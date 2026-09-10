PNL nu ar susține un guvern condus de Luca Niculescu dacă PSD ar avea oameni în Executiv | SURSE

Conducerea PNL a decis să nu susțină învestirea unui guvern condus de Luca Niculescu în situația în care în viitorul Executiv ar fi incluși și miniștri ai PSD, au declarat surse liberale pentru Mediafax.

Luca Niculescu este consilier prezidențial Foto: Inquam Photos /George Călin

Potrivit surselor citate, decizia a fost discutată și agreată joi în cadrul conducerii partidului, pe fondul negocierilor pentru formarea unui guvern cu puteri depline și al scenariilor privind desemnarea unui premier tehnocrat.

Liberalii ar fi analizat posibilitatea susținerii unui executiv care să nu fie condus de un politician, însă ar fi stabilit că nu vor vota un cabinet condus de Luca Niculescu dacă acesta va include reprezentanți ai Partidului Social Democrat.

Poziția PNL vine în contextul în care și PSD și-a exprimat propriile condiții pentru susținerea unui viitor guvern. Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a declarat în repetate rânduri că partidul său nu va vota un executiv din care nu face parte.

Amintim că, la finalul lunii august, Grindeanu afirma că PSD își menține propunerea pentru funcția de premier și că este dispus să își asume această responsabilitate.

Numele lui Luca Niculescu, în prezent consilier prezidențial pentru afaceri externe, este vehiculat în ultimele zile printre variantele luate în calcul pentru funcția de premier, în condițiile în care România este condusă de un executiv interimar de aproximativ patru luni.

Președintele Nicușor Dan a transmis anterior că va desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru atunci când va exista certitudinea unei majorități parlamentare capabile să susțină viitorul cabinet.

Până în prezent, două încercări de formare a unui guvern au eșuat. Eugen Tomac, desemnat să construiască o majoritate în jurul unui guvern tehnocrat, nu a ajuns la votul Parlamentului, în timp ce liberalul Adrian Veștea nu a reușit să obțină susținerea necesară la votul de învestitură