Claudiu Manda neagă scenariul privind suspendarea președintelui Nicușor Dan și cere PNL să își asume responsabilitatea guvernării

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat vineri, 9 octombrie, că suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan nu face parte din agenda partidului.

Claudiu Manda Foto: Facebook/Claudiu Manda

„Terminați cu demagogia! Vă lăudați cu politicile unei guvernări în care consumul populației a scăzut, tot mai multe firme au intrat în insolvență, puterea de cumpărare a fost măcinată, iar România a ajuns de pe locul al doilea la creștere economică în Uniunea Europeană la coada clasamentului.

Ce anume prezentați drept succes? Auzim explicații. Auzim acuzații. Dar, dincolo de toate aceste dispute, nu vreți să discutăm și despre problemele pe care oamenii așteaptă să le rezolvăm?”, a transmis acesta într-o postare pe Facebook.

Social-democratul spune că PNL că a rămas izolat în perioada de interimat și îi cere să își asume responsabilitatea pentru măsurile de austeritate susținute.

„Președintele Nicușor Dan a desemnat un prim-ministru. De aici înainte, găsirea unei soluții de guvernare este datoria tuturor partidelor care au primit un mandat din partea românilor.

Iar cei care au cerut austeritate și sacrificii au o obligație în plus: să își asume consecințele politicilor dezastruoase pe care le-au susținut! Nu mai este suficient să vă justificați deciziile. Este momentul să le arătați românilor ce sunteți pregătiți să faceți pentru a îndrepta lucrurile.

P.S. Și terminați cu scenariile! Suspendarea președintelui Nicușor Dan nu face parte din agenda PSD. Numai în mintea celor preocupați să prelungească actuala criză se poate naște ideea provocării uneia noi.”

Nu în ultimul rând, Claudiu Manda a asigurat că PSD este preocupat de formarea unui Guvern funcțional, „de stabilitatea și credibilitatea României și de redresarea economiei.”

Reacţia lui Manda vine după ce deputatul PNL Alexandru Muraru a declarat, la RFI, că PSD pregătește procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan.

„Ne îngrijorează foarte mult o altă chestiune care s-a pus în mișcare în aceste zile și anume o operațiune care seamănă cu ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024. Noi credem că PSD pregătește suspendarea lui Nicușor Dan.

(...) Scenariul politic din 2024 se repetă de această dată în Parlament, adică acele semnături ale parlamentarilor PSD pentru suspendarea președintelui nu sunt un episod politic minor și ele marchează trecerea foarte bruscă de la declarații de delimitare față de AUR, la cooperare concretă într-un demers împotriva șefului statului”, a spus acesta.

Un deputat PSD anunță că a inițiat un demers pentru suspendarea președintelui

Deputatul PSD Lucian Morar a anunțat, pe 6 octombrie, că a inițiat, separat de AUR, un demers pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan și strânge semnături în Parlament.

„Sunt și aici împreună cu mine, dar pentru a face o diferențiere foarte clară între demersul AUR și ceea ce fac eu, este un tabel separat cu numele meu cap de tabel, tocmai pentru a face o diferențiere clară între demersul AUR și ceea ce fac eu și ceea ce cred că vor face și alți colegi din PSD în zilele următoare”, a spus Morar.

Deputatul și-a motivat inițiativa prin faptul că PSD are cel mai mare grup parlamentar și a susținut că partidul ar fi trebuit să dea premierul, după desemnările făcute până acum de Nicușor Dan.