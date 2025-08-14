search
Joi, 14 August 2025
„Va fi o ușurare pentru mine când nu voi mai fi premier". Mesajul cu zece puncte trimis de Ilie Boljan primarilor pe un grup de lucru

Publicat:

Premierul Ilie Bolojan le-a transmis miercuri seară primarilor un mesaj în care le-a explicat că România nu mai are capacitatea financiară de a asigura plățile pentru toate contractele de finanțare semnate în ultimii ani, precizând ce proiecte vor continua.

Bolojan le-a explicat primarilor și cum este condiționată România. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Bolojan le-a explicat primarilor și cum este condiționată România. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Mesajul, postat de premier pe grupul privat de lucru al Asociației Municipiilor din România,  a fost publicat de Gândul

Ilie Bolojan a subliniat gravitatea situației bugetare, a explicat de ce rezilierea unilaterală a unor contracte este inevitabilă și a precizat din nou: „Contractele semnate, aflate într-un stadiu de peste 30 %, se vor continua si finanța chiar dacă nu mai sunt în PNRR”.

„Dacă nu luam aceste măsuri, plus altele, în toamnă vom intra în incapacitate de plată”

Mesajul premierului pentru primari are zece puncte.

„Bună seara, stimați colegi! Din respect pentru mandatele dvs și pentru AMR fac următoarele precizări:

  1. România NU mai are capacitatea financiară de a asigura plățile pentru toate contractele de finanțare semnate în ultimii ani. Doar pe PNRR supracontractarea depășește aproape 20 de miliarde de euro. La aceste sume se adaugă Anghel Saligny, CNI, Transporturile, Sănătatea, supracontractarile pe POR și pe celelalte linii de finanțare.
  2. Comisia Europeană ne-a condiționat, pe bună dreptate, să reziliem unilateral toate contractele care nu au lucrările începute. Altfel, ne-am agrava și mai mult situația.
  3. O bună parte din contractele inițial cuprinse în PNRR, nu mai pot fi finanțate din program și au fost scoase de la finanțare. De ce? Pentru că nu avem aprobare decât pentru jumătate din componenta de împrumut, datorita deficitului enorm și a problemelor proiectelor ( licitații neconforme, lucrări ce nu pot fi terminate etc.)
  4. Pe Valul Renovării sunt semnate contracte de finanțare de 32 de miliarde lei, din care 11 miliarde supracontractare.
  5. Contractele de finanțare care nu au contractele de lucrări semnate vor fi denunțate unilateral. Reprezinta puțin peste 5 miliarde lei. Cu părere de rău, am avut 3 ani să le semnăm.
  6. Contractele semnate, aflate într-un stadiu de peste 30 %, se vor continua si finanța chiar dacă nu mai sunt în PNRR.
  7. Contractele aflate într-un stadiu de sub 30 % se vor analiza. Dacă se pot termina până anul viitor și nu sunt probleme cu ele, li se va asigura finanțarea. Decizia se va adopta prin memorandum în ședința de guvern. Asigurarea acestor sume va fi posibilă dacă ne reducem cheltuielile, ne creștem veniturile și eșalonam investiții în alte sectoare.
  8. Toate datele sunt cunoscute de la sfârșitul lunii iulie, după închiderea negocierilor cu Comisia Europeană. Situația a fost prezentată și în ședința de guvern cât și în cea de coaliție.
  9. Dacă nu luam aceste măsuri, plus altele, în toamnă vom intra în incapacitate de plată și nu vor mai fi bani nici pentru cele începute”.

„Cât voi fi pe această funcție, voi face ceea ce trebuie pentru România”

La cel de-al zecelea punct, Ilie Bolojan a vorbit despre misiunea dificilă pe care o are.

„10. Având în vedere situația dificilă in care suntem va fi o ușurare pentru mine când nu voi mai fi premier. Însă, cât voi fi pe această funcție, voi face ceea ce trebuie pentru România”.

Mesajul premierului Ilie Bolojan vine după ce mii de primari din întreaga țară au lansat un apel urgent către Guvern, cerând retragerea proiectelor legislative care, spun ei, ar submina administrația locală și ar paraliza serviciile publice esențiale pentru milioane de români. 

Politică

