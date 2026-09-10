Bărbat din Galați, reținut pentru propagandă nazistă și antisemită. Mesajul care a atras atenția

Un bărbat de 35 de ani, din localitatea Independenţa, judeţul Galaţi, a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat că în cursul lunii iunie 2025 ar fi publicat, pe o platformă de socializare, mesaje, comentarii şi imagini reprezentând idei de anihilare, inferiorizare şi dezumanizare a unor persoane, pe criterii de naţionalitate, etnie ori religie.

Bărbat reținut Foto: Shutterstock

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 35 de ani, din localitatea Independenţa, judeţul Galaţi, scrie News.

El este cercetat într-un dosar penal privind incitarea la violenţă, ură sau discriminare, distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului, în orice mod, prin intermediul unui sistem informatic de materiale rasiste şi xenofobe, promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi crime de război, utilizarea în public a simbolurilor fasciste, aprobarea în mod evident, prin orice mijloace, în public a Holocaustului, ori a efectelor acestuia, prin intermediul unui sistem informatic.

„Din cercetări a rezultat că, în perioada 19 – 20 iunie 2025, acesta ar fi utilizat un cont de pe o platformă de socializare pentru a publica mesaje, comentarii, imagini şi reprezentări grafice prin care ar fi fost exprimate idei de anihilare, inferiorizare şi dezumanizare a unor persoane sau categorii de persoane, pe criterii de naţionalitate, etnie ori religie. De asemenea, ar fi publicat o reprezentare grafică a unei explozii nucleare, însoţită de mesajul „NUKE THEM ALL” (n.a. „distruge-i pe toți cu arme nucleare”) şi de referiri la mai multe state şi populaţii, precum şi materiale prin care ar fi promovat idei fasciste şi rasiste, ar fi elogiat regimul nazist şi ar fi transmis mesaje antisemite”, precizează IPJ Galați.

Totodată, adaugă anchetatorii, acesta ar fi pus la dispoziţia publicului o fotografie în care apare efectuând salutul nazist şi ar fi publicat mesaje prin care ar fi aprobat efectele Holocaustului şi şi-ar fi exprimat regretul că exterminarea evreilor nu a fost completă.

Bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Galaţi, urmând ca, la data de 10 septembrie 2026, să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Lieşti, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.