Siegfried Mureșan avertizează că Bolojan nu își dă demisia. „Partidul care a ruinat PNRR, adică PSD, cere acest lucru”

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a declarat luni, 13 iulie, că premierul interimar Ilie Bolojan „nu își poate da demisia pentru că partidul care a ruinat PNRR, adică PSD, cere acest lucru”.

„PSD are o lungă istorie de a lua decizii împotriva României:

PSD a atacat statul de drept și a vrut să dezincrimineze corupția prin OUG 13, iar asta a costat România încrederea pe plan european, prelungirea rapoartelor MCV și întârzierea deciziei privind aderarea la spațiul Schengen.

PSD a crescut deficitul la un nivel record, chiar dacă asta aproape că ne-a costat înghețarea fondurilor europene.

PSD a întârziat reformele din PNRR și era cât pe ce să pierdem fondurile nerambursabile rămase de primit prin acest program, dacă nu venea Guvernul Bolojan.”

Siegfried Mureșan a mai spus că PSD este dispus să ia „decizii împotriva României” și să riște pierderea a 4,5 miliarde de euro din PNRR „doar pentru a scăpa de un om”.

Europarlamentarul susține că social-democrații încearcă să formeze majorități împotriva intereselor țării, dar că nu mai au capacitatea de a face acest lucru.

Într-o altă postare, Siegfried Mureșan a spus că PSD nu și-a luat niciun angajament că va continua măsurile de reformă pe care le-a început Guvernul Bolojan.

„PSD și Sorin Grindeanu au demonstrat în precedenta situație că nu respectă astfel de angajamente politice, deși Partidul Național Liberal le-a respectat. PNL a cedat PSD guvernarea în 2023, așa cum prevedea angajamentul din 2021.

Pe de altă parte, PSD a încălcat, în luna mai, noul angajament cu PNL, USR și UDMR, care prevedea că pesediștii vor prelua conducerea guvernării în 2027. Cu un an mai înainte de termenul prevăzut, PSD a susținut și votat demiterea premierului PNL, cu voturile AUR”, a transmis europarlamentarul.