Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a reacționat luni, 2 noiembrie, la criticile privind luxul afișat de invitații de la botezul fiului său. Acesta a spus că a fost un weekend „greu” pentru cei care au stat „la pândă, prin boscheți” pentru a comenta imaginile de la petrecere.

„Bună dimineața, puțin prea de dimineață, după un weekend greu, după cum bine știți. Dar nu doar pentru cei care au fost în sală, la eveniment, a fost un weekend greu, ci și pentru ceilalți. Au stat la pândă, au stat prin boscheți, au stat toată noaptea treji, să comenteze, să propage, să promoveze...

Deci un weekend greu pentru toată lumea, suntem foarte obosiți și unii, și alții”, a declarat Alfred Simonis luni, în deschiderea unei ședințe, potrivit unei înregistrări video postate de Vocea Timișului.

Afirmațiile vin în contextul evenimentul de sâmbătă, 31 octombrie, care a adunat mai multe nume importante din PSD. Printre invitați s-au aflat atât „veterani", cât și reprezentanți ai noii generații de social-democrați. Nașul copilului lui Simonis a fost președintele PSD, Sorin Grindeanu.

La petrecerea de botez, atmosfera a fost întreținută de artistul italian Al Bano, alături de Damian Drăghici și Theo Rose.

Ulterior, Grindeanu a spus că înțelege nemulțumirea celor care au considerat că imaginile de la petrecere transmit un mesaj nepotrivit, în contextul dificultăților economice și al măsurilor de austeritate resimțite de populație.

„Am văzut reacţiile apărute după evenimentul din weekend. Înțeleg criticile celor care au considerat că unele dintre aceste imagini transmit un mesaj nepotrivit în contrast cu problemele pe care le are România.

Toți cei care avem responsabilități publice tre să fim mult mai atenți cu felul în care ne raportăm la oameni și la mesajul pe care îl transmitem chiar și în cazul unor evenimente private.

Regret percepția creată în rândul oamenilor care au resimțit puternic măsurile de austeritate din ultimul an. Consider că avem obligaţia să demonstrăm, prin ceea ce facem, că am înţeles acest lucru”, a declarat liderul PSD, luni.