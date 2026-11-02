Grindeanu regretă reacțiile apărute după botezul controversat la care au participat liderii PSD : „Trebuie să fim mult mai atenți”

Sorin Grindeanu a comentat criticile apărute după petrecerea din weekend la care au participat mai mulți lideri social-democrați. Evenimentul a fost organizat cu ocazia botezului fiului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

Sorin Grindeanu a comentat criticile apărute după petrecerea din weekend. Foto: Alexandra Pandrea / Alexandra Pandrea/GMN

Grindeanu a spus că înțelege nemulțumirea celor care au considerat că imaginile de la petrecere transmit un mesaj nepotrivit, în contextul dificultăților economice și al măsurilor de austeritate resimțite de populație.

„Am văzut reacţiile apărute după evenimentul din weekend. Înțeleg criticile celor care au considerat că unele dintre aceste imagini transmit un mesaj nepotrivit în contrast cu problemele pe care le are România. Toți cei care avem responsabilități publice tre să fim mult mai atenți cu felul în care ne raportăm la oameni și la mesajul pe care îl transmitem chiar și în cazul unor evenimente private. Regret percepția creată în rândul oamenilor care au resimțit puternic măsurile de austeritate din ultimul an. Consider că avem obligaţia să demonstrăm, prin ceea ce facem, că am înţeles acest lucru”, a declarat liderul PSD, luni.

Ulterior, întrebat despre criticile primite, Grindeanu a precizat că nu va accepta niciodată „criticile unor ipocriți”. Întrebat dacă și liderii PSD au sărăcit în ultimul an, acesta a răspuns afirmativ.

Acesta a subliniat că prioritatea celor aflați la guvernare trebuie să fie răspunsul la așteptările cetățenilor, care își doresc venituri mai mari, locuri de muncă și relansarea economiei. Totodată, a punctat că românii trebuie să vadă această preocupare nu doar în declarațiile politicienilor, ci mai ales în acțiunile lor concrete: „Iar românii trebuie să vadă această preocupare nu doar în declaraţiile noastre, ci mai ales în faptele noastre”.

Petrecere cu nume grele din PSD în familia lui Alfred Simonis

Președintele Consiliului Județean Timiș și-a botezat cel de-al treilea fiu, iar evenimentul a adunat mai multe nume importante din PSD. Printre invitați s-au aflat atât „veterani", cât și reprezentanți ai noii generații de social-democrați. Nașul copilului a fost președintele PSD, Sorin Grindeanu.

La petrecerea de botez, atmosfera a fost întreținută de artistul italian Al Bano, alături de Damian Drăghici și Theo Rose.