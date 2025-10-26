Aderarea R. Moldova la UE şi parteneriatul strategic bilateral, temele discutate de Maia Sandu și Nicuşor Dan la București

Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu, aflată duminică la Bucureşti pentru a asista la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, a discutat cu Nicuşor Dan despre sprijinul României pentru aderarea R. Moldova la UE şi despre parteneriatul strategic bilateral.

Potrivit unui comunicat al Preşesdinţiei de la Chişinău, în cadrul vizitei la Bucureşti, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu preşedintele României, Nicuşor Dan.

Discuţiile au vizat cooperarea bilaterală şi proiectele comune în beneficiul cetăţenilor de pe ambele maluri ale Prutului, scrie News.

”Cei doi şefi de stat au reafirmat angajamentul pentru consolidarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova şi România şi au discutat despre avansarea procesului de aderare a ţării noastre la Uniunea Europeană, cu sprijinul României”, precizează sursa citată.