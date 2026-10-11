Luca Niculescu, premierul fără marjă de manevră: ce poate și ce nu poate promite partidelor

O nouă săptămână de negocieri pentru formarea viitorului guvern începe luni, iar premierul desemnat Luca Niculescu continuă consultările cu partidele. Analistul Radu Carp explică pentru „Adevărul” la ce ne putem aștepta în perioada următoare.

Luca Niculescu începe o nouă rundă de negocieri Foto: Inquam / George Călin

Deși Niculescu a anunțat că joi va prezenta lista miniștrilor și programul de guvernare, nimeni nu știe încă dacă va propune un guvern tehnocrat, politic sau mixt. Negocierile sunt departe de finalizare, iar poziția PSD rămâne ambiguă.

„Nu știm care sunt variantele de guvern. Nu știm dacă va fi un guvern tehnocrat, dacă va fi un guvern politic sau un guvern care să aibă o combinație între cele două variante”, spune Carp.

PSD pare mai favorabil guvernului Niculescu decât a fost față de cel al lui Mureșan, dar asta nu înseamnă mare lucru în practică: atât social-democrații, cât și celelalte partide au spus că așteaptă programul de guvernare și lista miniștrilor înainte să se pronunțe.

Niculescu, sub presiune să fie mai transparent

Carp consideră că premierul desemnat ar trebui să accelereze ritmul discuțiilor și să fie mult mai deschis față de opinia publică. Fără transparență, partidele vor prelua controlul narativului și vor comunica ele ce s-a discutat — sau vor dilua conținutul negocierilor.

„Această presiune uriașă care se abate pe umerii săi nu poate fi contrabalansată decât de o percepție mai favorabilă în cadrul opiniei publice”, explică Carp.

Nimeni nu pare grăbit să aibă un nou guvern

Un element surprinzător al acestei crize politice, remarcă analistul, este absența oricărei urgențe reale. Argumentul rectificării bugetare este aproape inexistent în dezbatere, iar clasa politică pare să funcționeze după un ritm complet diferit de așteptările cetățenilor.

„Pare că România poate să evolueze la infinit cu un guvern interimar”, spune Carp.

Programul de guvernare, piatra de încercare

Marja de manevră a lui Niculescu este însă extrem de îngustă. România s-a angajat față de UE să respecte ținte clare de deficit și să adopte legea salarizării unitare până la sfârșitul anului. Orice relaxare fiscală — fie și minimă — ar putea eroda încrederea creditorilor internaționali și ar depăși țintele asumate.

„Orice relaxare a măsurilor financiare care sunt în vigoare duce la depășirea țintelor de deficit și la și mai puțină încredere din partea creditorilor internaționali”, avertizează Carp.

Spre deosebire de state precum Irlanda, care au excedente bugetare și libertate de mișcare, România nu își permite reduceri de taxe fără consecințe imediate, spune expertul. Un guvern de tranziție, în deficit, nu poate lua măsuri structurale majore — și asta limitează sever ce poate promite Niculescu partidelor în negocieri.

PSD decide luni dacă susține Guvernul Luca Niculescu

Amintim că luni, 12 octombrie, conducerea PSD se reunește pentru a decide dacă va vota în Parlament Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Discuțiile au loc în contextul în care Sorin Grindeanu propune refacerea coaliției cu PNL și UDMR, în timp ce Ilie Bolojan exclude o nouă formulă de guvernare alături de social-democrați.