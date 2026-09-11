 Traian Băsescu îl presează pe Nicușor Dan să desemneze urgent un premier: „Majoritatea parlamentară nu este competența sa” | adevarul.ro
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Traian Băsescu îl presează pe Nicușor Dan să desemneze urgent un premier: „Majoritatea parlamentară nu este competența sa”

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Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că Nicuşor Dan ar trebui urgent să desemneze un premier, el precizând că majoritatea parlamentară nu este competenţa preşedintelui şi acesta face o mare greşeală.

Traian Băsescu
Traian Băsescu, fost președinte al României Foto: Facebook/Traian Băsescu

Fostul preşedintele a comentat la Digi 24 blocajul politic în desemnarea premierului, arătând că „este evident că toţi sunt mulţumiţi cu situaţia actuală, dar singurul responsabil, constituţional, este preşedintele”.

„Grindeanu vrea să nu ajungă să fie prim-ministru, Bolojan vrea să nu plece, iar preşedintele întârzie inexplicabil în desemnarea unui candidat pentru funcţia de prim-ministru. Deci singurul care, în momentul de faţă, ar avea treabă şi ar putea să închidă speculaţiile, şi a lui Grindeanu şi a lui Bolojan, este preşedintele, prin nominalizarea unui candidat, care odată nominalizat, are forţa politică să meargă să spună eu sunt viitorul prim-ministru”, a subliniat Băsescu, el adăugând că trebuie făcut pasul decisiv constituţional, scrie News.

Potrivit lui Traian Băsescu, niciodată nu ştii câte voturi vor fi la instalarea unui guvern, mai ales într-un moment în care mai sunt doi ani până la alegerile legislative”.

„Vor fi foarte mulţi parlamentari care nu vor fi pregătiţi să plece într-o campanie sau care ştiu că nu vor mai fi puşi pe liste la alegerile următoare, deci nu poţi să ştii care va fi rezultatul unui vot. Este extrem de imprevizibil, când mai sunt doi ani până la alegeri. De aceea, cred că domnul preşedinte face o mare greşeală, implicându-se în lucruri care nu sunt de competenţa dânsului. Majoritatea parlamentară nu este competenţa preşedintelui şi a partidelor care alcătuiesc coaliţia care vrea să guverneze. Dânsul nu are nici o competenţă şi nici un drept să întârzie exercitarea obligaţiilor constituţionale, pentru că vrea să facă dânsul un control câte voturi sunt. Nu va şti câte voturi sunt, până când nu se dă votul în Parlament. În rest, totul e o poveste”, a explicat Traian Băsescu.

Fostul preşedinte a mai spus„putem intra în chestiuni de legalitate şi constituţionalitate, (..) secretul votului, dreptul parlamentarului de a vota cum îi dictează conştiinţa”.

„Nu vine sub controlul preşedintelui votul parlamentarului. Deci cred că greşeşte. Ar trebuit urgent să desemneze un premier”, a mai spus el.

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