Constantin Toma, primarul Buzăului, lansează unele dintre cele mai dure critici venite din interiorul PSD la adresa reformei administrativ-teritoriale promovate de partid. Edilul susținecă proiectul este „făcut pe genunchi”, acuză lipsa unor reforme reale în ultimii ani și afirmă că în spatele inițiativei s-ar ascunde o miză electorală.

Foto: Fb Constantin Toma

Într-un interviu pentru Digi 24, primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, contestă modul în care PSD pregătește reforma administrativ-teritorială și susține că proiectul este împins înainte fără o dezbatere serioasă și fără studii asumate public.

„Această reformă, făcută pe genunchi, nu este posibilă”

Constantin Toma atrage atenția că, după reorganizarea din 1968, statul român nu a mai făcut schimbări majore în arhitectura administrativă:

„Dar această reformă, făcută pe genunchi, cu termen martie 2027, nu este posibilă”

Potrivit acestuia, dezvoltarea economică se concentrează în marile centre urbane și în localitățile din jurul acestora, motiv pentru care reforma ar trebui să pornească de la consolidarea polilor urbani.

„Dezvoltarea se face în centre urbane mari”, afirmă primarul, argumentând că prioritatea ar trebui să fie integrarea localităților din zona metropolitană în jurul orașelor puternice.

„PSD se face că face reformă”

Toma susține însă că PSD încearcă mai degrabă să recupereze teren la capitolul imagine decât să promoveze o reformă profundă.

„PSD se face că face reformă”, afirmă edilul, care pune inițiativa pe seama presiunilor publice și a deteriorării imaginii partidului.

În opinia sa, atât reorganizarea administrativă, cât și restructurarea companiilor de stat ar fi trebuit realizate cu mulți ani în urmă.

Criticile sale vizează inclusiv modul în care au fost administrate companiile de stat. Toma acuză existența unor structuri populate cu numiri politice și susține că multe dintre aceste societăți consumă resurse fără să producă rezultate.

Primarul merge și mai departe, lansând un atac direct la adresa propriului partid.

„PSD nu a livrat nimic atâția ani”, spune edilul, întrebând retoric dacă electoratul poate avea încredere într-o formațiune în care deciziile au fost luate pentru „interese personale” și „sinecuri”.

Constantin Toma are suspiciuni privind o posibilă componentă electorală a reformei. El afirmă că anumite scenarii de unificare a localităților ar putea influența raporturile de forță politică în teritoriu.

„Mă gândesc că vor să deseneze și o hartă electorală”, susține primarul, precizând că aceasta este, deocamdată, o bănuială personală.

Edilul critică și lipsa unor poziții ferme din partea principalilor lideri ai statului în privința proiectului.

„Trebuie să fie o dezbatere reală”, afirmă acesta, cerând implicarea tuturor actorilor relevanți înainte de adoptarea unei reforme cu impact major asupra organizării administrative a României.

Toma avansează asupra unui scenariu politic exploziv. El consideră că asumarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ-teritorială, anunțată pentru luna martie, s-ar putea transforma într-un eșec.

„Foarte posibil” ca Executivul să piardă această bătălie parlamentară, spune primarul PSD, care sugerează că partidul ar putea folosi ulterior blocarea proiectului pentru a transfera responsabilitatea asupra opoziției sau a altor actori politici.