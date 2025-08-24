search
Duminică, 24 August 2025
Săptămână de foc pentru guvernul Bolojan. Va trece pachetul al doilea de austeritate?

Publicat:

Este posibil să vedem cât de serioasă este coaliția de guvernare chiar săptămâna viitoare. Pachetul al doilea cu măsuri de austeritate a tot fost amânat, dar Bolojan şi-a fixat finalul lunii august ca termen limită pentru trecerea acestui pachet.

Ce conține pachetul al doilea cu măsuri fiscale?

-Pensiile de serviciu ale magistraților: vârsta minimă de pensionare 65 de ani, vechimea totală în muncă 35 de ani, vechimea minimă în magistratură 25 de ani, pensia netă nu poate depăși 70% din venitul net din ultima lună de activitate.;

-Reducerea a peste 40.000 de posturi  în administrație, la nivel local și central.;

-În sănătate: bani în funcție de performanță;

-Schimbări importante privind procedura insolvenței;

-Schimbări în organizarea școlilor.

Sunt şi alte măsuri de reorganizare a statului, în educaţie şi în alte domenii, măsuri care au stârnit deja manifestaţii, ameninţări cu greve şi blocarea statului.

Poziția PSD

PSD nu este de acord cu toate măsurile din acest al doilea pachet, nu mai vine la şedinţele coaliţiei, pe motiv că propunerile sale nu sunt luate în seamă de conducerea coaliţiei. Este vorba, în principal, de propuneri privind impozitul progresiv şi de suprataxarea multinaţionalelor, adică statul să ia de la bogaţi şi să dea la săraci.

Contra argumentul celorlalţi membri ai coaliţiei este că fiscalitatea moderată a atras investitorii, care au crescut PIB-ul României, iar dacă acest avantaj este retras, investitorii se orientează spre alte ţări, cu fiscalitate mai prietenoasă. Merită să riscăm, când fără bani externi, de la UE şi de la investitori, România intră în incapacitate de plată?

Avertismentul cu „incapacitatea de plată” dacă România nu ia măsuri drastice de reducere a deficitului bugetar vine de la personaje serioase, premierul Bolojan şi ministrul de Finanţe. În mod sigur cei doi nu se joacă cu cuvintele, cunosc situaţia exactă a bugetului, şi au considerat necesar să informeze populaţia cu datele reale ale situaţiei fiscal-bugetare. Ceea ce este o premieră în guvernarea României!

PSD nu vrea să fie considerat de bazinul său electoral coautor al pachetului al doilea de austeritate, de aceea nu participă la şedinţele coaliţiei. Nici nu va vota la asumarea răspunderii împotriva guvernului, pentru că s-ar considera că este autorul căderii guvernului, şi va fi obligat să preia conducerea administrării ţării. Exact ce nu vrea, pentru că ar fi responsabil de intrarea României în incapacitate de plată şi de lipsa fondurilor necesare pentru pensii şi salarii bugetare.

PSD este legat şi de Congresul de alegeri din această toamnă, astfel că actuala conducere nu are legitimitatea necesară să ia măsuri dramatice, care să schimbe guvernul şi premierul. Dacă actuala conducere ia decizii care să arunce în haos România, va răspunde la Congres şi va deconta măsurile impuse în actualul guvern. Grea dilemă, pe care actuala conducere a PSD încearcă să o rezolve prin pasivitate. Stă pe tuşă, dar la votul în parlament trebuie să ia  o decizie.

Cel mai simplu, la asumarea răspunderii, ar fi ca PSD să nu asigure cvorumul necesar, pachetul al doilea să ajungă în parlament ca lege şi de aici boală lungă-moarte sigură. Mii de amendamente, dezbateri în comisii şi în plen, care pot dura şi un an de zile. Ori nu acesta este scopul guvernului Bolojan.

Ce va face premierul Bolojan în asemenea situaţie?

Bolojan a declarat la un post tv:

„Nu mi-am pus problema să demisionez, dar a sta pe un astfel de post, în condițiile în care nu poți să faci ceea ce trebuie, deși ai un program de guvernare, nu se justifică”.

E clar că Bolojan se gândeşte la demisie, dacă pachetul al doilea cu măsuri de austeritate nu trece până la 31 august. PSD trebuie să ia în calcul această ameninţare, pentru că trebuie să dea viitorul premier ca principal partid din parlament. Pe cine va propune, dacă actuala conducere este interimară?

Din câte îl ştim pe Bolojan,  la  activitatea de la Oradea şi Bihor,  nu se joacă cu deciziile. Vreţi aşa cum am semnat în acordul de constituire a Coaliţiei, bine. Nu vreţi, adio!

Ce ar urma după demisia premierului Bolojan, se sperie gândul. România este în prag de a intra în „junk”, şi doar stabilitatea coaliţiei a ferit-o până acum de această poziţie ingrată. Şi fondurile europene vor fi blocate, în cazul în care actuala Coaliţie devine incapabilă să guverneze ţară.

Sper ca PSD şi factorii responsabili în conducerea coaliţiei, respectiv şefii partidelor ce compun coaliţia, să cântărească foarte bine consecinţele netrecerii pachetului al doilea prin parlament, şi faptul că partidele extremiste, în special AUR, abia aşteaptă să profite de instabilitatea politică creată prin netrecerea pachetului al doilea de legislativ.

