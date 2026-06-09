Statul ar putea renunța la suprataxarea contractelor part-time după patru ani. Specialist: „Acum pot să-i dea afară în 5 minute"

Contractele de muncă part-time ar putea fi taxate din nou în funcție de venitul efectiv realizat, după ce Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților a avizat favorabil proiectul legislativ care elimină suprataxarea acestor contracte începând cu 1 ianuarie 2027. Propunerea urmează să fie supusă votului în Camera Deputaților, însă specialiștii avertizează că măsura vine prea târziu.

În momentul introducerii suprataxării, aproximativ 15% dintre contractele de muncă din România erau part-time. În prezent, doar 2,7% dintre acestea mai sunt încadrate în acest regim.

Potrivit legislației intrate în vigoare în august 2022, pentru contractele part-time cu salarii sub nivelul salariului minim brut pe țară, contribuțiile sociale (CAS, 25%) și contribuțiile de asigurări sociale de sănătate (CASS, 10%) se calculează la nivelul salariului minim, nu în funcție de venitul efectiv realizat. În schimb, impozitul pe venit, de 10%, se aplică doar asupra salariului încasat.

„Adevărul” a stat de vorbă cu economistul Adrian Negrescu și cu specialistul în resurse umane Doru Șupeală pentru a afla dacă mai poate fi recuperată forța de muncă pierdută, care s-a orientat între timp către alte forme de activitate, precum PFA sau SRL.

Adrian Negrescu consideră că eliminarea suprataxării ar putea contribui la stoparea valului de concedieri din ultima perioadă.

„Eu sper, într-adevăr, ca angajatorii să flexibilizeze contractele de muncă și, în felul ăsta, să-și păstreze oamenii în companii, să nu-i dea afară într-o perioadă în care peste tot scad vânzările, peste tot sunt blocaje financiare, iar din această perspectivă costurile cu forța de muncă sunt o provocare din ce în ce mai mare pentru sectorul IMM-urilor. Flexibilizarea condițiilor de angajare, da, reprezintă o gură de oxigen, mai ales pentru IMM-uri, într-o perioadă în care taxele sunt foarte mari și costurile operaționale sunt cel puțin duble față de acum șase ani de zile.

Așa că rămâne de văzut, într-adevăr, dacă companiile vor alege să încheie astfel de contracte part-time sau vor risca să lucreze la negru, din păcate vedem o accentuare a fenomenului privind munca la negru și poate până la urmă aceste contracte part-time, ideea legalizării din nou a lor merită, poate să mai reducă din această povară foarte mare pentru economie.”, spune economistul.

„S-au dus în piața neagră sau s-au reprofilat sau au plecat din țară”

Doru Şupeală spune că efectele unei decizii pripite au fost resimţite în piaţă într-un mod foarte agresiv, consecințele fiind chiar închiderea unor afaceri.

„A fost absurdă decizia de la bun început pentru că să taxezi cu 100% o muncă făcută 25% sau 50% sau 40% este aberant. Pe de altă parte, e adevărat că se folosea metoda asta pentru un pic de optimizare fiscală și evaziune. Dar toată seria asta de sugrumări ale opțiunilor pe care le ai ca întreprinzător mic sau ca freelancer, în a-ți plăti decent oamenii, a dus la suferință foarte mare în piața muncii și la dispariția multor IMM-uri, a multor întreprinzători mici care s-au dus în piața neagră sau s-au reprofilat sau au plecat din țară", spune specialistul.

Care este alegerea pe care o au de făcut acum angajaţii şi angajatorii?

În funcţie de asumarea responsabilităţii pentru propriile finanţe cei care s-au reprofilat pot alege să continue cu forma aleasă sau să revină la un contract mai stabil de tip part-time, care nu implică parte contabilă, venituri fluctuante sau responsabilităţi extinse.

„Depinde de activitate, depinde de ce vor să facă, chiar dacă ai un PFA trebuie să fii tu cel care plătește taxele tot timpul, să fii atent la zona asta fiscală, pe când pe contract part-time, singura ta obligație e să-ți desfășori activitatea așa cum trebuie și să-ți primești salariul.

Așa că singura diferență este corvoada fiscală asociată oricărei forme de inițiativă privată, fie că e PFA sau SRL sau alte tipuri de întreprinderi familiale sau alte tipuri de organizare”, a declarat Adrian Negrescu.

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Doru Șupeală afirmă că eliminarea suprataxării va reprezenta un avantaj pentru IMM-uri, însă subliniază că, odată cu apariția tehnologiilor bazate pe inteligență artificială, a apărut și un alt motiv pentru reducerea numărului de contracte part-time. În opinia sa, doar o parte dintre foștii colaboratori care aveau astfel de contracte în 2022 vor putea fi readuși în companii.

Cu toate acestea, specialistul speră că măsura va contribui la relansarea angajărilor în IMM-uri pe baza contractelor part-time: „Aici sunt două direcții care au impactat. Este automatizarea și intervenția asta a inteligenței artificiale care a preluat mare parte din munca asta și a scăzut într-adevăr valoarea serviciilor oamenilor. Apoi este fenomenul, încă un fenomen important, situația asta de tensiune economică și de restrângere a activității și a costurilor companiilor a dus la renunțarea, în primul rând, la relațiile cu furnizorii externi, adică exact cu acești freelanceri. Au fost primii care au fost tăiați sau dați afară de către angajatorii lor, cei care erau cu contracte de colaborare și care nu aveau o situație foarte stabilă și asta a influențat".

Cei care au trecut la contracte de colaborare sau la alte forme de organizare au fost și primii la care s-a renunțat.

„Erau contractori în general în IT, erau foarte mulți oameni care lucrau în formatul ăsta ca și contractori, erau ca și angajați ai acelor companii, erau integrați în echipe, lucrau de mulți ani, dar pentru că au avut acest regim de colaborare, a fost foarte ușor pentru companii să-i dea afară și, ținând cont de faptul că piața e dominată de mentalitatea și de investițiile americane în zona asta de IT, foarte multe companii americane vor să scape de oameni exact ca la ei, adică acum pot să-i dea afară în 5 minute, ai eliberat biroul. În legislația europeană nu prea poți să faci asta, angajații sunt protejați și trebuie să urmezi o mulțime de pași până să faci treaba asta, adică există o protecție legală pentru angajați, ceea ce e un lucru foarte bun în Europa și, din cauza asta, mai degrabă companiile au tăiat de unde puteau tăia imediat, adică toți acești colaboratori externi”, a declarat expertul.

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„Dă-i mintea românului cea de pe urmă”

Specialiștii cred că măsura vine prea târziu, după ce o mare parte dintre lucrătorii care beneficiau de astfel de contracte și-au găsit soluții alternative. În opinia lor, discuția despre eliminarea suprataxării pornește de la întrebarea dacă introducerea acesteia nu a fost, de fapt, o greșeală, în condițiile în care numai anul acesta aproape jumătate dintre persoanele care și-au pierdut locul de muncă provin din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii.

„Sper că, știți cum e, e vorba aia la români: ‘Dă-i mintea românului cea de pe urmă’

Eu mă aștept ca numărul contractelor de muncă part-time, în condițiile în care și taxele pe care le plătești statului sunt mai mici, să explodeze în perioada următoare, probabil mai ales în zona microîntreprinderilor. Vom vedea astfel de contracte și vorbim de zeci, poate chiar sute de mii de firme care vor alege acest tip de activitate în tentativa de a-și reduce costurile salariale. Nu este exclus ca și mulți administratori de companii să treacă în zona contractelor part-time, special pentru a-și reduce facturile fiscale.

Așa că e bine că se întâmplă, se întâmplă într-un moment în care presiunea fiscală e foarte mare, trebuia mai de mult timp să se întâmple acest lucru, dar, până la urmă, e bine că se întâmplă facilitatea. Dacă ne uităm la dimensiunea disponibilizărilor de personal din 2026, vedem că din cei aproape 50.000 de oameni care și-au pierdut locurile de muncă, cel puțin 40% sunt din zona microîntreprinderilor și mai ales din formele astea de activitate, precum PFA sau microintreprindere. Acolo sunt cele mai mari probleme financiare în momentul de față”, concluzionează Adrian Negrescu.