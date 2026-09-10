 PNL nu ar susține un guvern condus de Luca Niculescu dacă PSD ar avea oameni în Executiv | SURSE | adevarul.ro
search
Joi, 10 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

PNL nu ar susține un guvern condus de Luca Niculescu dacă PSD ar avea oameni în Executiv | SURSE

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Conducerea PNL a decis să nu susțină învestirea unui guvern condus de Luca Niculescu în situația în care în viitorul Executiv ar fi incluși și miniștri ai PSD, au declarat surse liberale pentru Mediafax.

Luca Niculescu este consilier prezidențial
Luca Niculescu este consilier prezidențial Foto: Inquam Photos /George Călin

Potrivit surselor citate, decizia a fost discutată și agreată joi în cadrul conducerii partidului, pe fondul negocierilor pentru formarea unui guvern cu puteri depline și al scenariilor privind desemnarea unui premier tehnocrat.

Liberalii ar fi analizat posibilitatea susținerii unui executiv care să nu fie condus de un politician, însă ar fi stabilit că nu vor vota un cabinet condus de Luca Niculescu dacă acesta va include reprezentanți ai Partidului Social Democrat.

Poziția PNL vine în contextul în care și PSD și-a exprimat propriile condiții pentru susținerea unui viitor guvern. Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a declarat în repetate rânduri că partidul său nu va vota un executiv din care nu face parte.

Amintim că, la finalul lunii august, Grindeanu afirma că PSD își menține propunerea pentru funcția de premier și că este dispus să își asume această responsabilitate.

Numele lui Luca Niculescu, în prezent consilier prezidențial pentru afaceri externe, este vehiculat în ultimele zile printre variantele luate în calcul pentru funcția de premier, în condițiile în care România este condusă de un executiv interimar de aproximativ patru luni.

Președintele Nicușor Dan a transmis anterior că va desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru atunci când va exista certitudinea unei majorități parlamentare capabile să susțină viitorul cabinet.

Până în prezent, două încercări de formare a unui guvern au eșuat. Eugen Tomac, desemnat să construiască o majoritate în jurul unui guvern tehnocrat, nu a ajuns la votul Parlamentului, în timp ce liberalul Adrian Veștea nu a reușit să obțină susținerea necesară la votul de învestitură

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: N. Dan vrea să angajeze țara în război
digi24.ro
image
Un angajat român a șters aplicația de WhatsApp înaintea unui control. Compania a fost amendată apoi cu 5 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
Cine sunt senatorii PNL care au inițiat legea prin care România își va da gazul din Marea Neagră la ce preț își dorește OMV. Proiectul scandalos a fost adoptat în Parlament și le va permite austriecilor să-și facă singuri prețul pe următorii 7 ani
gandul.ro
image
TENSIUNI în Marea Neagră! Remorcher spre Constanța, atacat de ruși
mediafax.ro
image
Simona Halep, reacție de milioane după ce Rybakina a detronat-o pe Sabalenka și a devenit numărul 1 WTA
fanatik.ro
image
Pe cine apără Laura Vicol în procesul lui Călin Georgescu și Horaţiu Potra: ,,Bună ziua dl. Președinte, credeți că e necesar să schimbăm cauciucurile?”
libertatea.ro
image
Prima reacție a Kremlinului privind incidentul cu avionul lui Zelenski, care risca să fie lovit de o dronă rusă în Republica Moldova
digi24.ro
image
Sydney Sweeney, cea mai în vogă imagine de la Hollywood, reclamă la limită pentru o casă de pariuri
gsp.ro
image
Imagini greu de privit! S-ar fi automutilat din cauza drogurilor, iar peste 3 ani a apărut în public
digisport.ro
image
Mihaela Rădulescu, gest neașteptat după moartea lui Felix Baumgartner! La ce a revenit pentru a-și alina durerea
click.ro
image
În 1865, coloniștii au lăsat iepuri pe o insulă ca hrană pentru naufragiați. În 127 de ani, animalele izolate s-au transformat complet
antena3.ro
image
O veste bună: Revin americanii! Una dintre cele mai mari multinaţionale şi-a reînfiinţat firma în România şi s-a instalat în birourile familiei Pavăl
zf.ro
image
Spitalele mari din București, fără stocuri pe secțiile critice. Managerii avertizează că situația e critică
observatornews.ro
image
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost condamnat definitiv! Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu
cancan.ro
image
Vineri intră pensiile pe card. La ce oră le primesc pensionarii? Contează banca la care au cont
newsweek.ro
image
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
prosport.ro
image
Ce înseamnă „suma minimă de plată” de pe extrasul cardului. Nu este același lucru cu o rată obișnuită
playtech.ro
image
Ce cheltuieli anuale are Mihai Neșu cu centrul de recuperare de la Oradea. Adăpostește 150 de copii și 70 de adulți: ”Nu facem față!”
fanatik.ro
image
Anticipatele pot schimba culoarea politică. Parlamentari din partidele mari ar putea încerca să prindă un mandat pe listele AUR
ziare.com
image
Oficial! La 11 luni de când a cerut peste 200.000 de euro pe lună ca să joace în România, a semnat
digisport.ro
image
Kaia Gerber, copia fidelă a mamei sale, Cindy Crawford. Ce a povestit despre relația apropiată cu George Clooney
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Costeluș de la Clejani, priveghi fastuos cu alai și lăutari. Narcis de la Bărbulești și Costel Biju au făcut dedicații pe bandă rulantă pentru familia îndoliată! VIDEO
romaniatv.net
image
Luna Nouă în Fecioară pe 10 septembrie 2026. Nativii care își vor schimba complet destinul
mediaflux.ro
image
Fișa de Cadre de la Securitate a lui Gigi Nețoiu: de la lăcătuș la ofițer de filaj, câți bani câștiga și ancheta după fuga Nadiei
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine”
actualitate.net
image
Brad Pitt s-a afișat cu un look complet neașteptat. Cum arată actorul după ce copiii săi l-au pus într-o situație stânjenitoare
click.ro
image
Ce s-a ales de prietenia dintre Andreea Popescu și Delia?! Au fost nedespărțite, apoi s-au îndepărtat. Cum au fost surprinse acum
click.ro
image
Detoxul pe care Elena Gheorghe îl face timp de 7 zile. Ce consumă și ce beneficii are: „Nu e foarte ușor”
click.ro
Napoleon și Josephine profimedia 0287302413 jpg
„Zig-zag-ul sexual” cu care l-a cucerit Joséphine pe Napoleon, împăratul care și-a pierdut virginitatea cu patru prostituate
okmagazine.ro
Regina Letizia și Regele Felipe la funeralii profimedia 1132824527 jpg
Eroare gravă de protocol pentru Regina Letizia, la înmormântarea regală. Mina deranjată a acesteia vorbește de la sine
okmagazine.ro
Zenobia, în fața împăratului Aurelian. Pictură de Giovanni Battista Tiepolo
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ioan Andone, oprit înainte să urce în avionul spre Madrid. Care a fost motivul: „Rămâi trăsnit, pe cuvântul meu!”
image
Brad Pitt s-a afișat cu un look complet neașteptat. Cum arată actorul după ce copiii săi l-au pus într-o situație stânjenitoare

OK! Magazine

image
Prima țară care se „retrage” de la Jocurile Invictus pentru a scăpa de „absurditatea cu Prințul Harry și Meghan”. Șeful armatei a anunțat