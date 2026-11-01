„Socialiștii de caviar”. Liberalii critică PSD după botezul fiului lui Alfred Simonis. Ciolacu: "Blana mea de 500 € a ajuns la 15.000 €"

Liberalii Alexandru Muraru și Gigel Știrbu critică luxul pe care susțin că l-au afișat participanții la botezul fiului lui Alfred Simonis. Cei doi pun în contrast ținutele invitaților cu discursul PSD despre dificultățile românilor.

Critici pentru PSD după aparițiile la un eveniment privat Foto: Facebook Gigel Stirbu

Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a criticat liderii PSD după petrecerea de botez a fiului președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Într-un mesaj publicat pe Facebook, liberalul i-a numit „socialiști de caviar” și i-a acuzat că afișează un lux incompatibil cu discursul lor despre dificultățile oamenilor obișnuiți.

„Socialiștii de caviar au dat prima mega-petrecere de fițe după ce au preluat puterea. Liderii PSD s-au adunat la un eveniment privat pentru a organiza de bună seamă lupta cu «greaua moștenire»”, a afirmat Alexandru Muraru.

Liberalul a ironizat ținutele și accesoriile participanților, invocând blănuri, ceasuri și toalete de gală. El a făcut și o comparație cu indexarea pensiilor.

„Dacă le pui țoalele la un loc și evaluezi costurile, poți face indexarea pensiilor”, a scris Muraru.

Muraru a susținut că evenimentul ilustrează o ruptură între liderii social-democrați și cei pe care aceștia afirmă că îi reprezintă.

„Demonstrația de opulență și lux de la evenimentul lui Simonis spune, de fapt, totul despre PSD: un partid desprins complet de viața și nevoile oamenilor obișnuiți”, a afirmat vicepreședintele PNL.

Gigel Știrbu: „Halloween-ul la PSD-iști!”

Și vicepreședintele PNL Gigel Știrbu a criticat evenimentul, într-o postare pe Facebook intitulată „Halloween-ul la PSD-iști!”. Liberalul a folosit expresia „botezul socialiștilor de caviar” și a acuzat participanții că afișează un lux în contrast cu dificultățile financiare ale românilor.

„În timp ce românii își numără banii de la o lună la alta, strâng cureaua în fața facturilor și se întreabă cum o să treacă iarna, la Timișoara s-a strigat catalogul opulenței sfidătoare”, a scris Gigel Știrbu.

Știrbu a invocat, la rândul său, blănuri, bijuterii, mașini și ceasuri scumpe, comparând cheltuielile de lux cu nevoile pensionarilor și cu finanțarea educației și a spitalelor.

Petrecerea de botez a celui de-al treilea fiu al lui Alfred Simonis a avut loc sâmbătă seara, iar nașul copilului a fost Sorin Grindeanu. Printre participanți s-au numărat Marcel Ciolacu, însoțit de Sorina Docuz, Olguța Vasilescu, Claudiu Manda, Florin Manole și Alexandru Rafila. La eveniment au cântat Al Bano, Damian Drăghici și Teo Rose, conform G4Media.

Potrivit relatării Adevărul, evenimentul a avut loc la Timișoara.

Petrecerea s-a desfășurat în aceeași zi în care, tot la Timișoara, la congresul USR, Dominic Fritz și Radu Miruță au criticat PSD. În discursul său, Fritz i-a vizat pe Sorin Grindeanu și Alfred Simonis.

G4Media a relatat că soția lui Sorin Grindeanu a purtat o geantă Chanel evaluată la aproximativ 4.000 de euro, pe baza consultării unor site-uri de specialitate, iar soția lui Alexandru Rafila, o geantă Dior pentru care publicația a indicat un preț de 3.500 de lire sterline pe piața second-hand. G4Media a precizat că nu a putut stabili cu exactitate marca și prețul hainei de blană purtate de Sorina Docuz, partenera lui Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu susține că blana purtată de Sorina Docuz a costat 500 de euro

Marcel Ciolacu a susținut că haina de blană purtată de partenera sa a costat 500 de euro, nu 15.000 de euro, cât ar fi fost indicat în unele relatări. El a afirmat că a cumpărat-o de la magazinul BEST VIP Leather & Fur, din Marele Bazar din Istanbul.

„Se pare că blana mea de 500 € a ajuns la 15.000 € în unele relatări. Așa că fac o precizare: prețul real este de 500 €”, a declarat Ciolacu pentru G4Media.

Ciolacu a transmis fotografii cu magazinul, cartea de vizită și haina în atelier.