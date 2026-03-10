search
Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia a dezvoltat drone Shahed mai rapide decât interceptoarele ucrainene. Ce soluții are Kievul

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Campania de bombardament strategic a Rusiei în Ucraina se bazează tot mai mult pe dronele de mare viteză „Geran”, ceea ce ridică întrebări privind capacitatea sistemelor de interceptare ale Ucrainei de a ține pasul, relatează Forbes. Aceste muniții autonome, derivate din dronele iraniene Shahed, au fost dezvoltate semnificativ de la introducerea lor în 2022, declanșând o adevărată cursă tehnologică în spațiul aerian deasupra zonei de conflict.

foto arhivă
foto arhivă

Familia de drone Geran, inclusiv variantele Geran-2, Geran-3 și Geran-5, sunt muniții autonome relativ simple, cu senzori de navigație inerțială și sisteme de ghidare prin satelit. Inițial proiectate pentru navigație autonomă pe trasee preprogramate, dronele urmează rute prestabilite până la ținte.

În ultimii trei ani, Rusia a implementat mai multe modernizări pentru a maximiza eficiența loviturilor. Unele Geran-uri dispun acum de control de zbor bazat pe AI, camere la bord și protecții avansate GNSS pentru a contracara războiul electronic. Altele folosesc noi tactici, inclusiv zbor în perechi și momeală, pentru a copleși apărarea ucraineană. În ciuda acestor îmbunătățiri, un număr semnificativ de Geran-uri nu-și ating țintă. Motivul: dronele interceptoare ucrainene.

Din 2023, Ucraina a contracarat Geran-urile cu drone interceptoare, iar în prezent acestea sunt capabile să atingă 300 km/h. Aceste sisteme bazate pe AI, cu costuri între 1.000 și 1.600 de dolari fiecare, sunt concepute pentru distrugerea cinetică a dronelor și ating rate de interceptare de peste 60% atunci când sunt integrate în sistemele de apărare stratificate ale Ucrainei.

Potrivit lui Sergiy „Flash”, consilier al Ministerului Apărării de la Kiev, Rusia are trei opțiuni pentru a depăși aceste sisteme: îmbunătățirea capabilităților de evitare, zborul la altitudine redusă sau creșterea vitezei dronelor. Limitările tehnice și logistice fac ca viteza să fie cea mai fezabilă soluție.

Răspunsul Rusiei vine sub forma variantelor Geran cu propulsie cu reacție.. Geran-3, observată pentru prima dată în luptă în iunie 2025, utilizează un motor chinezesc Telefly care permite atingerea unor viteze de peste 500 km/h, potrivit spionajului ucrainean care a analizat drona. Altfel, aceste drone păstrează configurația cu aripă delta similară Geran-2, având o anvergură aripilor de aproximativ trei metri.

Geran-5, introdusă în ianuarie 2026, reprezintă o nouă upgradare a modelului. Cu o anvergură a aripilor de 5,5 metri și fuselaj mai apropiat de un avion, Geran-5 poate transporta o încărcătură estimată de 90 kg pe distanțe de aproape 1.000 km, atingând viteze de aproximativ 600 km/h. Deși numărul dronelor utilizate în luptă rămâne limitat, aceste variante cu propulsie cu reacție depășesc semnificativ viteza dronelor interceptoare ucrainene.

Dezavantajele

Deși dronele mai rapide pot ocoli temporar interceptoarele ucrainene, propulsia cu reacție crește complexitatea și costurile. Spre deosebire de Geran-2, cu cost redus, producerea dronelor cu propulsie cu reacție necesită motoare avansate și componente specializate, în prezent afectate de probleme în lanțul de aprovizionare. Analiștii susțin că o implementare pe scară largă depinde de capacitatea Rusiei de a produce motoarele intern.

Pașii următori ai Ucrainei

Autoritățile ucrainene răspund activ. Ministerul Apărării prioritizează dezvoltarea dronelor interceptoare mai rapide, capabile să angajeze ținte de mare viteză, cu îmbunătățiri în propulsie, putere de procesare și urmărire autonomă.

În paralel, forțele ucrainene vizează rețelele de producție și aprovizionare ale dronelor Geran, desfășurând lovituri în adâncime asupra facilităților de asamblare, depozitelor și infrastructurii logistice din Rusia. Obiectivul este de a perturba producția, de a degrada stocurile și de a încetini desfășurarea dronelor avansate.

Un ciclu perpetuu de inovare

Conflictul dintre Ucraina și Rusia rămâne un joc de-a șoarecele și pisica la nivel tehnologic. În prezent, Ucraina deține avantajul datorită interceptorilor bazați pe AI, dar introducerea dronelor Geran cu propulsie cu reacție amenință să schimbe balanța. Istoric, avantajele în războiul dronelor s-au dovedit temporare, durând doar până la apariția contramăsurilor. Ambele părți continuă să inoveze, profilându-se un câmp de luptă în care supremația dronelor este un factor critic.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
digi24.ro
image
Ne-am putea confrunta cu cea mai gravă criză energetică din ultimii 35 de ani. Ce spun specialiștii
stirileprotv.ro
image
Alertă în Turcia. O nouă rachetă balistică, lansată din Iran, a fost doborâtă în spațiul aerian NATO
gandul.ro
image
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
mediafax.ro
image
Lovitură de teatru! Meciul FCSB-ului din play-out, mutat sâmbătă în locul unei partide de play-off. Programul complet din weekend
fanatik.ro
image
Procesul sutelor de mii de tone de animale îngropate ilegal pe malul Dunării a ajuns la final: după 39 de termene de judecată faptele s-au prescris
libertatea.ro
image
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
digi24.ro
image
Plecat de la Metaloglobus, Mihai Teja dezvăluie salariile șocante de la echipă
gsp.ro
image
Gata! Donald Trump a făcut anunțul despre criza care a făcut înconjurul lumii: "Tocmai am vorbit cu prim-ministrul”
digisport.ro
image
VIDEO Prima ruptură majoră între SUA și Israel după invazia în Iran: „Bibi” l-ar fi „făcut” pe la spate pe Trump, iar acum sunt neînțelegeri (surse)
stiripesurse.ro
image
După ce doi „pești ai Apocalipsei” au eșuat simultan în fața a două turiste americane, cresc temerile privind un dezastru iminent
antena3.ro
image
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
cancan.ro
image
Caporal cu 20 ani munciți - pensie militară de 6.100 lei. Pensiile civile, la jumătate și la 65 ani. De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Pilonul I versus Pilonul II: Care sunt diferențele între cele două tipuri de pensie
playtech.ro
image
Cu ce „under” va juca Mirel Rădoi la FCSB? Adi Ilie vine cu o propunere surpriză și face primul 11 în 4-4-2. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără precedent! Ce poate păți Iran, dacă decizia așteptată de întreaga planetă va fi retragerea
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva bizar! De ce rebelii Houthi din Yemen stau departe de războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Gabriela Ciobanu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bacău
kanald.ro
image
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
wowbiz.ro
image
Cât de bine arată! Dan Petrescu s-a pus pe picioare și s-a vindecat. Cum a fost surprins pe stradă, ziua în amiaza mare. Credea că nimeni nu îl observă! / FOTO
romaniatv.net
image
Trump l-a sunat de urgență pe Putin. Președintele Rusiei are soluția pentru războiul din Iran
mediaflux.ro
image
Plecat de la Metaloglobus, Mihai Teja dezvăluie salariile șocante de la echipă
gsp.ro
image
Traumele prin care a trecut Maria, fiica adoptată a lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. După abandonul familiei, a fost la un pas de a fi adoptată, dar iarăși abandonată: „A avut și probleme de sănătate”
actualitate.net
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cum se prepară salata de ciuperci cu maioneză de post. Rețeta împărtășită de Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu. Video
click.ro
image
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă 7.000 de lei pe lună în România, de fapt?
click.ro
image
Cele 4 zodii care vor fi răsfățate de univers, între 14 și 26 martie. Veștile bune, pentru acești nativi, vin una după alta
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (45) jpg
Kate Middleton, superbă alături de Prințul William la un eveniment major. Motivul pentru care a apărut alături de familia regală
okmagazine.ro
adult meditating with planet view jpg
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate
clickpentrufemei.ro
lyme
Căpușele, Lyme și misterul bolii Lyme: ce spun documentele declasificate
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 10 martie. Scorpionii fac o greșeală, Capricornii ar putea câștiga mai mulți bani
image
Cum se prepară salata de ciuperci cu maioneză de post. Rețeta împărtășită de Maica Alexandra de la Mănăstirea Chiroiu. Video

OK! Magazine

image
Cum a rănit-o Andrew pe Meghan în timp ce încă era la Palat. Fostul prinț a fost la fel de grobian și cu Ducesa

Click! Pentru femei

image
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde