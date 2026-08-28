Radu Miruță, despre dronele maritime din Marea Neagră: „Uneori da, uneori nu” pot fi detectate de radarele României

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării și al Transporturilor, a vorbit, în cadrul „Interviurilor Adevărul”, despre capacitatea României de a detecta dronele maritime din Marea Neagră și despre măsurile care ar putea îmbunătăți sistemele de apărare.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării și al Transporturilor la „Interviurile Adevărul” Foto: Cătălin Mănescu

Întrebat dacă România are radare suficient de performante pentru a detecta și dronele maritime, ministrul a spus că acestea nu pot fi identificate în toate situațiile.

„Uneori da, uneori nu. Pentru că unele sunt foarte mici, pentru că unele sunt sub amplitudinea valurilor de pe mare, pentru că unele au o suprafață de reflexie foarte mică, pentru că Marea Neagră este de două ori cât teritoriul României”, a explicat Radu Miruță.

Ministrul consideră nerealistă așteptarea ca orice dronă care ajunge în apropierea litoralului să fie automat detectată și doborâtă.

„Așteptarea asta ca orice coadă sau bucată de dronă, care apare pe undeva să fie dată jos, e o așteptare nerealistă”, a afirmat acesta.

România ar putea extinde în curând capacitatea de răspuns

Radu Miruță a vorbit și despre sistemele la care se lucrează în această perioadă și a estimat că România ar putea face progrese importante într-un timp relativ scurt.

„La ceea ce butonăm, dacă vreți, în aceste zile, eu, ca inginer software, sunt convins că sunt șanse foarte mari să facem niște pași majori în următoarele 3 săptămâni, o lună de zile”, a declarat ministrul.

Potrivit acestuia, obiectivul este creșterea numărului de situații în care România să poată avea o soluție de răspuns.

„Crește numărul de scenarii pentru care vom putea avea o soluție. Dronele vin sub tot felul de forme, sub tot felul de scenarii”, a explicat Miruță.

Colaborarea cu Ucraina: „Cât timp e funcțională, nu înseamnă că e una rea”

Ministrul a fost întrebat și despre colaborarea cu Ucraina, în contextul problemelor de securitate din regiune. Radu Miruță a descris cooperarea drept „funcțională”.

„Cât timp e funcțională, cât timp ne străduim să-i ajutăm, nu înseamnă că e una rea”, a spus ministrul.

Miruță: O rezervă acasă poate fi utilă și în situații de criză, nu doar în caz de război

În ceea ce privește pregătirea populației pentru eventuale situații de urgență, Miruță consideră că existența unor provizii de bază ține de educația civică și de responsabilitatea individuală.

„Eu vă spun că e o chestiune care ține de protecția fiecăruia dintre noi și care trebuie să fie în permanență”, a afirmat el, explicând că o rezervă minimă poate fi utilă nu doar în cazul unui război, ci și în situații precum penele de curent sau problemele de aprovizionare.