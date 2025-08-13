De ce întârzie măsurile promise de Bolojan: „Fără pachetul doi, România riscă o fundătură economică”

Premierul Ilie Bolojan a declarat în cadrul unei emisiuni televizate că speră ca pachetul doi de măsuri să fie adoptat până la sfârșitul lunii. În caz contrar, riscăm o fundătură.

Primul ministru Ilie Bolojan și-a exprimat speranța ca și pachetul doi de măsuri privind austeritatea să fie adoptat cu sprijinul guvernului. Bolojan spune că acest pachet întârziat va corecta o serie de inechități, în special în ce privește pensiile speciale.

”Sunt două zone structurale, cum sunt propunerile de reformă în sănătate și administrație publică, și alte trei care vin să corecteze nedreptăți și să creeze condiții mai bune pentru încasarea impozitelor. Întregul pachet, dată fiind dimensiunea lui, nu poate fi adoptat decât prin asumare de răspundere, iar eu sper ca, cel târziu până la finalul lunii, să fie adoptat. Dacă nu, înseamnă că nu am conștientizat situația dificilă în care ne aflăm și că este nevoie să corectăm lucruri care s-au acumulat în timp. Nu mai avem bani să finanțăm, de la bugetul de stat, toate autoritățile local”, a spus Bolojan.

Prim-ministrul atrage atenția că dacă pachetul doi nu va fi adoptat România va ajunge în ”fundătură”.

”Noi am scăpat de indicatorul de rating în luna iulie. Dar dacă nu adoptăm pachetul, vom ajunge într-o situație fără ieșire. Degeaba ai crescut niște taxe, dacă nu ai acoperit „găurile negre” din economie și nu ai reușit să treci puntea dificultăților. Fac în fiecare zi tot ce ține de mine pentru a trece România prin această perioadă dificilă. Dacă respectăm toate lucrurile care trebuie făcute, vom trece prin această criză. Dacă ne oprim la jumătatea drumului, riscul de a intra în incapacitate de plată este foarte mare, în această toamnă, fără pachetul doi și fără alte măsuri complementare pe care trebuie să le luăm în continuare. Cât timp sunt premier, încerc să fac tot ce este posibil pentru a-i convinge pe colegi să mergem înainte”, a mai spus premierul Bolojan.

Cât va dura această perioadă dificilă?

”Avem nevoie ca, până în toamna anului viitor, să asigurăm o stabilitate politică. Aceste măsuri sunt esențiale pentru a trece peste momentul actual. Și apoi e vorba de o înțelegere, că astfel de corecții sunt necesare, că s-au adunat cheltuieli enorme, creșteri de pensii și salarii de care au beneficiat foarte mulți oameni, creșteri ale aparatului de stat care s-ar fi putut face într-un număr mai mic au făcut să ajungem în această situație.

Nu e niciun fel de câștig să fii premierul României într-o astfel de situație. Am acceptat această responsabilitate știind că risc să-mi compromit imaginea publică prin aceste măsuri, dar știu că am făcut ce trebuia pentru țară. Cei care au idei bune sunt invitați să vină și să le pună în practică. Practic nu trebuie să ne aplaude, ci să înțeleagă ce facem și să creăm încredere, astfel încât România să se relanseze de anul viitor”, spune premierul Bolojan.