Video Nicușor Dan, împreună cu familia la slujba de sfințire de la Catedralei Naționale. Cum a atrs atenția fiul cel mic al președintelui

Președintele Nicușor Dan a participat, duminică, 26 octombrie, la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii ai lor, Aheea și Antim.

Familia prezidențială a asistat la slujba de sfințire a interiorului Catedralei Naționale, alături de aproximativ 3.000 de invitați oficiali. După ce au coborât din mașină, au fost întâmpinați pe esplanadă de un reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române.

Un moment inedit a fost surprins de camerele Trinitas TV: fiul cel mic al președintelui a început să facă fotografii pe esplanadă, apoi s-a îndepărtat pentru câteva clipe, fiind imediat „recuperat” de mama sa, care l-a prins de mână. Imaginile au fost distribuite ulterior pe rețelele de socializare.

După slujbă, președintele Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru și copiii au salutat mulțimea de credincioși adunați pe treptele Catedralei.