiul aerian deasupra zonei de conflict.

Familia de drone Geran, inclusiv variantele Geran-2, Geran-3 și Geran-5, sunt muniții autonome relativ simple, cu senzori de navigație inerțială și sisteme de ghidare prin satelit. Inițial proiectate pentru navigație autonomă pe trasee preprogramate, dronele urmează rute prestabilite până la ținte.

În ultimii trei ani, Rusia a implementat mai multe modernizări pentru a maximiza eficiența loviturilor. Unele Geran-uri dispun acum de control de zbor bazat pe AI, camere la bord și protecții avansate GNSS pentru a contracara războiul electronic. Altele folosesc noi tactici, inclusiv zbor în perechi și momeală, pentru a copleși apărarea ucraineană. În ciuda acestor îmbunătățiri, un număr semnificativ de Geran-uri nu-și ating țintă. Motivul: dronele interceptoare ucrainene.

Din 2023, Ucraina a contracarat Geran-urile cu drone interceptoare, iar în prezent acestea sunt capabile să atingă 300 km/h. Aceste sisteme bazate pe AI, cu costuri între 1.000 și 1.600 de dolari fiecare, sunt concepute pentru distrugerea cinetică a dronelor și ating rate de interceptare de peste 60% atunci când sunt integrate în sistemele de apărare stratificate ale Ucrainei.

Potrivit lui Sergiy „Flash”, consilier al Ministerului Apărării de la Kiev, Rusia are trei opțiuni pentru a depăși aceste sisteme: îmbunătățirea capabilităților de evitare, zborul la altitudine redusă sau creșterea vitezei dronelor. Limitările tehnice și logistice fac ca viteza să fie cea mai fezabilă soluție.

Răspunsul Rusiei vine sub forma variantelor Geran cu propulsie cu reacție.. Geran-3, observată pentru prima dată în luptă în iunie 2025, utilizează un motor chinezesc Telefly care permite atingerea unor viteze de peste 500 km/h, potrivit spionajului ucrainean care a analizat drona. Altfel, aceste drone păstrează configurația cu aripă delta similară Geran-2, având o anvergură aripilor de aproximativ trei metri.

Geran-5, introdusă în ianuarie 2026, reprezintă o nouă upgradare a modelului. Cu o anvergură a aripilor de 5,5 metri și fuselaj mai apropiat de un avion, Geran-5 poate transporta o încărcătură estimată de 90 kg pe distanțe de aproape 1.000 km, atingând viteze de aproximativ 600 km/h. Deși numărul dronelor utilizate în luptă rămâne limitat, aceste variante cu propulsie cu reacție depășesc semnificativ viteza dronelor interceptoare ucrainene.

Dezavantajele

Deși dronele mai rapide pot ocoli temporar interceptoarele ucrainene, propulsia cu reacție crește complexitatea și costurile. Spre deosebire de Geran-2, cu cost redus, producerea dronelor cu propulsie cu reacție necesită motoare avansate și componente specializate, în prezent afectate de probleme în lanțul de aprovizionare. Analiștii susțin că o implementare pe scară largă depinde de capacitatea Rusiei de a produce motoarele intern.

Pașii următori ai Ucrainei

Autoritățile ucrainene răspund activ. Ministerul Apărării prioritizează dezvoltarea dronelor interceptoare mai rapide, capabile să angajeze ținte de mare viteză, cu îmbunătățiri în propulsie, putere de procesare și urmărire autonomă.

În paralel, forțele ucrainene vizează rețelele de producție și aprovizionare ale dronelor Geran, desfășurând lovituri în adâncime asupra facilităților de asamblare, depozitelor și infrastructurii logistice din Rusia. Obiectivul este de a perturba producția, de a degrada stocurile și de a încetini desfășurarea dronelor avansate.

Un ciclu perpetuu de inovare

Conflictul dintre Ucraina și Rusia rămâne un joc de-a șoarecele și pisica la nivel tehnologic. În prezent, Ucraina deține avantajul datorită interceptorilor bazați pe AI, dar introducerea dronelor Geran cu propulsie cu reacție amenință să schimbe balanța. Istoric, avantajele în războiul dronelor s-au dovedit temporare, durând doar până la apariția contramăsurilor. Ambele părți continuă să inoveze, profilându-se un câmp de luptă în care supremația dronelor este un factor critic.