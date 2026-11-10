Două deficite, o diferență de 28 de miliarde de lei. Miercuri, ministrul Finanțelor, chemat să dea explicații în Senat pentru cifrele diferite de la București și Bruxelles

Senatul votează miercuri moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Unul dintre principalele reproșuri vizează diferența de peste 28 de miliarde de lei dintre deficitul bugetar raportat de minister pentru primul semestru și cel calculat după metodologia europeană. Cele două valori măsoară însă lucruri diferite, iar pentru evaluarea finanțelor României la Bruxelles contează indicatorul ESA.

Senatul votează miercuri moțiunea împotriva ministrului de Finanțe Foto: ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

De unde vine diferența de 28 de miliarde de lei

Pentru primele șase luni din 2026, deficitul cash a fost de aproximativ 41 de miliarde de lei, echivalentul a 2% din PIB. În schimb, deficitul calculat potrivit metodologiei europene ESA 2010 a depășit 69 de miliarde de lei.

Diferența dintre cele două valori este de peste 28 de miliarde de lei. AUR susține că prezentarea deficitului în numerar fără publicarea periodică a unei estimări a deficitului european oferă o imagine incompletă asupra situației finanțelor publice.

Cele două cifre nu sunt însă rezultatul unor calcule identice. Ele folosesc reguli diferite pentru înregistrarea veniturilor și cheltuielilor statului.

Deficitul cash arată banii încasați și plătiți efectiv

Ministerul Finanțelor publică lunar execuția bugetară calculată în sistem cash, adică diferența dintre încasările efective ale statului și plățile realizate într-o anumită perioadă.

Dacă statul încasează 100 de lei și plătește 120 de lei, deficitul în numerar este de 20 de lei. O factură care a fost emisă, dar nu a fost achitată până la sfârșitul perioadei, nu este inclusă în cheltuielile efectiv plătite.

Acest indicator arată cum evoluează fluxurile de bani ale statului și este important pentru urmărirea execuției bugetare. El permite evaluarea încasărilor și a plăților, precum și a capacității administrației de a-și achita obligațiile.

Cum calculează Europa deficitul bugetar

La nivelul Uniunii Europene, deficitul este calculat potrivit metodologiei ESA 2010, care se bazează pe contabilitatea de angajamente.

Spre deosebire de sistemul cash, această metodă înregistrează veniturile și cheltuielile în momentul în care apare dreptul de încasare sau obligația de plată, nu atunci când banii intră sau ies efectiv din conturile statului.

De exemplu, dacă o instituție publică primește în iunie lucrări în valoare de 100 de lei, obligația de plată este înregistrată în contabilitatea europeană chiar dacă factura este achitată abia în august. În calculul cash, cheltuiala va apărea în luna în care se face plata.

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Aceasta este una dintre explicațiile diferențelor dintre cei doi indicatori, dar nu singura. Metodologia ESA include și ajustări privind dobânzile acumulate, creanțele și obligațiile de plată, fondurile europene, operațiunile financiare și instituțiile sau companiile încadrate în sectorul administrației publice.

Prin urmare, diferența dintre cele două valori nu poate fi pusă exclusiv pe seama facturilor neachitate.

Care deficit contează pentru Comisia Europeană

Pentru evaluarea respectării regulilor fiscale europene, indicatorul relevant este deficitul calculat potrivit metodologiei ESA 2010.

Acesta este folosit de Eurostat pentru raportarea deficitului și datoriei administrațiilor publice și stă la baza verificării încadrării în pragul de 3% din PIB prevăzut de regulile europene.

România se află în procedura de deficit excesiv, iar evaluarea angajamentelor fiscale asumate față de Uniunea Europeană se face pe baza indicatorului ESA. Prin urmare, valoarea de aproximativ 41 de miliarde de lei raportată de Ministerul Finanțelor nu înlocuiește deficitul de peste 69 de miliarde rezultat din calculul european.

Cele două valori au însă utilități diferite. Deficitul cash arată câți bani a încasat și a plătit efectiv statul, în timp ce deficitul ESA surprinde dezechilibrul bugetar potrivit regulilor comune de contabilitate națională.

Ce reproșează AUR ministrului Alexandru Nazare

Moțiunea simplă depusă de AUR poartă titlul „Bugetul statului la ora adevărului. Același ministru, două contabilități: una pentru români, alta pentru Bruxelles”.

Inițiatorii cer Ministerului Finanțelor să publice cel puțin trimestrial atât deficitul cash, cât și o estimare a deficitului ESA, însoțite de explicații privind diferențele dintre cele două valori.

Documentul este semnat de 34 de senatori AUR și neafiliați și urmează să fie dezbătut și votat miercuri, 11 noiembrie, în Senat.

Adoptarea unei moțiuni simple exprimă poziția politică a Senatului asupra activității ministrului, dar nu conduce automat la demiterea acestuia.