Alexandru Muraru o acuză pe noua șefă a TVR că ar fi încercat să monitorizeze jurnaliștii: „Produce teamă și autocenzură”

Deputatul PNL Alexandru Muraru a transmis vineri, 11 septembrie, că noul președinte-director general interimar al Televiziunii Publice, Sorina Matei, ar fi intrat într-un grup intern al jurnaliștilor din Știrile TVR, în care sunt discutate subiectele și deciziile editoriale, avertizând că simpla sa prezență „produce presiune, teamă și autocenzură”.

Alexandru Muraru Foto: Adevărul

„Primul gest al noii conduceri a TVR este unul extrem de grav: Sorina Matei a încercat să pătrundă în spațiul intern în care jurnaliștii discută subiectele, prioritățile și deciziile editoriale. Nu era nevoie de prezența sa acolo pentru a transmite o informație. Aceasta putea fi comunicată directoarei Știrilor sau oricărui jurnalist. În realitate, era o tentativă de monitorizare a redacției.

Simpla prezență a președintelui-director general într-un asemenea grup produce presiune, teamă și autocenzură. Grupul are aproximativ 200 de jurnaliști din întreagă tară, inclusiv din studiourile teritoriale, pentru a discuta subiecte, a stabili componența unor echipe (planul editorial si cine e de serviciu), se comentează subiecte”, a anunțat acesta într-o postare pe Facebook.

Deputatul PNL adaugă că jurnaliștii TVR au apărat independența redacției, după ce i-ar fi atras atenția Sorinei Matei că președintele instituției nu are atribuții editoriale și că niciun alt șef al televiziunii publice nu a făcut parte din grupul respectiv.

Potrivit lui Muraru, Sorina Matei s-ar fi retras din grup după protestul jurnaliștilor și apariția informației în presă.

„Acest comportament contravine principiilor din Statutul jurnalistului, regulilor independenței editoriale și exigențelor europene aplicabile serviciilor publice de media. Regulamentul european privind libertatea mass-mediei cere ca instituțiile publice de presă să fie independente editorial și funcțional și protejate împotriva interferențelor politice.

TVR nu poate deveni televiziunea PSD–AUR și nici instrumentul prin care sunt supravegheați sau intimidați jurnaliștii incomozi. AUR și PSD au demarat capturarea instituțiilor statului. Este necesară o explicație publică imediată și o garanție instituțională clară că președintele-director general nu va interveni, direct sau indirect, în activitatea editorială a Știrilor TVR.”

Acesta o acuză pe Sorina Matei de poziții pro-Kremlin, anti-UE, anti-NATO și anti-SUA, susținând că numirea acesteia la conducerea TVR ar reprezenta un risc pentru independența editorială și un avantaj pentru Moscova.

„Comisiile reunite de Cultură din Camera Deputatilor și Senat trebuie să se pregătească de chemarea pro-putinistei Sorina Matei pentru a da explicații, așa cum o comisie de anchetă este necesară!”

Cine este Sorina Matei

TVR și Radio România au rămas fără conducerile instalate în urmă cu aproape un an, după ce deciziile Curții Constituționale privind Consiliile de Administrație au produs efecte juridice.

În acest context, Parlamentul a aprobat marți, 8 septembrie, două numiri interimare: jurnalista Sorina Matei conduce Televiziunea Română, iar Răzvan Dincă a revenit la conducerea interimară a Societății Române de Radiodifuziune.

Sorina Matei are aproape trei decenii de experiență în presă, debutând în 1997 în presa scrisă. Din 2003 a lucrat în televiziune, trecând pe la Antena 1, Antena 3, B1 TV, România TV, Digi24 și Aleph News. Timp de aproximativ 12 ani a fost acreditată la Palatul Cotroceni, urmărind activitatea mai multor președinți, și s-a specializat în jurnalism politic, de investigație și justiție. În octombrie 2025, s-a alăturat echipei Gândul-Mediafax.