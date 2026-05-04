Video Prăbușirea leului, explicată de ministrul Finanțelor: „Turbulențele politice sunt văzute ca un risc major”

Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, a declarat luni seară că deprecierea leului în raport cu euro este influențată de percepția investitorilor și a finanțatorilor internaționali asupra stabilității politice și fiscale din România.

Potrivit oficialului, piețele urmăresc în principal două elemente: credibilitatea traiectoriei fiscal-bugetare asumate de România pentru 2026 și anii următori, precum și capacitatea de absorbție a fondurilor europene, în special din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Investitorii, finanțatorii și agențiile de rating se uită la două elemente esențiale: dacă traiectoria fiscal-bugetară este credibilă și dacă rămâne respectată și la capacitatea de absorbție a banilor europeni”, a declarat ministrul Alexandru Nazare.

Ministrul a avertizat că mesajele publice transmise în ultimele săptămâni de mediul politic nu au contribuit la consolidarea încrederii în economie, dimpotrivă, au amplificat percepția de instabilitate.

Acesta a subliniat că tensiunile politice sunt considerate de piețe un factor de risc direct pentru atingerea obiectivelor fiscale ale României, ceea ce se reflectă atât în presiunea asupra cursului de schimb, cât și în nivelul dobânzilor.

„Turbulențele politice sunt văzute ca un principal factor de risc. Mesajele publice din ultimele săptămâni nu au încurajat stabilitatea și predictibilitatea”, a precizat ministrul Finanțelor.

Nazare a mai afirmat că o eventuală stabilizare a climatului politic ar putea contribui la temperarea presiunilor asupra cursului leu-euro și la reducerea costurilor de finanțare pentru stat. „În momentul în care situația politică se stabilizează, aceste presiuni asupra cursului și creșterea dobânzilor se temperează”, a adăugat acesta.

Leul a înregistrat o depreciere majoră luni, cu doar o zi înaintea moțiunii de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan, ceea ce exprimă îngrijorarea investitorilor din piață privind mersul economiei și finanțelor țării. Euro este cotat lui de BNR la aproape 5,20 lei, cu 6 bani mai mult decât era pe 30 aprilie.

Datele afișate luni de BNR cotează euro la un nou record istoric, de 5.1998 lei, cu aproape șase bani mai mult decât era joi, 30 aprilie, când înregistrase valoarea de 5.1417 lei.