 Adriana Săftoiu contestă motivarea CCR care îi afectează numirea la conducerea TVR: „Mie mi se pare destul de grav” | adevarul.ro
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Adriana Săftoiu contestă motivarea CCR care îi afectează numirea la conducerea TVR: „Mie mi se pare destul de grav”

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Adriana Săftoiu, președintele-director general al Televiziunii Române, contestă modul în care Curtea Constituțională a formulat motivarea unei decizii care afectează inclusiv actul prin care ea a fost numită la conducerea TVR. Săftoiu susține că hotărârea privind numirea sa nu a fost contestată de AUR și nici nu ar fi fost discutată în plenul CCR, însă apare în motivare ca o extensie a unei alte hotărâri.

Adriana Săftoiu, președintele-director general al Televiziunii Române.
Adriana Săftoiu, președintele-director general al Televiziunii Române. Foto: arhivă

Șefa TVR spune că situația ridică o problemă de principiu și afirmă că este „îngrijorător” faptul că în motivarea CCR ar fi fost inclusă o chestiune care, potrivit susținerilor sale, nu a făcut obiectul deliberării.

„Mă uimește faptul că hotărârea prin care am fost numită președinte – director general la televiziune, care nu a fost atacată de AUR ca neconstituțională, totuși Curtea a decis că este neconstituțională. Înțeleg că nici măcar această hotărâre, Hotărârea 50, nu a fost discutată în plenul CCR”, a declarat Adriana Săftoiu pentru Cotidianul.

Potrivit acesteia, Hotărârea 50 apare în motivarea CCR drept o extensie a Hotărârii 45.

„Pur și simplu apare în motivare ca o extensie a Hotărârii 45 – decizia a fost extinsă și către Hotărârea 50. Mie mi se pare destul de grav”, a mai spus Săftoiu.

Surse parlamentare au declarat că situația interimatelor de la TVR și SRTV urmează să fie decisă în plenul reunit al Parlamentului. Potrivit acestora, interimatele nu se prelungesc automat.

Săftoiu: „Mi-e și frică să suspectez” o ingerință politică

Întrebată dacă suspectează o posibilă ingerință politică sau existența unui interes politic în această situație, Adriana Săftoiu a spus că se teme chiar să ia în calcul o asemenea ipoteză.

„Sincer, mi-e și frică să suspectez așa ceva, pentru că ar fi extraordinar de grav să mă gândesc că CCR ia decizii în funcție de interesele politice ale momentului”, a afirmat președintele-director general al TVR.

Aceasta a subliniat însă că are o întrebare legată de modul în care a fost redactată motivarea.

„Dar pentru mine este un mare semn de întrebare cum a putut să apară în motivare acest lucru. Adică declari o hotărâre neconstituțională fără ca cineva să fi sesizat, să fi cerut să judeci așa ceva, prin urmare nici nu ai judecat”, a declarat Săftoiu.

„Nu e vorba despre faptul că mai sunt sau nu mai sunt președinte-director general”

Adriana Săftoiu susține că nu privește situația din perspectiva propriului mandat, ci ca pe o problemă de principiu.

„Aici nu e vorba despre mine, sincer vă spun. Nu e vorba despre faptul că mai sunt sau nu mai sunt președinte-director general. Este vorba, efectiv, de un principiu”, a declarat aceasta.

Săftoiu consideră îngrijorător faptul că motivarea CCR ar include o chestiune care, potrivit susținerilor sale, nu a fost deliberată.

„În acest moment, Curtea Constituțională a trecut în motivare ceva ce nici măcar nu a deliberat”, a mai spus șefa TVR.

Deocamdată, Adriana Săftoiu nu anunță un demers oficial împotriva deciziei.

Ce prevede motivarea CCR în cazul conducerii TVR

Potrivit informațiilor publicate de Cotidianul, surse susțin că votul exprimat de judecătorii CCR nu ar fi vizat și poziția Adrianei Săftoiu la conducerea TVR, iar mențiunea referitoare la încetarea efectelor actului de numire ar fi fost introdusă ulterior în motivare.

Este vorba despre articolul 63 din motivarea Curții, care prevede că actul de numire făcut de Parlament în baza articolului 19 alineatul (7) din Legea nr. 41/1994, în considerarea componenței Consiliului de Administrație al SRTV stabilite prin Hotărârea Parlamentului nr. 45/2025, „își încetează efectele juridice la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial”, urmând ca Parlamentul să facă o nouă numire.

Articolul 19 alineatul (7) din Legea nr. 41/1994 reglementează procedura prin care Parlamentul numește președintele Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune, respectiv al Societății Române de Radiodifuziune, dintre membrii titulari ai consiliilor de administrație.

Cum ar putea fi schimbată conducerea TVR

Sursele citate de Cotidianul susțin că, dacă s-ar fi dorit schimbarea Adrianei Săftoiu din funcția de președinte-director general al TVR, exista și o altă procedură prevăzută de lege.

Astfel, Parlamentul putea dezbate raportul de activitate al TVR și, în cazul respingerii acestuia, conducerea televiziunii publice ar fi fost demisă în condițiile prevăzute de lege.

Raportul de activitate al TVR se află în Parlament încă din luna aprilie, potrivit acelorași surse, însă nu a fost dezbătut până în prezent.

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