Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I va fi decorat luni, la Palatul Cotroceni, de președintele Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, îl va primi luni seară pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, împreună cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Palatul Cotroceni.

Întâlnirea oficială este programată la ora 18:00, iar la 18:30 va avea loc o ceremonie de decorare a Patriarhului Ecumenic și a Patriarhiei Române, potrivit Administrației Prezidențiale, scrie Mediafax.

Distincțiile acordate vor recunoaște contribuția Patriarhului Bartolomeu I la promovarea dialogului interortodox și sprijinul oferit Bisericii Ortodoxe Române, precum și rolul Patriarhiei Române în consolidarea spiritualității naționale și promovarea valorilor creștine.

Evenimentul are loc în contextul celebrării Centenarului ridicării Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie și după sfințirea, duminică, a picturii Catedralei Naționale, care a adunat mii de credincioși și oficiali.