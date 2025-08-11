search
Luni, 11 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Avertismentul Financial Times: România riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate. Fondurile europene, în pericol

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Măsurile de austeritate care au stârnit furia publică și au dus la căderea guvernelor din toată Europa în urmă cu peste un deceniu revin în România, unde oficialii caută să reducă un deficit record, arată o analiză realizată de Financial Times.

Ilie Bolojan și Nicușor Dan FOTO: Mediafax
Ilie Bolojan și Nicușor Dan FOTO: Mediafax

Ministrul finanțelor Alexandru Nazare a declarat pentru Financial Times că o primă serie de majorări de impozite și înghețări ale cheltuielilor a intrat în vigoare la 1 august, iar alte două pachete sunt planificate pentru sfârșitul acestui an, în ciuda protestelor alimentate în parte de opoziția de extremă dreapta.

„Desigur, nu este ușor”, a spus Nazare, adăugând că guvernul de coaliție s-a angajat să adopte toate măsurile necesare. „Suntem cu toții pe deplin conștienți de starea actuală a bugetului.”

Cu 9,3% din PIB, deficitul public al României a fost cel mai mare din UE în 2024, cu mult peste pragul de 3% prevăzut în regulile fiscale ale blocului. Guvernul anterior a fost reticent în a adopta măsuri de austeritate în perioada premergătoare alegerilor de anul trecut.

Potrivit publicației citate, măsurile de austeritate rămân profund nepopulare după ce țara a adoptat una dintre cele mai dure serii de reduceri de cheltuieli și majorări de impozite din Europa, în urma crizei datoriilor suverane.

Măsurile de austeritate rămân profund nepopulare după ce țara a aplicat, în urma crizei datoriilor suverane, unul dintre cele mai dure pachete de tăieri de cheltuieli și creșteri de taxe din Europa. În 2012, guvernul de la București a căzut în urma protestelor anti-austeritate, în oglindă cu situații similare din Grecia, Portugalia și Irlanda.

De această dată, guvernul român încearcă să introducă măsurile treptat.

Cu toate acestea, sute de protestatari au ieșit pe străzile din București și alte orașe în această vară, iar liderul AUR, George Simion, a cerut alegeri anticipate și a promis să „refuze plata taxelor” impuse de ceea ce a numit un „guvern ilegitim”.

Pachetul din 1 august include o creștere a cotei maxime de TVA de la 19 la 21%, precum și o majorare a accizelor. Orice creștere a salariilor și pensiilor din sectorul public este suspendată până în 2026. Însă măsurile mai dificile, inclusiv reformarea guvernanței companiilor de stat și reducerea pensiilor generoase și a altor avantaje pentru foștii funcționari publici, nu au fost încă convenite.

Nazare a declarat că reforma pensiilor planificată urmărește „eliminarea privilegiilor speciale”, cum ar fi pensionarea anticipată pentru judecători, care în prezent pot începe să primească pensii la vârsta de 40 de ani.

„Aceste măsuri sunt esențiale pentru a asigura atât sustenabilitatea fiscală, cât și echitatea”, a declarat ministrul.

Fundamentele economice ale României rămân dificile

Potrivit specialiștior de FT, fundamentele economice ale României rămân dificile: toate cele trei mari agenții de rating au retrogradat-o la doar un nivel peste gradul de investiție- sau „statutul de junk”-din cauza datoriei în creștere rapidă a țării și a inflației ridicate.

Citește și: De ce șansele ca PSD sa iasă de la guvernare sunt mici. Analist: „În condițiile astea, sunt condamnați să stea împreună”

PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în al doilea trimestru, banca centrală avertizând că creșterea economică va încetini și mai mult, deoarece inflația o obligă să mențină rata dobânzii de referință la 6,5%.

Criza economică a fost agravată de o criză politică care a durat luni de zile, după ce Curtea Constituțională a anulat în decembrie alegerile prezidențiale din cauza unei presupuse interferențe rusești.

Noul guvern a preluat funcția în iunie, după victoria președintelui pro-UE Nicușor Dan în alegerile repetate. Însă coaliția cu patru partide rămâne fragilă, tensiunile dintre parteneri fiind ridicate.

Un vicepremier a demisionat la începutul acestei săptămâni din cauza acuzațiilor de fraudă, în timp ce Uniunea Salvați România (USR), fondată de Dan, s-a revoltat împotriva deciziei de a organiza funeralii de stat pentru primul președinte postcomunist al țării.

Între timp, AUR, care a ocupat locul al doilea în alegerile parlamentare din decembrie, a depășit partidele de la guvernare în sondajele de opinie, ocupând primul loc cu aproximativ 40 %. AUR profită de nemulțumirea publică față de creșterea costului vieții și de percepția persistentă că politicienii caută puterea doar pentru a se îmbogăți pe ei înșiși și pe prietenii lor.

Caliția cu patru partide rămâne fragilă

Măsurile controversate care încă așteaptă aprobarea-privind pensiile și reformarea guvernanței companiilor de stat, un alt sector predispus la clientelism – sunt deosebit de urgente, deoarece sunt condiții pentru accesarea fondurilor UE de redresare post-pandemică, care trebuie utilizate până la sfârșitul anului viitor.

Luna trecută, Bucureștiul a recunoscut că va pierde aproape un sfert din fondurile respective din suma inițială de 28,5 miliarde de euro pe care urma să o primească. Până în prezent, România a utilizat mai puțin de 10 miliarde de euro din aceste fonduri.

Nazare a declarat că partenerii de coaliție sunt pe deplin conștienți de miza acestei situații.

„Păstrarea fondurilor UE disponibile și maximizarea oricăror alte fonduri UE... nu este o chestiune de stânga sau dreapta- este o opțiune strategică care stimulează dezvoltarea României”, a afirmat Nazare.

Bucureștiul își propune, de asemenea, să accelereze digitalizarea serviciilor publice, să îmbunătățească colectarea impozitelor și administrația locală și să vizeze autoritățile de reglementare din sectoare precum energia sau telecomunicațiile pentru a reduce costurile și a spori transparența.

Ministrul a recunoscut însă că această reformă și alte reforme dificile vor fi probabil implementate pe deplin abia spre sfârșitul mandatului actualului guvern, peste trei ani.

Costin Ciobanu, cercetător la Universitatea Aarhus din Danemarca, a declarat că teama de a pierde alegerile va menține probabil coaliția unită, dar nu pentru un mandat complet.

„AUR are aproape 40%, în timp ce membrii coaliției au fiecare sub 20%”, a spus el. „AUR poate sta liniștită și aștepta. Nu sunt foarte încrezător că coaliția va rezista mai mult de un an.”

Românii înțeleg situația fiscală gravă, dar nu au încredere în guvern și pun la îndoială eficiența măsurilor recente.

„Banii sunt necesari, dar totul a devenit mai scump, odată cu creșterea TVA-ului”, a spus Cristina, o ingineră de 49 de ani din București. „Sper să se întâmple ceva cu pensiile speciale, care sunt teribil de mari și nejustificate.”

Mihai, un muncitor de 53 de ani din București, a pus și el sub semnul întrebării de ce cetățenii trebuie să suporte povara deficitului bugetar. „Dacă eu și alții ca mine ne-am plătit taxele, de unde a apărut gaura? Cineva a făcut ceva greșit. Ei bine, atunci să plătească acel cineva.”

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
digi24.ro
image
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
stirileprotv.ro
image
Taxă lunară de 25 de lei pentru a deveni părinte virtual. Locul din România în care poți „adopta”
gandul.ro
image
România se topește sub caniculă: temperaturi de până la 40 de grade Celsius în mai multe județe
mediafax.ro
image
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux redeschis pe malul oceanului
fanatik.ro
image
Cine este Rareș Achiriloaie. A încasat patru salarii de la stat conform declarației de avere de anul trecut
libertatea.ro
image
VIDEO Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc polițistului examinator
digi24.ro
image
Gino Iorgulescu a reacționat dur după ce i s-a cerut demisia: „Șucu e cam agresiv. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el”
gsp.ro
image
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
digisport.ro
image
Cum a intrat România în capcana datoriilor către străini: Împrumuturi risipite pe afaceri falimentare, proiecte gigantice și lipsă totală de strategie
stiripesurse.ro
image
Cum se vor plăti pensiile private din Pilonul 2. Există o situație în care românii își vor putea scoate toți banii deodată
antena3.ro
image
CALCUL: Câţi bani acumulează în fondul de pensie privată un român care investeşte 160 de lei pe lună
observatornews.ro
image
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Cum poţi anula o moştenire. Detalii esenţiale din lege pentru succesiune
playtech.ro
image
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali s-a convins de Octavian Popescu și i-a decis soarta după meciul cu Unirea Slobozia
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
Rezultatul autopsiei tinerei de 19 ani din Brașov, care a murit la scurt timp după naștere: A ajuns în şoc toxico-septic
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță vortex polar încă din toamnă. Orașele din România unde ninge din octombrie.
romaniatv.net
image
Decizie pentru toți elevii din România. Ilie Bolojan anunță când vor începe, de fapt, școlile
mediaflux.ro
image
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Pensie de mizerie pentru milioane de români! Cât vei primi dacă azi câștigi o leafă cuprinsă între 3.000 și 6.000 de lei
click.ro
image
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
click.ro
image
Irinel Columbeanu, scos din datoriile la azil, de fiica lui! Ion Cassian: „Muncește și pentru el!” Din ce va câștiga Irinuca bani?
click.ro
FotoJet Ozana jpg
Ozana Barabancea a slăbit dramatic, e de nerecunoscut: ”M-am înjumătățit, am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram dependentă!”
okmagazine.ro
Terina cu pui si dovlecei Sursa foto shutterstock 1781117753 jpg
Terină de pui cu dovlecei. Secretele pentru care se termină rapid
clickpentrufemei.ro
Stefan cel Mare jpg
Misterul morţii lui Ştefan cel Mare. Ce l-a ucis, de niciun medic al lumii nu a reuşit să-l vindece
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiul adoptiv al lui Horia Brenciu a dat lovitura! Sportul la care a devenit dublu campion: „Bravo, dragostea lu’ tata!”
image
Pensie de mizerie pentru milioane de români! Cât vei primi dacă azi câștigi o leafă cuprinsă între 3.000 și 6.000 de lei

OK! Magazine

image
Regele Charles, extrem de mofturos la mâncare. Care este ”regula celor 6 ouă”, cu care le dă angajaților de furcă

Click! Pentru femei

image
A avut sau nu o „experiență gay”? Brad Pitt a dezvăluit marele său regret

Click! Sănătate

image
Top 10 alimente care conțin cele mai multe microplastice