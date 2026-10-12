PSD decide azi dacă votează învestirea Guvernului Luca Niculescu

Conducerea PSD se reunește luni, 12 octombrie, de la 10:30, pentru a decide dacă va susține în Parlament Guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu.

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susținea că România ar fi putut avea deja un Guvern cu puteri depline dacă negocierile politice nu ar fi fost dominate de calcule electorale.

Liderul social-democrat consideră că soluția pentru depășirea actualului blocaj politic este refacerea majorității parlamentare alături de PNL și UDMR. Totodată, acesta a transmis că PSD este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării.

Grindeanu a atras atenția și asupra nemulțumirilor românilor față de direcția în care se îndreaptă țara, subliniind că acestea nu reprezintă doar o temă politică invocată de social-democrați.

Potrivit liderului PSD, creșterea prețurilor, scăderea puterii de cumpărare și dificultățile cu care se confruntă firmele sunt probleme reale, care impun o schimbare a direcției economice.

De cealaltă parte, premierul interimar Ilie Bolojan a exclus o nouă formulă de guvernare alături de social-democrați, deși a transmis că PNL este dispus să contribuie la instalarea unui Guvern funcțional.

„România are nevoie de un guvern funcțional, iar PNL este deschis să contribuie la instalarea acestuia. NU vom accepta să repetăm, însă, formule politice care s-au dovedit că nu funcționează. Refuzul de a guverna cu PSD nu ține de orgolii sau de calcule politice, ci de lecția pe care am învățat-o în ultimul an”, a declarat Ilie Bolojan vineri, 9 octombrie.

Premierul desemnat Luca Niculescu intenționează să depună joi, 15 octombrie, în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Pentru învestirea Guvernului este necesară susținerea majorității deputaților și senatorilor, respectiv cel puțin 233 de voturi.