 Primarii, avertizați că alocările de fonduri vor depinde de execuția efectivă. Mesajul lui Luca Niculescu | adevarul.ro
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Video Primarii, avertizați că alocările de fonduri vor depinde de execuția efectivă. Mesajul lui Luca Niculescu

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Premierul Luca Niculescu a declarat luni, la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România, că Executivul are obligația de a pregăti măsuri care să contribuie la creșterea nivelului de trai și la dezvoltarea comunităților locale.

Șeful Guvernului a subliniat importanța colaborării dintre administrația centrală și autoritățile locale, arătând că multe dintre obiectivele asumate de Executiv depind de activitatea din teritoriu.

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Foto: Captură YouTube Guvernul României

„Suntem încă la începutul mandatului şi suntem dornici să absorbim cât mai multe informaţii de la dumneavoastră, mai ales că o bună parte dintre obiectivele Guvernului capătă formă concretă în exact ceea ce faceţi dumneavoastră, adică şcoli consolidate, drumuri refăcute, transporturi publice de mai bună calitate, un serviciu la care oamenii ajung fără drumuri inutile. Deci, aş spune că sunt vitale colaborarea dintre noi, dialogul permanent, vitale pentru a avea rezultate cât mai bune pentru oameni şi pentru comunităţi”, a afirmat premierul.

Luca Niculescu a amintit că Guvernul pe care îl conduce și-a început mandatul cu o rectificare bugetară de urgență, prin care au fost alocați bani pentru plata datoriilor administrațiilor locale și ale companiilor care au lucrat pentru comunități.

„Am început mandatul guvernamental cu o rectificare de urgenţă, prin care am prevăzut două miliarde de lei pentru stingerea datoriilor administraţiilor locale şi ale firmelor care au lucrat cu comunităţile. Sigur că ar fi putut să fie mai mult, cunoaşteţi şi dumneavoastră situaţia bugetului”, a spus acesta.

Premierul a insistat că miza următoarei perioade este îmbunătățirea condițiilor de viață pentru cetățeni.

„Privind spre viitor, aş spune că avem datoria să guvernăm pregătind măsuri pentru a creşte calitatea vieţii oamenilor şi a fructifica perspectivele de dezvoltare ale comunităţilor”, a subliniat șeful Executivului.

„Predictibilitatea am văzut că este ceea ce solicitaţi cel mai mult din partea Guvernului.  Vom elabora în acest spirit Codul finanţelor publice locale”

În discursul său, Luca Niculescu a promis mai multă predictibilitate pentru administrațiile locale și a anunțat elaborarea Codului finanțelor publice locale.

„Predictibilitatea am văzut că este ceea ce solicitaţi cel mai mult din partea Guvernului şi este ceva la care ne angajăm. Vom elabora în acest spirit Codul finanţelor publice locale”, a declarat premierul.

Acesta a susținut că Executivul și-a asumat adoptarea rapidă a bugetului pentru a evita întârzierile care afectează proiectele locale.

„Ne-am asumat prin programul de guvernare ca proiectul bugetului să fie adoptat de guvern în decembrie, votat de Parlament până la finalul acestui an”, a precizat Niculescu.

Premierul a făcut, totodată, un apel către autoritățile locale pentru utilizarea responsabilă a fondurilor publice.

„Îmi permit să fac şi eu un apel către dumneavoastră, şi anume responsabilitate în folosirea resurselor primite. Alocările vor fi corelate cu execuţia efectivă şi cu nevoile reale ale comunităţilor, iar rezultatele vor fi raportate public”, a transmis șeful Guvernului.

Referindu-se la fondurile europene, Luca Niculescu le-a cerut aleșilor locali să pregătească din timp proiectele pentru următorul exercițiu financiar european.

„Vă încurajez să pregătiţi de pe acum portofoliul de proiecte, documentaţii tehnice, avize, analize cost-beneficiu, pentru că ne dorim ca România să înceapă noua perioadă de programare cu proiecte mature şi fără întârzieri”, a afirmat premierul.

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