Remus Pricopie spune că a cerut Departamentului de Stat al SUA să analizeze pozițiile „antiamericane” ale lui Simion

Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), a anunțat marți, 1 septembrie, că în urmă cu trei luni a trimis Departamentului de Stat al SUA o scrisoare în care solicita o analiză a declarațiilor și pozițiilor liderului AUR, George Simion, pe care le consideră antiamericane.

Remus Pricopie Foto: Facebook

Invitat la DC News, rectorul SNSPA a spus despre Simion că „repetă narativul Moscovei la București și apără interesele Moscovei la București.”

„Apoi zice: «Nu modificăm legislația în așa fel încât să ne putem apăra împotriva dronelor rusești», apoi merge și votează în Parlament împotriva acordurilor militare cu Statele Unite ale Americii.

Să știți că aceste lucruri sunt citite la Washington și în momentul în care ai doi foști ambasadori și un înalt oficial american care solicită retragerea vizei lui George Simion, înseamnă că e o problemă”, a spus Remus Pricopie.

Ulterior, acesta a afirmat că, în urmă cu trei luni, a trimis Departamentului de Stat al SUA o scrisoare în care a cerut o analiză a pozițiilor lui George Simion, pe care le consideră antiamericane.

„E prima dată când fac public acest lucru. Am cerut o analiză serioasă din partea Departamentului de Stat a pozițiilor antiamericane ale lui George Simion.

Am făcut publice faptele mele. Nu sunt în măsură să fac publice faptele sau acțiunile Departamentului de Stat. Cred că scrisoarea respectivă a fost trimisă după ce AUR a votat în Parlament împotriva bazelor”, a mai spus acesta.

Remus Pricopie afirmă că, deși nu are legătură cu scrisoarea celor trei foști ambasadori, a observat că argumentele lor sunt similare.

În august, doi foști ambasadori ai SUA în România, Adrian Zuckerman și Mark Gitenstein, fostul guvernator al statului Virginia, James S. Gilmore III, și Ronald Gidwitz, fostul ambasador interimar al SUA la Uniunea Europeană au cerut Washingtonului, într-un editorial publicat în Jerusalem Post și semnat împreună cu jurnalistul român Sabin Gherman, să reanalizeze cu atenție dosarul de viză al liderului AUR, George Simion.

„De ce mai are George Simion, liderul unui partid antisemit și el însuși cu bube legionare pe cap, viză de SUA? Am semnalat ciudățenia, alături de foștii ambasadori ai SUA Adrian Zuckerman, Ronald Gidwitz, Mark Gitenstein, James S. Gilmore III, în ediția de azi a Jerusalem Post ”, a scris Sabin Gherman pe Facebook

Ulterior, senatorul AUR Petrișor Peiu a spus că scrisoarea semnată de foștii ambasadori în România reprezintă „un act politic” menit să sprijine adversarii politici ai celor de la AUR.

AUR respinge acuzațiile împotriva lui George Simion și îl acuză, la rândul său, pe Adrian Zuckerman, că s-a transformat în „procuror politic”.