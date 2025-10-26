Președintele Maia Sandu, printre participanții ceremoniei de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se află în vizită oficială la București pe 26 octombrie, unde participă, alături de omologul său român Nicușor Dan, la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, cea mai mare biserică ortodoxă din lume.

Conform reprezentanților Administrației Prezidențiale de la Chișinău, Maia Sandu participă la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, fiind invitată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Eveniment de anvergură

Lidera de la Chișinău a ajuns în jurul orei 10:00 la lăcașul de cult.

La slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale sunt așteptați zece mii de pelerini și 2.500 de invitați oficiali, printre care se numără liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, și premierul României, Ilie Bolojan.

În aceeași zi, la București, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va avea o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan.