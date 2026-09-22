 Nicușor Dan, mesaj la un post de radio american: România vrea mai mulți soldați și mai multe investiții din SUA | adevarul.ro
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Nicușor Dan, mesaj la un post de radio american: România vrea mai mulți soldați și mai multe investiții din SUA

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Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu acordat postului american SiriusXM, că România își dorește consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite, atât în domeniul securității, cât și în cel economic. Șeful statului a afirmat că Bucureștiul este interesat de o prezență militară americană mai consistentă și de atragerea unor noi investiții din SUA.

Nicușor Dan a descris relațiile cu Republica Moldova și Ucraina „extraordinar de bune”
Nicușor Dan a descris relațiile cu Republica Moldova și Ucraina „extraordinar de bune” Foto: Administrația Prezidențială

Interviul acordat emisiunii „The Julie Mason Show” a debutat într-o notă relaxată. Realizatorul a remarcat că este pentru prima dată când stă de vorbă atât cu un șef de stat și cu un matematician, iar Nicușor Dan l-a provocat să spună pe care dintre cele două ipostaze o preferă, înainte de a trece la subiectul parteneriatului strategic cu SUA.

Rugat să explice declarațiile precedente făcute în articolul de opinie publicat în august de Fox News, președintele a subliniat că relația bilaterală se bazează pe o colaborare solidă și pe interese comune de securitate, subliniind că România este „nerăbdătoare să aibă soldați americani ” pe teritoriul său, argumentând că poziționarea geografică a țării oferă avantaje strategice atât pentru București, cât și pentru Washington. 

Nicușor Dan a evidențiat și potențialul economic al României, amintind experiența pozitivă a unor companii americane deja prezente pe piața locală.

„Ne-ar plăcea să existe mai multe companii americane care să investească în România”, a spus președintele, invocând pregătirea în domenii precum știința și ingineria, dar și resursele energetice ale țării.

În ceea ce privește NATO, șeful statului a declarat că nu este îngrijorat de viitorul Alianței și consideră că statele europene au făcut pași importanți pentru o împărțire mai echilibrată a responsabilităților în materie de apărare.

„Asta nu schimbă sprijinul nostru pentru Ucraina”

Referindu-se la războiul din Ucraina și la incidentele provocate de drone care au ajuns pe teritoriul României, Nicușor Dan a recunoscut că România este afectată de conflictul de la graniță, „de dronele aeriene care au pătruns neintenționat pe teritoriul ţării”, însă a insistat că astfel de incidente „nu schimbă sprijinul nostru pentru Ucraina”.

Președintele a precizat că forțele române au intervenit în mai multe situații pentru neutralizarea dronelor și a amintit participarea militarilor români la misiuni desfășurate în statele baltice.

România susține integrarea europeană a Ucrainei și Republicii Moldova

În cadrul aceluiași interviu, șeful statului a vorbit și despre relațiile cu Republica Moldova și Ucraina, pe care le-a descris  „extrem de bune” amintind de întâlnirea trilaterală avută recent la Chișinău, împreună cu președinții Republicii Moldova și Ucrainei.

Președintele a reiterat sprijinul României pentru parcursul european al celor două state și pentru apropierea lor de standardele Alianței Nord-Atlantice.

„Susținem Moldova şi Ucraina, pentru aderarea la Uniunea Europeană, precum şi pentru alinierea lor cu standardele NATO”, a punctat șeful statului.

 Ce spunea Nicușor Dan în articolul de opinie publicat de  FoxNews

Amintim că, în august, președintele Nicușor Dan și-a exprimat îngrijorarea față de agravarea amenințărilor la adresa securității europene într-un editorial publicat de Fox News. Liderul de la București  a subliniat atunci vulnerabilitatea României, situată pe flancul estic al NATO și în vecinătatea războiului din Ucraina, evidențiind importanța relației cu Statele Unite.

„România nu cere Americii mai mult. România se oferă să facă mai mult. Suntem recunoscători conducerii americane și înțelegem că recunoștința trebuie să fie însoțită de responsabilitate. Statele Unite au dreptate să se aștepte ca Europa să poarte mai mult din propria apărare, iar România susține această așteptare cu bani și acțiuni, inclusiv pragul de a cheltui 5% din PIB pentru apărare până în 2035”, afirma președintele în editorialul Fox News.

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