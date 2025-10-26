Maia Sandu: Republica Moldova este pregătită să treacă la următoarea etapă de negocieri cu UE, dar procesul este blocat de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că ţara sa este pregătită să înceapă următoarea etapă de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană, însă procesul este blocat din cauza refuzului Ungariei de a aproba avansarea Ucrainei în acelaşi cadru. Liderul de la Chişinău a subliniat că, indiferent de situaţia politică, autorităţile continuă reformele necesare integrării europene.

„Noi suntem la etapa la care trebuie să începem următoarea etapă de negocieri. Această etapă este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina, dar noi ştim în mare parte care sunt reformele pe care trebuie să le facem şi, indiferent dacă procesul oficial este deschis sau nu, noi oricum suntem la următoarea etapă în raport cu măsurile pe care trebuie să le îndeplinim”, a declarat Maia Sandu, într-un interviu la Rock FM.

Preşedintele Republicii Moldova a explicat că ţara are „un front invizibil” de lucru, care ţine de ajustarea cadrului legal la standardele Uniunii Europene.

„Este foarte mult de lucru, este un front invizibil, dacă vreţi, pe care cetăţenii nu-l văd, dar noi trebuie să reuşim şi pe acest front de ajustare a cadrului legal la cel european. În acelaşi timp, trebuie să rezolvăm problemele imediate ale cetăţenilor şi să înviorăm dezvoltarea economică, în pofida incertitudinii generate de războiul din Ucraina”, a adăugat Sandu.

Întrebată despre posibilitatea unei integrări „limitate” a Republicii Moldova şi Ucrainei în UE, fără drept de veto, Maia Sandu a respins ideea: „Nu am avut aceste discuţii. Bineînţeles, noi ne dorim să reuşim să ajungem membru cu drepturi depline.”

În privinţa avansării în procesul de aderare, Maia Sandu a subliniat că decizia trebuie să fie una „meritocratică”, bazată pe reformele îndeplinite de fiecare stat candidat.

„Corect ar fi ca ambele ţări să treacă la următoarea etapă, pentru că aşa spune Uniunea Europeană. Este un proces meritocratic. Şi Moldova, şi Ucraina şi-au îndeplinit angajamentele şi trebuie să treacă la următoarea etapă. Eu sper foarte mult să vedem o decizie, să se găsească o soluţie, aşa încât ambele ţări să meargă înainte”, a afirmat preşedintele Republicii Moldova.