Maia Sandu vine la Bucureşti pentru a participa la Sfinţirea picturii Catedralei Naţionale. Va avea o întrevedere cu Nicuşor Dan

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua duminică, 26 octombrie, o vizită oficială la Bucureşti, potrivit unui comunicat transmis de Preşedinţia Republicii Moldova.

În cadrul vizitei, Maia Sandu va participa la Slujba de Sfinţire a picturii Catedralei Naţionale din Bucureşti, la invitaţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Totodată, preşedinta Republicii Moldova va avea o întrevedere cu preşedintele Nicuşor Dan, în cadrul căreia vor fi discutate aspecte privind cooperarea bilaterală şi relaţiile dintre Bucureşti şi Chişinău.

Ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale este programată pentru 26 octombrie 2025 și va fi oficiată de Patriarhul Bartolomeu, alături de Patriarhul României Daniel.

După sfințirea din acest an, Catedrala Națională va rămâne deschisă pentru slujirea liturgică și participarea credincioșilor.

Catedrala în context internațional

Într-o analiză realizată de „Adevărul.ro”, Catedrala Națională se numără printre cele mai mari construcții religioase din lume, alături de Bazilica Sfântul Petru din Vatican, Bazilica Fecioarei Maria de la Aparecida (Brazilia), Catedrala din Milano și Catedrala Sfântului Ioan cel Divin din New York.

Prin dimensiuni, edificiul din București depășește suprafața altor mari biserici din Europa și se înscrie în topul primelor zece lăcașuri de cult din lume ca volum construit.