 Becali le ia apărarea liderilor PSD criticați pentru hainele scumpe purtate la botez: „Trebuie să vină în zdrențe ca să nu-i criticați?” | adevarul.ro
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Becali le ia apărarea liderilor PSD criticați pentru hainele scumpe purtate la botez: „Trebuie să vină în zdrențe ca să nu-i criticați?”

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Gigi Becali, parlamentar independent și patron al FCSB, a luat apărarea luni seară, 2 noiembrie, invitaților care au purtat haine scumpe la botezul fiului lui Alfred Simonis, președintele PSD Timiș.

Gigi Becali
Gigi Becali Foto: Mediafax/Alex Nicodim

„Bă, dacă n-are 2-3 mii o rochie, păi ce bărbat e ăla? Înseamnă că-i găinar! Ce să mai caute ăla în politică? Dacă el nu știe să ia la nevasta lui o rochie de 3.000, ce să mai am nevoie să vorbesc cu el?

Adică dumneata vrei să spui mie că binele public… Eu ce să fac? Eu să fiu președinte județean pentru binele public, eu nevestei mele să nu-i iau nici de 3.000 de euro la botez? Și sunt un idiot? Adică să mă uit la Becali cum e milionar și nevasta mea să nu aibă nicio rochie de 3.000? Cam așa spui dumneata!”, a declarat Gigi Becali la B1 TV.  

Acesta a mai spus că unii dintre politicienii prezenți la botez ar câștiga lunar între 4.000 și 5.000 de euro, estimare pe care nu a însoțit-o de documente privind veniturile persoanelor respective.

„Bă, oamenii ăștia au 4-5 mii de euro salariu pe lună! Și 3.000 face rochia? Bă, dacă ia două salarii și tot îi ia o blană! Bă, femeia asta are și ea afaceri. Chiar dacă nu are afaceri, să spunem. Dacă se angajează, tot ia 2-3.000 pe lună. Ea, o rochie de 3.000. Care-i problema? Trebuie să vină în zdrențe la botez lumea ca să nu-i criticați voi?”, a continuat Becali.

„Bravo lui, lui Simonis! Ce, mă, face botezul copilului!”

„Bravo lui, lui Simonis! Ce, mă, face botezul copilului! Sunt tânăr, am nevoie să mă bucur, sunt tânăr, să se bucure lumea și prietenii mei. Filmați, că nu mă ascund cu nimic!”, a spus Becali, imaginându-și cum ar putea răspunde gazda petrecerii criticilor.

Deși i-a fost amintit în timpul emisiunii că PSD se prezintă drept un partid care apără oamenii cu venituri mici, patronul FCSB a respins critica și a susținut că fiecare ar trebui să-și permită haine scumpe.

Adică, cu alte cuvinte, dumneavoastră îmi spuneți mie așa: băi, noi suntem apărătorii săracilor, ca atare venim cu zdrențe, cu fundul rupt, ca să fim săraci noi ca voi. Nu!

Dacă vrei să fii apărătorul săracilor, trebuie să ai puțină minte, inteligență și bărbăție ca să poți să-i aperi pe săraci. Iar dacă ai puțină minte și bărbăție, cumpără-i la nevastă rochie de 5.000 măcar! Dacă nu, stai acasă!”, a explicat Becali.

Petrecere cu nume grele din PSD în familia lui Simonis

Președintele Consiliului Județean Timiș și-a botezat cel de-al treilea fiu, iar evenimentul a adunat mai multe nume importante din PSD. Printre invitați s-au aflat atât „veterani", cât și reprezentanți ai noii generații de social-democrați. 

Nașul copilului a fost președintele PSD, Sorin Grindeanu.

La petrecerea de botez, atmosfera a fost întreținută de artistul italian Al Bano, alături de Damian Drăghici și Theo Rose. 

Ulterior, Grindeanu a spus că înțelege nemulțumirea celor care au considerat că imaginile de la petrecere transmit un mesaj nepotrivit, în contextul dificultăților economice și al măsurilor de austeritate resimțite de populație.

„Am văzut reacţiile apărute după evenimentul din weekend. Înțeleg criticile celor care au considerat că unele dintre aceste imagini transmit un mesaj nepotrivit în contrast cu problemele pe care le are România.

Toți cei care avem responsabilități publice tre să fim mult mai atenți cu felul în care ne raportăm la oameni și la mesajul pe care îl transmitem chiar și în cazul unor evenimente private.

Regret percepția creată în rândul oamenilor care au resimțit puternic măsurile de austeritate din ultimul an. Consider că avem obligaţia să demonstrăm, prin ceea ce facem, că am înţeles acest lucru”, a declarat liderul PSD, luni.

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