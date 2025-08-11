Ședință decisivă la PSD. Social-democrații nu se retrag de la guvernare - SURSE

Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni, de la ora 11:00, în ședință, pentru a stabili poziția clară a partidului privind continuarea colaborării guvernamentale.

UPDATE 09.00 PSD nu iese de la guvernare - SURSE

PSD nu intenționează să părăsească coaliția de guvernare, au decis duminică liderii partidului, conform unor surse din interior. Totuși, social-democrații vor continua să critice atitudinea USR în Guvern, semnalând tensiuni persistente în coaliție.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat săptămâna trecută convocarea Biroului Permanent Național.

Potrvit acestuia, reuniunea Biroului Permanent Național are ca obiectiv „evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcționării Coaliției de guvernare și stabilirea unei poziții clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiții de respect reciproc și corectitudine politică”.

Tensiunile în coaliție au început după ce USR a propus în ședința de Guvern din 5 august să nu fie declarată o zi de doliu național în memoria fostului președinte Ion Iliescu.

„Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, în vederea analizării situației create în interiorul Coaliției de guvernare ca urmare a poziționării unor parteneri față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu”, a transmis Grindeanu.

În opinia PSD, „acțiunile și declarațiile recente ale unor membri ai Coaliției, contrare obligațiilor legale și normelor de conduită instituțională, afectează nu doar relațiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, ci și echilibrul necesar în funcționarea Guvernului”.

„Partidul Social Democrat consideră că, indiferent de diferențele ideologice sau de interpretările istorice, respectul față de instituțiile statului, față de normele constituționale și față de memoria istorică trebuie să prevaleze în viața politică. Organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în cazul decesului unui fost șef de stat nu este o chestiune opțională, ci o responsabilitate instituțională. (...) PSD rămâne angajat în susținerea unei guvernări stabile, în interesul cetățenilor, dar subliniază că loialitatea politică, buna-credință și dialogul între parteneri reprezintă fundamente indispensabile ale oricărei construcții politice durabile”, a precizat Grindeanu.