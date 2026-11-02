 Marcel Ciolacu rupe tăcerea după controversa de la botezul de lux din Timișoara, unde a apărut alături de Sorina Docuz: „Suntem împreună, fericiți și asumați” | adevarul.ro
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Exclusiv Marcel Ciolacu rupe tăcerea după controversa de la botezul de lux din Timișoara, unde a apărut alături de Sorina Docuz: „Suntem împreună, fericiți și asumați”

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Fostul premier Marcel Ciolacu, acum președintele Consiliului Județean Buzău, a confirmat că relația cu Sorina Docuz continuă, după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora cei doi și-ar fi anulat nunta programată pentru finalul lunii noiembrie.

sorina docuz marcel ciolacu facebook jpg
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sorina docuz marcel ciolacu facebook jpg Foto: Facebook

Fostul premier a confirmat, pentru „Adevărul”, că relația dintre cei doi continuă.

Suntem împreună, fericiți și asumați”, a declarat Marcel Ciolacu (58 de ani) pentru „Adevărul”, după apariția informațiilor privind anularea nunții.

Declarația fostului premier vine în contextul veștilor din ultimele zile despre presupuse schimbări în planurile de nuntă ale celor doi. 

Informația despre anularea nunții a fost publicată de G4Media. Potrivit sursei citate, Ciolacu ar fi confirmat că evenimentul nu va mai avea loc în perioada stabilită și a explicat decizia printr-o formulare scurtă: „Rămânem în probe o perioadă”.

Precizarea vine în contextul controverselor stârnite de imaginile de la botezul fiului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș. Petrecerea, organizată sâmbătă, 31 octombrie, la Timișoara, a adunat numeroși lideri PSD, iar ținutele și accesoriile de lux afișate de invitați au generat numeroase comentarii în spațiul public.

Haina Sorinei Docuz, estimată la peste 10.000 de euro. Ce spune Marcel Ciolacu

Una dintre cele mai comentate apariții a fost cea a Sorinei Docuz, care l-a însoțit pe Marcel Ciolacu la eveniment. Aceasta a purtat o rochie gri, accesorizată cu o haină de blană despre care s-a speculat în mediul online că ar fi din șinșilă și ar costa între 12.000 și 17.000 de euro.

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a avansat, la rândul său, suma de 17.000 de euro. Marcel Ciolacu a respins aceste estimări și a declarat că haina a fost cumpărată din Marele Bazar din Istanbul și a costat 500 de euro.

Fostul premier a prezentat fotografii cu magazinul din Istanbul și cartea de vizită a acestuia. Potrivit declarațiilor sale, magazinul ar fi folosit ulterior imaginea celor doi pentru promovare.

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Foto: Instagram

În clipul postat pe rețelele de socializare, reprezentanții retailerului BEST VIP Leather & Fur au ținut să facă lămuriri cu privire la valoarea piesei vestimentare, menționând că haina din blană de iepure a fost achiziționată la prețul de 500 de euro. De altfel, într-un clip de pe Instagram reprezentanta brandului vorbește în română și susține că este îmbrăcată într-o blană aproape identică cu cea purtată de Sorina Docuz.

„15.000 € sau 500 €? ADEVĂRUL DESPRE BLANA DISCUTATĂ ÎN PRESA DIN ROMÂNIA!

În urma informațiilor apărute în presa din România despre ținuta purtată de Sorina Docuz la evenimentul din Timișoara, dorim să clarificăm câteva detalii.

Produsul a fost realizat la comandă în magazinul nostru din Istanbul.

Prețul real de vânzare în magazinul nostru: 500 €.

Respectăm confidențialitatea clienților și nu comentăm subiecte politice”, se arată în postarea magazinului.

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Foto: Instagram
Contracte de milioane în școli de stat pentru firma Gab Pavolux, legată de Sorina Docuz, apropiata lui Ciolacu

Grindeanu regretă reacțiile provocate de imaginile de la botez

Petrecerea organizată de Alfred Simonis a atras critici și din cauza contrastului dintre ținutele invitaților și situația economică a populației, în condițiile măsurilor de austeritate. Printre participanți s-au numărat Sorin Grindeanu, care este și nașul copilului, Marcel Ciolacu, Lia Olguța Vasilescu, Claudiu Manda, Paul Stănescu, Alexandru Rafila, Alexandru Rogobete și Florin Manole.

Atmosfera a fost întreținută de artiștii Al Bano, Damian Drăghici și Theo Rose. Evenimentul a avut sute de invitați.

Luni, 2 noiembrie, Sorin Grindeanu a reacționat la criticile apărute în spațiul public. Președintele PSD a recunoscut că imaginile au transmis un mesaj nepotrivit, în raport cu dificultățile economice resimțite de români.

„Înțeleg criticile celor care au considerat că unele dintre aceste imagini transmit un mesaj nepotrivit, în contrast cu problemele pe care le are România. În contextul social dificil, toți cei care avem responsabilități publice trebuie să fim mult mai atenți cu felul în care ne raportăm la oameni și la mesajul pe care îl transmitem, chiar și în cadrul unor evenimente private”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a spus că regretă percepția creată în rândul celor afectați de măsurile de austeritate din ultimul an și a susținut că partidul trebuie să demonstreze prin fapte că a înțeles nemulțumirile populației. El a indicat drept priorități creșterea veniturilor, crearea locurilor de muncă și relansarea economiei.

Liberalii și USR au criticat luxul afișat de liderii PSD

Reacțiile opoziției au apărut încă de duminică, după publicarea fotografiilor de la botez. Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru i-a numit pe social-democrați „socialiști de caviar” și a criticat diferența dintre discursul partidului despre dificultățile românilor și ținutele afișate la petrecere.

„Socialiștii de caviar”. Liberalii critică PSD după botezul fiului lui Alfred Simonis. Ciolacu: "Blana mea de 500 € a ajuns la 15.000 €"

„Dacă le pui țoalele la un loc și evaluezi costurile, poți face indexarea pensiilor”, a scris liberalul pe Facebook.

Un alt lider PNL, Gigel Știrbu, a ironizat evenimentul, pe care l-a numit „Halloween-ul la PSD-iști”, criticând afișarea accesoriilor și ținutelor costisitoare într-o perioadă în care populația se confruntă cu probleme financiare.

Și președintele USR, Dominic Fritz, a comentat imaginile de la petrecere. Acesta a spus ironic că reprezentanții partidului nu au fost invitați și nici nu aveau o garderobă potrivită, adăugând că ar fi curioși să afle de unde provin banii pentru ținutele afișate.

Cine este Sorina Docuz

Sorina Docuz (35 de ani), fostă câștigătoare a titlului Miss Buzău, este antreprenoare. A fost căsătorită cu primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, căruia i-a dăruit un fiu. Ulterior s-a măritat cu omul de afaceri Mădălin Stan, cu care are o fiică, iar în ultimii ani a fost asociată cu Marcel Ciolacu. 

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