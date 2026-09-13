 Discuții despre un nou Guvern la nunta lui Alexandru Nazare. Nicușor Dan: „Am făcut și puțină politică” | adevarul.ro
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Discuții despre un nou Guvern la nunta lui Alexandru Nazare. Nicușor Dan: „Am făcut și puțină politică”

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Președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au plecat după miezul nopții de la nunta ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, cu interpreta de muzică populară Maria Mihali, eveniment la au fost prezenți numeroși invitați din mediul politic.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, la nunta lui Alexandru Nazare
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, la nunta lui Alexandru Nazare Foto: captură Antena 3

La sosirea cuplului prezidențial la restaurant, Nicușor Dan a fost chestionat de presă dacă la eveniment se va discuta și politică:

„Cred că nu ne vom putea abține”, le-a răspuns președintele jurnaliștilor.

Ulterior, când a plecat de la eveniment, șeful statului a fost întrebat dacă s-a distrat la nunta lui Alexandru Nazare.

„Am discutat mult, dar e frumos aici”, a spus Nicușor Dan, ținând în mână binecunoscutul său carnețel, potrivit Gândul.

„Am făcut și puțină politică, da” 

Înainte de a urca în mașină, președintele a fost întrebat și dacă au existat discuții despre formarea unui nou guvern și despre nominalizarea unui premier, în contextul prezenței mai multor politicieni la nuntă.

„Am făcut și puțină politică, da”, a răspuns Nicușor Dan.

Ministrul interimar al Finanțelor s-a căsătorit sâmbătă, 12 septembrie 2026, cu Maria Mihali, interpretă de muzică populară. Ceremonia și petrecerea au loc în București, iar printre invitații speciali s-au aflat ministrul grec al Economiei și Finanțelor și președintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis, care i-a fost și naș.

Cununia religioasă
Cununia religioasă Foto: FB Alexandru Nazare

„Mulțumim tuturor pentru urări şi gândurile bune! Duminică binecuvântată!, a transmis, duminică, pe Facebook, Alexandru Nazare.

Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani, însă au preferat să își păstreze viața personală departe de atenția publică. Începând cu anul 2024, cei doi au fost văzuți mai frecvent împreună la evenimente publice, iar în 2025 s-au logodit.  

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