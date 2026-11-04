AUR a depus moţiune simplă împotriva lui Alexandru Nazare: „Același ministru, două contabilități: una pentru români, alta pentru Bruxelles”

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus miercuri, 4 noiembrie, în Senat o moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, intitulată „Bugetul statului la ora adevărului. Același ministru, două contabilități: una pentru români, alta pentru Bruxelles”.

Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare Foto: Alexandru Dobre

Potrivit inițiatorilor, demersul vizează modul în care Ministerul Finanțelor prezintă situația finanțelor publice și solicită publicarea periodică atât a deficitului bugetar calculat în numerar, cât și a estimărilor realizate conform metodologiei europene ESA, potrivit News.ro.

AUR susține că există o diferență semnificativă între datele comunicate în țară și cele utilizate la nivel european. Conform moțiunii, pentru primele șase luni ale anului 2026, Ministerul Finanțelor a raportat un deficit de aproximativ 41 de miliarde de lei, în timp ce datele Eurostat indică un deficit ESA de peste 69 de miliarde de lei.

„Românii primesc cifrele convenabile, calculate pe metodologia bazată pe fluxurile de numerar, în timp ce indicatorul în baza căruia este evaluată situaţia fiscală a României la Bruxelles rămâne inaccesibil publicului din ţară”, se arată în textul moțiunii.

„O factură neplătită la timp nu înseamnă cifre mai bune la deficit”

Formațiunea consideră că prezentarea exclusivă a deficitului în numerar nu reflectă în mod complet situația bugetară a statului.

„O factură neplătită la timp nu înseamnă cifre mai bune la deficit, iar amânarea unei plăţi nu echivalează cu eliminarea ei. Transparenţa bugetară nu trebuie să se oprească acolo unde încep cifrele incomode”, susțin inițiatorii documentului.

Moțiunea critică și menținerea lui Alexandru Nazare la conducerea Ministerului Finanțelor, în condițiile în care Guvernul din care acesta făcea parte a fost demis prin moțiune de cenzură, iar ulterior a fost păstrat în noul Executiv.

AUR invocă și efectele măsurilor fiscale asupra populației, arătând că în primele nouă luni ale anului încasările din TVA au crescut cu 24,8%, veniturile din contribuțiile de asigurări cu 6,8%, iar cele din impozitele pe salarii și venituri cu 7,8%.

În același timp, potrivit datelor citate în moțiune, cheltuielile statului cu dobânzile au urcat cu 26,8%, până la 50,6 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile de capital au scăzut cu 11,6%.

Prin moțiunea simplă, AUR îi cere ministrului Finanțelor să modifice modul de raportare a execuției bugetare și să publice cel puțin trimestrial atât deficitul calculat în numerar, cât și estimările actualizate privind deficitul ESA, utilizat de instituțiile europene pentru evaluarea situației fiscale a României.