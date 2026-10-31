Petrecere cu nume grele din PSD în familia lui Alfred Simonis, care şi-a botezat al treilea băiat. Sorin Grindeanu este nașul copilului

Președintele Consiliului Județean Timiș și-a botezat cel de-al treilea fiu, iar evenimentul a adunat mai multe nume importante din PSD. Printre invitați s-au aflat atât „veterani", cât și reprezentanți ai noii generații de social-democrați.

Sorin Grindeanu este naşul celui d-al treilea fiu al lui Alfred Simonis Foto: colaj banatulmeu

În aceeași zi în care Dominic Fritz și Radu Miruță lansau critici dure la adresa PSD și a liderilor săi, social-democrații s-au întâlnit la o petrecere în familia lui Alfred Simonis.

Timișoara a fost, sâmbătă, 31 octombrie, scena a două evenimente în care PSD și liderii săi au fost în prim-plan, dar în ipostaze diferite. La congresul USR, Dominic Fritz l-a atacat direct pe Sorin Grindeanu și i-a nominalizat, în același discurs, pe Alfred Simonis și alți lideri social-democrați, în timp ce Radu Miruță a lansat, la rândul său, acuzații la adresa PSD.

În aceeași zi, însă, în tabăra social-democrată atmosfera a fost una de petrecere. Membrii marcanți ai PSD au lăsat deoparte politica și au petrecut la botezul celui de-al treilea fiu al lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș și liderul organizației PSD Timiș, potrivit Antena3.

Sorin Grindeanu, președintele partidului, a fost nașul copilului, iar printre invitaţi s-au numărat atât nume cu vechime în partid, precum Marcel Ciolacu, Olguța Vasilescu și Alexandru Rafila, cât și reprezentanți ai generației mai tinere, Alexandru Rogobete și Florin Manole.