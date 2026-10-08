România a făcut pași importanți în combaterea antisemitismului, însă eforturile trebuie continuate, în special în contextul dezvoltării rețelelor sociale și al noilor tehnologii, a declarat joi vicepremierul interimar Oana Gheorghiu.

Oana Gheorghiu a evocat contribuția regretatului ambasador Mihnea Constantinescu, care a prezidat Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului în perioada președinției române, în 2016-2017. Potrivit vicepremierului, profesionalismul și angajamentul acestuia au avut un rol esențial în obținerea consensului asupra definiției de lucru a antisemitismului.

„Această aniversare marchează o realizare diplomatică importantă și doresc cu acest prilej să aduc un omagiu regretatului ambasador Mihnea Constantinescu”, a spus Oana Gheorghiu la Conferința Internațională „Zece ani de la adoptarea definiției de lucru a antisemitismului a Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului”.

Vicepremierul a amintit și raportul final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, prezidat de Elie Wiesel, care a documentat responsabilitatea autorităților române pentru Holocaustul din teritoriile aflate sub administrație românească. Ulterior, România și-a recunoscut oficial această responsabilitate.

Printre măsurile adoptate în ultimele două decenii, Gheorghiu a enumerat înființarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, instituirea zilelor naționale de comemorare a Holocaustului și a Holocaustului împotriva romilor, realizarea unor memoriale și muzee, precum și derularea unor proiecte educaționale și culturale.

Oana Gheorghiu transmite că un moment important a fost adoptarea în 2017 a definiției de lucru a antisemitismului, ulterior integrată în legislația națională. România a adoptat, începând din 2021, și două strategii naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură. De asemenea, disciplina „Istoria evreilor. Holocaustul” a devenit obligatorie în învățământul liceal.

Antisemitismul continuă să reprezinte o amenințare

În ciuda acestor măsuri, Oana Gheorghiu a avertizat că antisemitismul continuă să reprezinte o amenințare, iar mediul în care acesta se manifestă s-a schimbat semnificativ în ultimul deceniu.

„Ceea ce s-a schimbat, dramatic, este viteza cu care acestea se răspândesc, publicul larg la care pot ajunge și ușurința cu care discursurile antisemite și ura pătrund în dezbaterea publică”, a afirmat vicepremierul.

Ea a atras atenția că rețelele sociale favorizează răspândirea rapidă a teoriilor conspiraționiste, a tentativelor de relativizare sau distorsionare a Holocaustului și a stereotipurilor antisemite, care pot fi normalizate înainte ca instituțiile să poată interveni.

„Expunerea repetată la ură poate face ca ceea ce ar trebui să fie inacceptabil să înceapă să pară normal, iar granița dintre cuvinte și violență poate fi foarte fragilă”, a spus Gheorghiu.

Ea a pledat pentru pregătirea profesioniștilor, monitorizarea și combaterea incidentelor antisemite și pentru asigurarea unui climat în care toți cetățenii să poată trăi liber și în siguranță, indiferent de etnia lor.

„Antisemitismul este o amenințare care ne privește pe toți, deoarece atunci când este tolerat, alte forme de intoleranță nu întârzie să apară”, a subliniat Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a reafirmat angajamentul Guvernului României de a combate antisemitismul, xenofobia, radicalizarea și discursul instigator la ură prin educație, comemorare, politici naționale și cooperare cu Federația Comunităților Evreiești din România și cu partenerii internaționali.

Caz recent: un tânăr din Capitală a fost reținut pentru amenințări teroriste

Tânărul de 21 de ani care, în august 2025, a atacat un livrator originar din Bangladesh, din motive rasiale și xenofobe, și i-a cerut să plece din România, a fost reținut de DIICOT. Cosmin Tudoran este cercetat pentru amenințare în scop terorist în formă continuată, după ce ar fi transmis timp de aproximativ un an amenințări la adresa unor persoane aparținând unor minorități etnice și religioase.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus ieri reținerea lui Cosmin Tudoran. Din probatoriul administrat în cauză rezultă că, începând din octombrie 2025 și până în prezent, tânărul, motivat religios și ideologic, ar fi transmis în mod repetat amenințări pe rețelele de socializare.