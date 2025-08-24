Bolojan vrea o discuție cu Grindeanu înainte de ședința de guvern pentru aprobarea pachetului 2 de măsuri SURSE

Ședința de guvern în care ar fi trebuit aprobat pachetul nu ar mai avea loc luni, întrucât, potrivit surselor, premierul Ilie Bolojan dorește o discuție cu liderul PSD Sorin Grindeanu.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, premierul dorește să discute cu liderul PSD după ce social democrații nu au mai participat la ședințele de Coalție. De asemenea, Grindeanu a convocat, luni dimineață, o ședință a conducerii PSD.

Pachetul 2 conține, printre altele, interzicerea cumulului pensiei cu salariul pentru toți bugetarii, inclusiv pentru medici și profesori, tăierea pensiilor speciale pentru magistrați și noi creșteri de taxe. Măsurile vor fi adoptate prin asumarea răspunderii la finalul săptămânii viitoare. Opoziția a anunțat că va depune o moțiune de cenzură.

Pe 19 august, prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a anunțat că liberalii au votat în unanimitate să susțină Pachetul 2 de măsuri prin asumarea răspunderii Guvernului.

„Nu putem să dăm un semnal de încredere dacă nu asumăm ceea ce a discutat coaliţia, în momentul în care a semnat acordul de guvernare la Cotroceni. Deci ei aşteaptă acest semnal de sinceritate din partea României şi noi, Partidul Naţional Liberal, am votat în unanimitate, astăzi, să susținem acest Pachet 2 de măsuri şi să-l susţinem printr-o asumare a Guvernului”, a declarat Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedintele PNL, după o ședință a Biroului Executiv al partidului.

Potrivit acestuia, Guvernul își va asuma răspunderea pe pachetul 2 de măsuri săptămâna viitoare. „Nu pot să vă spun o zi. Dar, probabil, marți, miercuri sau joi, este foarte probabil ca premierul să vină și o să susțină acest pachet”, a afirmat Ciucu.